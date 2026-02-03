株式會社 SonicBoom Entertainment 與實況主「SPYGEA」展開經紀業務合作夥伴關係！支援活動出演與企業合作等事務

株式會社 SonicBoom Entertainment 宣布，已與實況主 SPYGEA(@spygea_jp)展開有關經紀業務的合作夥伴關係。

透過本次經紀業務合作，將提供活動出演、企業合作、原創專案的企劃與推展等各項支援。

株式會社 SonicBoom Entertainment 與實況主「SPYGEA」展開經紀業務合作夥伴關係

SPYGEA

SPYGEA 曾在《Special Force》、《鬥陣特攻》等作品中以職業選手身分活躍，是一名擁有豐富經歷的實況主。

目前以 FPS 類遊戲為中心在 Twitch 平台進行活動，SNS 總追蹤人數超過 135 萬人，擁有相當規模的影響力。

SonicBoom Entertainment 過去持續以遊戲文化為起點，推動電競活動的企劃、製作與營運，以及藝人經紀安排與內容開發等多項專案。

考量到 SPYGEA 有意挑戰舉辦本人主辦活動、推出周邊商品、拓展內容等新方向，與該公司所具備的企劃力、製作體制與營運資源之間具有高度契合性，因而促成此次合作。

透過本次合作，將展開包含 SPYGEA 主辦活動的企劃、製作與營運在內的各項支援，並協助其參與電競活動與直播企劃、實體活動出演、合作企劃，以及原創商品的企劃與推出。

此外，也將以粉絲社群為核心，推動新措施與體驗價值的創造，並強化媒體曝光與公關宣傳活動。

不僅止於單純的活動支援，雙方將以共同創造全新娛樂價值的合作夥伴身分，持續推出對粉絲與企業雙方皆具價值的各項舉措。

來自SPYGEA 的訊息

這次將與 SonicBoom Entertainment 一同展開各項活動。

希望能挑戰更多有趣的企劃，並帶給一直支持我的大家更多樂趣，我會全力以赴。

今後也請多多指教。

