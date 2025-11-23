44 歲男教師余肇熙嚴重心臟衰竭 急需換心
栗子蓉
自家製🌰栗子蓉🌰 又到左栗子當造的季節，亦都係為老公的生日蛋糕做準備的時候喇！！ 整栗子蛋糕我比較鍾意用自家製的栗子蓉，因為甜度可以自己控制👍👍 一如以往，都係用多功能料理機蒸煮攪拌一機過，好方便，而且成品看得見的軟滑，真係好正😋😋 食譜連結： https://www.facebook.com/share/p/1CTCeyc2uL/ Follow my FB page & IG 👇👇 #汶・煮意 #manlicacy
製作時間: 1小時以上
份量人數: 5-6人
食材
栗子 ※去皮315 g
鮮奶 75-185 ml
淡忌廉 85 ml
牛油 47 g
糖 31.5 g
食譜份量
約470 g N／A
作法:
1 ：
1. 栗子去殼（先把栗子外殼界一個十字，用微波爐以高溫加熱30秒，外殼即會自動分離※注意※必需先將外殼界開，否則可能會引起微波爐故障）和去衣（把栗子加入沸水中，用微波爐加熱2分鐘，將栗子沖洗2-3次，再加入水中，浸泡約1分鐘，即可快速且輕易的褪去栗子衣），洗淨，放入蒸籃中，備用
2 ：
1. 將適量的水加入已裝好攪拌杯的多功能料理機，放入蒸籃 2. 將溫度調至"120°"和時間調至"45-60"分鐘，蒸至栗子熟透和軟身（可以筷子輕易刺進栗子的中心點，栗子會容易散開便成）
3 ：
1. 然後將栗子、糖、牛油（需趁熱）和淡忌廉放入已裝好攪拌刀的多功能料理機
4 ：
1. 再逐少加入鮮奶（需分次加入，調整濃稠度），將轉速調至"Lo"拌勻，再慢慢加速至"4"，打成栗子茸（約5-10分鐘），待涼
5 ：
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/56360
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
