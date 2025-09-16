校園欺凌｜男學生遭掌摑勒索 4同學涉襲擊被補

網上流傳影片，有學生在上水彩園邨一後樓梯間被人欺凌(網上影片截圖)

上水發生校園欺凌事件，4名身穿校服的男女學生欺凌一名男生，包括掌摑及言語欺凌；其中1人更勒索受害者近1萬元。警方指，7月接獲相關報案，已拘捕4名年齡介乎13至15歲的男女，涉嫌「普通襲擊」。

警方表示4名男女 涉嫌普通襲擊

警方表示，受害人父親於7月2日報案，指其15歲兒子在上水彩園邨一後樓梯間被人襲擊。警方經調查後，於7月至9月期間在上水區拘捕3名男童及1名女童，年歲介乎13歲至15歲，涉嫌「普通襲擊」。所有被捕男女已獲准保釋候查，須在10月中旬向警方報到。

受害男生與其4人為同學關係，皆就讀聖芳濟各書院。受害人於今年4月至6月間，遭其中1人勒索，受害人先後給約1,300元現金及轉賬約7,800元人民幣至其微信帳戶。網上流傳影片則發生於6月10日，受害人因男女關係起爭執。其後，受害男生父親發現兒子微信轉帳紀錄，揭發事件及報警。

聖芳濟各書院：對校園欺凌「零容忍」

聖芳濟各書院回覆傳媒查詢表示，校方知悉事件後，一直嚴肅跟進及處理，亦已成立危機處理專責小組，與教育局、警方、家長、辦學團體、教育心理學家、社工等通力合作，跟進事件，強調校方對校園欺凌一直採取「零容忍」的政策，絕對不接受任何形式或任何原因的欺凌行為。

