校園生活｜曾璧山（崇蘭）中學資訊日2025 全方位升學導航 × 名師中英數技巧傳授 × 互動校園體驗

屹立馬鞍山區的曾璧山（崇蘭）中學融合中華傳統美德與現代教育精神，堅持科技與人文並重，通過學術、體藝、科技多元發展，並注重兩文三語能力、自主學習及正向價值觀培養，培育學術與品德兼備的新一代。為協助小五、小六學生與家長迎接升中重要階段，該校將於 2025年11月23日（星期日）舉行資訊日，以多元互動形式呈現學校教學特色，提供實用選校策略與學科指導，陪伴家庭迎接中學新旅程。

奠定雙語基礎 塑造良好校風

學校向來重視學生語言能力的培養、鞏固學生的中英語文基礎，讓學生相信自己學得到、學得好。該校課程設計兼顧中英文基礎紮根與實用能力拓展、推行中英文科「按能力分組教學」、積極參與大學及教育局的校本支援計劃以全面優化教材設計、教學策略與課業安排，以回應學生的學習需求，成效顯著。今時今日科技發展快速，教育界積極提倡STEAM教育，該校早年已積極推動資訊科技教育，學生成果不斐，如今亦加強人工智能在語文科中的應用，促進學生的自主學習。

鞏固學生的中英語文基礎，讓學生相信自己學得到、學得好。

該校校風淳樸，融洽有序，學校透過多元活動，營造積極正向的成長環境。其中中一、中二學生必須參加制服團隊，包括童軍、女童軍、紅十字青年團、升旗隊、香港青少年軍及步操樂團等，塑造學生克己自強、團結、服務他人的寶貴品質。另外，學校與社區緊密連結，共組織了3隊義工組織，積極帶領學生回饋社會、關懷社會上的弱勢人士。

透過制服團隊，塑造學生克己自強、團結、服務他人的寶貴品質。

資訊日掌握成績提升秘訣 無縫接軌中學

學校介紹與選校策略對談（12:45–13:45）

何沛勝校長將闡述學校全人教育理念，學友社學生輔導顧問吳寶城副校長則主持「全方位選校策略」對談，為家長提供清晰實用的升學規劃方向。

凝皓教育 @中英數講座

一、英文科講座（11:30–12:10）

由Rita Tsang（香港中文大學翻譯碩士）主講，分享高效溫習英文生字技巧，參加者可獲贈講座筆記及「生字測驗書Wordaholic」，強化單字記憶與應用。

由該校英文科主任分享英文成績提升策略。

二、中文科講座（14:20–15:00）

由Amy Ng（哈佛大學教育學院畢業）主講，拆解中文科技巧，參加者可獲電子筆記。

由該校中文科主任分享中文成績提升策略。

三、數學科講座（15:30–16:00）

由Calvin Sir（香港中文大學數學系畢業）主講，傳授升中數學銜接秘訣，參加者除獲電子筆記，更可獲贈《Dicktionary Junior初中數學必學生字天書》，奠定數學基礎。

互動體驗 展現校園特色

資訊日設有豐富互動活動，包括STEAM創意工作坊、機械狗科技體驗以及各式攤位，還有步操樂團、粵劇、舞蹈、競技啦啦隊與武術的演出，現場亦備有小食、爆谷及豐富禮品。

曾璧山（崇蘭）中學資訊日

日期：2025年11月23日（星期日）

時間：11:00-16:00

地點：曾璧山（崇蘭）中學

學校網址及報名：https://www.tpsslss.edu.hk/

報名截止日期：2025年11月17日（星期五）

查詢：2640 4933

