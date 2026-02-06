核武管控條約到期 華府籲美俄中三方會談制定新協議

（法新社日內瓦6日電） 在華盛頓與莫斯科這兩個全球最大核武強權間的最後一項約束條約到期後，美國今天呼籲舉行美俄中三方會談，以制定新核武管控條約。

美國負責武器管制與國際安全事務的國務次卿狄南諾（Thomas DiNanno）在日內瓦裁減軍備會議（Conference on Disarmament）指出：「俄羅斯接連違約、全球核武庫存增加，加上新戰略武器裁減條約（New START）在設計與執行上的缺陷，使得美國有明確的必要性，要求建立一個能應對當前威脅、而非過去時代威脅的新架構。」

廣告 廣告

狄南諾指出：「就在我們今天坐在這裡開會之際，中國的整個核武庫沒有任何限制、缺乏透明度，也未進行申報或受到控制。」

他還說：「下一個軍備管控時代能夠且應該在明確目標下繼續推進，但談判桌上必須參與的人員，將不僅只有俄羅斯。」