校園生活｜新會商會港青基信學校 裝備孩子迎接未來

新會商會港青基信學校於2013年創校，是一所由僑港新會商會和香港基督教青年會（港青）合作創立的基督教英文私立小學，並使用混合學制。學校致力於與港青轄下的學校從幼稚園，小學到中學，組成一個完整的教育體系，讓學生能在基督教的環境中得到全面培養，為未來成為世界公民做好準備。

混合學制校本課程 成就新一代的世界公民

學校以英國國家課程為主，配以本地課程教授中文及數學科，讓學生猶如置身於英國的學習環境愉快學習，同時保持中文及數學的競爭力。本校的校本課程設計（主題式校本課程），讓學生掌握廿一世紀成為未來領袖的能力，當中包括知識（Knowledge）、技能（Skills）、態度（Attitudes）及價值觀（Values）。與此同時，學生的情緒健康（Emotional Well-being）及品德培養也是成為領袖的重要元素。

此外，課程運用主題教學串連各個科目，當中涵蓋了歷史、地理、科學、資訊科技、藝術與創意等不同科目，配以相應的書籍及動手學（Learning by doing）有助學生更能掌握學習重點和靈活運用知識。

主張「Learning by Doing」，透過讓學生動手做實驗，實踐書本上的知識。

重視語言多樣性 全方位學習啟發潛能

在二十一世紀，掌握語文是重要的溝通媒介和成功的關鍵。基信的學生能有自信地靈活運用英語，並擁有紮實的中文基礎，更能銜接不同的升學要求。而由小學三年級開始，校方山會讓學生開始學習西班牙語，實現三文四語的多元發展。

由小學三年級開始學習西班牙語，實現三文四語的多元發展。

校方更透過戲劇教學，把戲劇元素融入課程內，讓學生建立與人溝通的技巧和表達自己的自信。並致力培養學生的領導才能和解難能力。從小學三年級起，學校提供循序漸進式的全方位教育營，由日營至三天兩夜的野外訓練營，配合學生在不同的學習階段穩步成長。透過野外生活體驗，掌握基本求生技能之餘，也能學會與人相處和合作的技巧，尊重團體精神。並在遊戲和活動中，學習處理個人情緒、嘗試接觸新事物和發掘自己。

透過戲劇教學，讓學生建立與人溝通的技巧和表達自己的自信。

透過野外生活體驗，掌握基本求生技能

增強社會責任 配合生涯規劃

個人品德培育及發揮基督教的精神是基信培育學生素養重要一環。每星期一節的PSHE課，當中包含了個人(Personal)、社會(Social)、健康(Health) 和經濟教育(Economic Education) 。每年均設有不同的主題日，例如關愛及健康心靈週、世界微笑日、可持續發展目標(SDGs)週及企業日等，以全校參與的模式進行活動，從小培養學生關注自身身心靈情緒健康、學習理財的重要性及職業導向。同時，活動亦會配合基督教精神，以愛為本，由自身推至社會協助有需要的人。此等學習模式，讓學生多了解多體驗，從小確立正確的價值觀，為未來作好準備。

Odd Socks Day 由英國的 Anti-Bullying Alliance 發起，希望用繽紛的襪子提醒大家「尊重差異、善待他人」

