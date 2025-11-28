宏福苑五級火｜純文字重點 不帶災場畫面
校園生活｜新會商會港青基信學校 裝備孩子迎接未來
新會商會港青基信學校於2013年創校，是一所由僑港新會商會和香港基督教青年會（港青）合作創立的基督教英文私立小學，並使用混合學制。學校致力於與港青轄下的學校從幼稚園，小學到中學，組成一個完整的教育體系，讓學生能在基督教的環境中得到全面培養，為未來成為世界公民做好準備。
混合學制校本課程 成就新一代的世界公民
學校以英國國家課程為主，配以本地課程教授中文及數學科，讓學生猶如置身於英國的學習環境愉快學習，同時保持中文及數學的競爭力。本校的校本課程設計（主題式校本課程），讓學生掌握廿一世紀成為未來領袖的能力，當中包括知識（Knowledge）、技能（Skills）、態度（Attitudes）及價值觀（Values）。與此同時，學生的情緒健康（Emotional Well-being）及品德培養也是成為領袖的重要元素。
此外，課程運用主題教學串連各個科目，當中涵蓋了歷史、地理、科學、資訊科技、藝術與創意等不同科目，配以相應的書籍及動手學（Learning by doing）有助學生更能掌握學習重點和靈活運用知識。
重視語言多樣性 全方位學習啟發潛能
在二十一世紀，掌握語文是重要的溝通媒介和成功的關鍵。基信的學生能有自信地靈活運用英語，並擁有紮實的中文基礎，更能銜接不同的升學要求。而由小學三年級開始，校方山會讓學生開始學習西班牙語，實現三文四語的多元發展。
校方更透過戲劇教學，把戲劇元素融入課程內，讓學生建立與人溝通的技巧和表達自己的自信。並致力培養學生的領導才能和解難能力。從小學三年級起，學校提供循序漸進式的全方位教育營，由日營至三天兩夜的野外訓練營，配合學生在不同的學習階段穩步成長。透過野外生活體驗，掌握基本求生技能之餘，也能學會與人相處和合作的技巧，尊重團體精神。並在遊戲和活動中，學習處理個人情緒、嘗試接觸新事物和發掘自己。
增強社會責任 配合生涯規劃
個人品德培育及發揮基督教的精神是基信培育學生素養重要一環。每星期一節的PSHE課，當中包含了個人(Personal)、社會(Social)、健康(Health) 和經濟教育(Economic Education) 。每年均設有不同的主題日，例如關愛及健康心靈週、世界微笑日、可持續發展目標(SDGs)週及企業日等，以全校參與的模式進行活動，從小培養學生關注自身身心靈情緒健康、學習理財的重要性及職業導向。同時，活動亦會配合基督教精神，以愛為本，由自身推至社會協助有需要的人。此等學習模式，讓學生多了解多體驗，從小確立正確的價值觀，為未來作好準備。
想追蹤更多最新最好的親子資訊？請瀏覽我們 親子頭條專頁
其他人也在看
教育局因應大埔五級火警 向學校發放10萬和5萬元「特別事故支援津貼」
教育局發言人今日(28日)表示，因應日前大埔宏福苑五級火警的嚴重影響，將向大埔區學校提供「特別事故支援津貼」，將向大埔區每間中小學(包括特殊學校)和幼稚園，分別發放10萬和5萬元的「特別事故支援津貼」。學校可靈活運用津貼，為學生、教師和家長提供適切支援，包括提供心理輔導服務、為受影響學生購買與學習相關的物品等。 發言人續指，香港賽馬會亦會透過「賽馬會緊急援助基金」，由學校協助向每名受影響學生提供5,000元，以應對即時的學習需要。 此外，教育局將於明後兩日(29及30日)為教師及家長舉辦五場網上特別事故心理支援講座，以支援學校人員和家長照顧有創傷經歷的學生或子女，講者包括精神科醫生、心理學家和社工。(hc/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
宏福苑五級火｜大埔多間學校停課
【Now新聞台】受五級火影響，教育局宣布大埔多間學校今日停課。 教育局宣布，停課的包括中華基督教會馮梁結紀念中學、大埔浸信會公立學校、聖公會阮鄭夢芹小學、靈糧堂劉梅軒中學、港九街坊婦女會孫方中書院、保良局田家炳千禧小學、德萃小學、大光德萃書院、挪威國際學校幼稚園部、恩主教書院、王肇枝中學、保良局劉進幼稚園、安基司國際幼兒園(滌濁山分校)。而由於今日是小一自行分配學位註冊，局方要求相關學校聯絡受影響家長，為子女作適切安排。#要聞now.com 影音新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜初步化驗大廈棚網保護網達到阻燃要求
保安局局長鄧炳強表示，宏福苑五級火至今造成128人死亡，包括108人現場移送出的遺體、4人送院後不治、16具燒焦遺體仍在大廈內。Fortune Insight ・ 2 小時前
香港宏福苑大火增至128死 約有200人下落不明
（法新社香港28日電） 香港保安局長鄧炳強今天表示，大埔宏福苑社區大火造成的死亡人數上升到128人，約有200人失聯。鄧炳強召開記者會說明大火處理情況，他還向受災民眾表達慰問。法新社 ・ 1 小時前
宏福苑五級火｜返工兩周即辭職 前保安經理：消防警報系統屢被關 曾反映問題但不獲上司理會｜Yahoo
大埔宏福苑五級火，外界除了關注維修工程的棚網物料外，亦關注屋苑的施工管理問題。曾經在宏福苑任職保安經理的黃先生今早（28 日）在電台節目表示，他在今年 5 月 1 日入職，上任不久已經留意到大維修的不同問題，包括消防警報系統不時被關掉，施工工人經常透過走火樓梯出入大廈等。他曾經向上級反映問題，但都未獲積極回應，不了了之，他也對此感到不滿，所以只工作了兩星期就辭職。黃先生說，知悉今次火災後不禁慨嘆「點解會咁」，認為災難原本可以避免。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
宏福苑五級火丨中國太平確認承保：「應賠盡賠」 專家料火險保額20億足夠大廈重建
大埔宏福苑五級火警導致嚴重傷亡。中國太平發聲明確認太平香港承保宏福苑的維修工程項目保險，將按照保險合約，「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠。」28Hse.com ・ 2 小時前
宏福苑五級火︱林超英指追究不應針對竹棚架 批評 2009 年「屋宇更新大行動」釀禍︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔屋邨宏福苑 11 月 26 日發生奪命火災，香港天文台前台長林超英今日（27 日）在社交平台發文，認為火災中保護棚架工人的「圍網」反而可能成為致命元兇，指出雖然「圍網」的原意是防止棚架上物件或工人跌下，但這些易燃物料在火災中卻助長火勢迅速蔓延。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
失聯者家屬透過相片認屍 場外多人守候 有人哭成淚人需攙扶離去
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級火截至今早(28日)共造成至少94人死亡。相關部門開放廣福社區會堂予失聯者家屬嘗試透過相片認屍，大批居民在場外守候，有職員事前提醒家屬要有心理準備，部分遺體照片或令人不安。場內有臨床心理學家支援，有家屬分批入場，惟部分人士離開on.cc 東網 ・ 6 小時前
宏福苑五級火｜增至128死 鄧炳強：棚網達阻燃要求 竹枝燒斷掉下致其他樓層起火 發泡膠致火勢蔓延｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】大埔宏福苑周三發生五級火，焚燒兩日後於今（28 日）早撲滅，警方、消防下午見記者交代最新進展，大火造成死亡人數增至128人，至少79人受傷；求助個案中尚有 200人情況未明，相信當中包括已找到的89具未能辨認身分遺體。受影響單位將逐步解封，由屋宇署派員檢查結構後，警方將開始蒐證工作，料需時3至4星期。Yahoo新聞 ・ 53 分鐘前
宏福苑五級火災｜死者家屬辨認遺物後神情哀傷 消防指遇難者主要在宏昌閣及宏泰閣找到(李昌峻報道)
【Now新聞台】大埔宏福苑五級火，造成94人死亡、76人受傷。 清晨時分，其中一棟有單位死灰復燃，火舌向上冒出，單位火光熊熊。一小時後，燃燒範圍繼續擴大，冒出大量濃煙，消防繼續在現場灑水。大火發生超過一日半，七座大廈受波及，外牆熏黑，棚架被燒毀，綠色圍網只剩下小部分。有消防員進入單位，視察燒毀情況。早上有消防員受傷清醒，要由擔架床送走，多輛黑箱車陸續將遺體運走。有死傷者家屬繼續到社區會堂辨認遺物，現場圍起警戒線，有警員駐守維持秩序。不少家屬在完成辨認程序後離場，神情哀傷。消防指，死傷者主要在火勢比較猛烈的宏昌閣及宏泰閣找到，被問到大廈外牆維修工程用到的發泡膠及圍網等有否阻礙滅火。消防處副處長(行動)陳慶勇：「行動上的阻礙就沒有，但我們初步看火警蔓延得這麼快，都很可能跟這些物料有關，但實際是否這個情況，都要留待火警調查的同事去做一個調查才能確定。」消防稱會成立火警調查小組調查事件成因，包括消防系統是否有效操作，之後才知道何時可以讓居民回家。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
宏福苑五級火｜消防處：八座大廈火警鐘不能有效操作 將對承建商採執法行動｜Yahoo
大埔宏福苑五級火造成嚴重傷亡，當局今日（28日）下午最新公布，火災已奪走 128 條性命，包括 108 人在現場證實身亡，4 人送院後證實不治，另外有 16 具燒焦屍體目前仍在涉事樓宇內。消防處處長楊恩健表示，昨日派出防火組測試消防警鐘操作是否有效，發現八座大廈的消防警鐘操作有問題，「無熄但無聲響」，消防處將會對相關消防設備承辦商採取執法行動。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
58歲阿姨新宿撿手機黑幕！ 比奶奶大6歲婆婆內幕曝光！
2020年夏，Azarashi58歲單身10年，養大孩子開狗衣小公司，忙到沒空談戀愛。一天在新宿咖啡廳，她隨手撿到手機，過會兒一小夥子急奔來道謝，禮貌客氣。Japhub日本集合 ・ 39 分鐘前
52歲蔡少芬「凍齡秘訣」曝光！減重7.5kg像變個人 紅髮造型驚豔網友
52歲蔡少芬日前現身車展，頂著一頭亮眼紅髮與緊實體態，再度引發關注。她為新劇《風華背後》染了紅髮，除了配合角色，也遮蓋掉白髮，173cm的修長比例搭配俐落西裝，整體狀態被網友大讚「完全看不出實際年齡」。姊妹淘 ・ 2 小時前
街坊有家歸不得欲哭無淚 親屬終夜常開眼盼聞佳音
【on.cc東網專訊】大埔宏福苑五級大火，至今早(27日)仍未撲熄。東網記者今早9時半到現場視察，有許多大埔街坊在現場觀察火場情況，眾人愁眉不展，氣氛凝重。有成功逃生的居民指昨日(26日)事發時十分危急，抱起小狗便立刻逃跑；有居民指看到家園被大火付之一炬，形容「on.cc 東網 ・ 1 天前
宏福苑五級大火︱30年3宗五級火 嘉利大廈41死 嘉禾大廈兩消防員殉職︱Yahoo
大埔宏福苑五級火，截至今早（27日）9 時，火警造成 44 人死亡，63 人受傷，包括 16 人危殆。火勢因竹棚及圍網被點燃而快速波及多幢大廈。本港極少發生五級大火，對上已是 08 年嘉禾大廈火災，以及 90 年代釀 41 人死、80 人傷的嘉利大廈大火。嘉利同樣因為竹棚被點燃而快速蔓延，當時香港政府更因事故而重新修訂相關消防條例，提高建築物消防安全標準。Yahoo新聞 ・ 1 天前
宏福苑五級火．直擊｜高層單位仍冒火舌 居民徹夜難眠 平台守候街坊：最擔心班老友記︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】經過20小時，大埔宏福苑大火雖受控仍未撲滅。其中宏新閣及宏泰閣全幢被燒黑，直至今日早上10時，多幢大廈高層單位仍然有火舌冒出。消防通宵進入單位搜救，清晨救出大批寵物，自早上陸續救出生還者。不少災民通宵於廣福邨平台望著災場守候，望能等到失蹤親友消息。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火 街坊、小店齊心派水派飯盒送暖 一田、麥當勞都伸出援手
大埔宏福苑於 11 月 26 日發生五級大火，宏昌閣外牆棚架猛烈燃燒，火勢迅速蔓延至多幢樓宇，造成多人受傷，並有消防員在救火期間不幸殉職，消息震動全港。直至深夜，現場仍未完全撲熄，多名居民無法返家，只能在街頭或臨時場地暫避。面對突如其來的災難，大埔社區展現了強大的互助精神，在困境中燃起一絲溫暖。Yahoo Food ・ 1 天前
宏福苑五級火｜家屬憑照片認屍 排隊等認遺體身份：分男女相簿各約 40 照片 紅十字會在場提供心理支援｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】大埔宏福苑大火超過24小時仍未撲滅，仍有多人失蹤，包括嬰兒、小孩和長者。失蹤人士家屬今早收到通知，下午三時起可前往廣福社區會堂觀看相片認屍。約五、六十名心急如焚的親屬早於兩時多在會堂外守候，各人神情哀傷，陸續分批進入會堂，有人離開時激動落淚，需要親友攙扶。現場有多間機構社工候命，為有需要家屬輔導。Yahoo新聞 ・ 1 天前
大埔宏福苑大火｜特約演員借悲劇促銷保險 TVB發聲明：非旗下藝人
大埔宏福苑發生五級火，造成至少36人死亡，超過二百人失蹤。全城關注災情之際，有網民發現一名保險從業人員，居然喺大火焚燒之際，喺社交平台發文寫道「保險不是推銷」、「財策不是冷冰冰數字」，曲線叫人買保險。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
大埔宏福苑五級火｜林超英：易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首，何以被追究的對象竟然是相對不易燒着的竹？
大埔宏福苑五級火是香港百年來最以嚴重的火災事件，目前死亡人數94人。政府昨晚（27晚）表示，未來會要求地盤全面棄用竹棚，改為使用金屬棚架。前天文台台長林超英在社交平台上發文質疑「易燃的圍網和發泡膠是明顯的物質禍首，何以被追究的對象竟然是相對不易燒着的竹？」Fortune Insight ・ 5 小時前