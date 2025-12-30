校園生活｜香港路德會增城兆霖學校 航天主題圖書館啟用！激發學生探索精神

香港路德會增城兆霖學校獲教育局優質教育基金撥款資助，進行圖書館翻新工程。工程於2025年9月順利竣工，全新圖書館正式啟用，為校園注入嶄新活力。

葉綠盈校長與學生閱讀圖書，享受閱讀的樂趣。（學校提供）

新圖書館融合現代化設施與科技元素，以「航天」為主題的設計方向，營造充滿未來感的學習氛圍，啟發學生對航天科技與科學探索的興趣。館內設有多元化的學習區域，包括教學區—「太空倉」演講廳、閱讀區及電子學習區等，靈活滿足不同學習需要。

教學區—「太空倉」演講廳（學校提供）

「大粒MAC教室」閱讀計劃及「語文的生命」書櫃捐贈計劃送贈繪本及中文教材，學生獲益良多。（學校提供）

以「航天」為主題的兆霖學校圖書館正式啟用。（學校提供）

除環境設計亮眼外，豐富館藏同樣是圖書館的核心。課程主任與圖書館老師於暑假期間親赴香港書展，精選涵蓋語文、STEAM及德育等範疇的書籍，進一步提升館藏資源的多樣性。校方期望透過完善的環境與資源，推動全校閱讀風氣。

葉綠盈校長衷心感謝法團校董會及家長教師會一直以來對學校的信任與支持，同時特別感激家長義工團隊在圖書館翻新期間積極協助整理及包裝圖書，為校務發展貢獻良多。校方會持續與各方緊密合作，整合資源，致力為學生建立更優質的學習環境，培育學生在充滿啟發與關愛的氛圍中全面發展。

愛護新裝修學校圖書館比賽優異作品（學校提供）

香港路德會增城兆霖學校

地址：新界屯門蝴蝶邨小學第五校舍

電話：2466 5885

傳真：2464 3082

網址：www.siuleunsch.edu.hk

Facebook：www.facebook.com/siuleun

