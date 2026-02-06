黎智英案 2 月 9 日早上 10 時判刑
核武管控條約到期 華府籲美俄中三方會談制定新協議
（法新社日內瓦6日電） 在華盛頓與莫斯科這兩個全球最大核武強權間的最後一項約束條約到期後，美國今天呼籲舉行美俄中三方會談，以制定新核武管控條約。
美國負責武器管制與國際安全事務的國務次卿狄南諾（Thomas DiNanno）在日內瓦裁減軍備會議（Conference on Disarmament）指出：「俄羅斯接連違約、全球核武庫存增加，加上新戰略武器裁減條約（New START）在設計與執行上的缺陷，使得美國有明確的必要性，要求建立一個能應對當前威脅、而非過去時代威脅的新架構。」
狄南諾指出：「就在我們今天坐在這裡開會之際，中國的整個核武庫沒有任何限制、缺乏透明度，也未進行申報或受到控制。」
他還說：「下一個軍備管控時代能夠且應該在明確目標下繼續推進，但談判桌上必須參與的人員，將不僅只有俄羅斯。」
申請自訂車牌「YUT G0R」被拒 市民提司法覆核 引運輸署指影射首長
有市民申請自訂車牌「YUT G0R」，但運輸署指「影射某政府部門首長之俗稱」，令人推論車輛代表公共機構或政府部門，因而拒絕。市民入稟高院提出司法覆核，要求推翻決定。
中國傳反制巴拿馬 停國企新投資 不滿判長和PPC合約違憲 籲改用其他港口
長和（0001.HK）在2021年自動續約25年經營權的巴拿馬運河兩個港口，近年被美國及巴拿馬政府虎視眈眈，最近美方再度揚言要強行收回巴拿馬運河後，巴拿馬最高法院上月裁定長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）的兩個港口合同違憲，意圖奪回港口控制權，最新據報中方準備針對巴拿馬採取反制措施，或令當地失去來自中國的數十億美元投資。
加拿大公布電動車新戰略 將與中國合作
加拿大總理卡尼周四公布一項電動車新戰略,包括重啟買車補貼及改革關稅體系,並表示將與中國合作,推動加拿大本土生產和出口電動車,試圖擺脫對美國的依賴。根據加拿大總理府發布的聲明,加拿大將充份利用現有和新增的貿易協定,包括近期與中國達成的電動車合作協議,以促進電動車領域的大規模投資,實現加拿大汽車出口市場多元化,並將加拿大打造成為全球電動車領域的領導者之一。卡尼政府計劃改革關稅體系,為汽車製造商在加拿大投資提供更強有力的財政激勵,以抵制美國試圖將工廠工作吸引到國外的行動。加拿大政府保留了去年針對美國製造的汽車和卡車徵收反制關稅,以報復總統特朗普的關稅政策,同時正就一項「進口抵免」新計劃展開磋商,目的是幫助汽車公司降低關稅支出。 (BC)#加拿大 #卡尼 #中國 #電動車
長和賣港口｜巴拿馬總統：運河港口特許經營權 日後不再批予單一公司｜Yahoo
長和賣港口事件，巴拿馬最高法院上周裁定，長和旗下「巴拿馬港口公司」（Panama Ports Company, PPC）營運的巴拿馬運河兩端港口特許經營合約違憲，長和及後宣布 PPC 已經對巴拿馬展開仲裁程序。巴拿馬總統穆里諾（José Raúl Mulino）昨日（5 日）回應事件，表示日後不會再將運河兩端港口，即巴爾博亞港（Balboa）及克里斯托瓦爾港（Cristóbal）的特許經營權批予單一一間公司。
長和賣港口｜中方抨擊巴拿馬將付沉重代價 巴總統駁斥：維護法治 尊重法院裁決｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】長和擬出售包括巴拿馬兩個港口在內的全球 43 個港口，惟巴拿馬最高法院上周裁定長和的港口營運合約違憲，被外界視為對美方有利，惹起中方強烈不滿，稱巴拿馬一意孤行「必將在政治上、經濟上都付出沉重代價」。巴國總統穆利諾（Jose Raul Mulino）周三（4 日）在 X 駁斥北京說法，稱會尊重司法機構裁決。
中美晶片｜傳英偉達警告美國對華晶片新規過嚴 恐破壞其出口抽成計劃
華爾街日報引述知情人士報道，英偉達（NVDA）警告美國政府，稱其對H200 AI晶片出口的新規定過於嚴苛，將會...
美中熱線！特朗普親曝與習近平通話細節：台海議題入列、4月訪中在望
美國總統川普周三（4 日）於社群平台 Truth Social 發文表示，已與中國國家主席習近平完成一場「非常出色」的電話會談。川普指出，這通通話歷時較長、內容深入，雙方討論多項重要議題，整體氣氛正面。
北京據報推措施反制巴拿馬 包括要求國企暫停新項目
彭博社報道，北京正要求國企暫停磋商在巴拿馬進行新的項目，以反制巴拿馬最高法院早前裁定，長和旗下「巴拿馬港口公司」對巴拿馬運河港口的特許經營合約違憲。 消息人士指，有關措施可能導致數十億美元的潛在投資受阻，中方已要求航運公司，考慮將貨物改道到其他港口，但前提是不會令成本顯著上升。另外，中國海關據報加強查驗巴拿馬的進口商品，包括香蕉和咖啡等。 港澳辦日前批評巴拿馬最高法院的裁決是罔顧事實、背信棄義，嚴重損害香港企業合法權益，敦促巴拿馬當局應當認清形勢，迷途知返，如果一意孤行，執迷不悟，必將在政治及經濟上付出沉重代價。 (WL)
特朗普在周日大選前支持高市早苗 宣布下月在白宮會面
美國總統特朗普周四 (5 日) 透過社群媒體表示，對於周日登場的日本國會遠舉，他「完全支持」日本首相高市早苗的執政聯盟 ，他另證實兩人將於 3 月 19 日在白宮會面，並盛讚去年達成的美日貿易協議「對兩國大有助益」。
美國總統挺高市 中國外交部：不作評論
日本眾議院選舉將於周日(8日)舉行。美國總統特朗普周四在其社交平台發文，公開表態支持日本首相高市早苗，並表示雙方將於3月19日在白宮會晤。中國外交部發言人林劍在例行記者會上回應外媒記者提問時表示，選舉是日本的內政，不作評論。 (WL)
美伊談判前夕 伊朗展示先進彈道導彈
伊朗法爾斯通訊社報道，伊朗伊斯蘭革命衛隊周三晚公布一個地下導彈設施，展示已進入實戰部署的「霍拉姆沙赫爾-4」彈道導彈，是伊朗最先進的彈道導彈之一。報道指，這個導彈射程2000公里，可以攜帶重1500公斤的彈頭，命中精準度約30米。伊斯蘭革命衛隊高級指揮官賈瓦尼表示，展示導彈是向美國及其他西方國家傳遞明確信號，伊朗堅定維持自身防務能力。他又指，伊朗與美國周五在阿曼首都馬斯喀特舉行的談判，只限於商討核問題。 (ST)#伊朗 #導彈 #美股 (ST)
南韓官員：北韓問題近日可望有進展
（法新社首爾6日電） 南韓高階官員今天透露，關於北韓的問題可能在「未來數日內」出現「新進展」。這位不願透露姓名的政府官員說：「未來數日內，關於北韓（問題）可能會有一些新的進展。」
愛潑斯坦案︱英國駐美大使文德森捲醜聞 施紀賢認早知二人關係 領導地位或受挑戰︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】英國工黨多名國會議員私下警告，首相施紀賢（Keir Starmer）的政治前途正面臨嚴峻考驗，其中任命文德森（Peter Mandelson）出任駐美大使，以及文德森與已定罪性罪犯愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的關係，引發黨內強烈不滿。
美國共和黨參議員稱 沒有必要對鮑威爾進行司法調查
【彭博】— 美國參議院銀行委員會的共和黨議員對司法部調查聯儲局主席鮑威爾一事提出質疑。與此同時，一位委員會成員發出威脅，稱在調查解決或終止之前，將阻撓總統特朗普提名的央行行長人選獲得通過。
美參議院銀行委員會共和黨籍主席稱鮑威爾無罪 聯儲局主席提名程序或遇阻
美國參議院銀行委員會共和黨籍主席Tim Scott表示，不認為聯儲局主席鮑威爾去年夏天在國會作證時違規，在接受任何檢察官質詢時會堅持這個說法。較早時，委員會內的民主黨議員要求Scott推遲沃什出任聯儲局主席的提名程序，直至對聯儲局主席鮑威爾及理事庫克(Lisa Cook)的兩項調查結束。 今次是Scott首次直接反擊白宮對鮑威爾作出的刑事調查，而委員會內的共和黨議員Thom Tillis亦已表明該調查是政治干預，並表示在調查進行期間，將阻止任何聯儲局的提名。 上周，美國總統特朗普宣布，將提名前聯儲局理事沃什接替鮑威爾。不過，參議院銀行委員會由13名共和黨人及11名民主黨人組成，這意味著只要有一名共和黨人倒戈，再加上所有民主黨人都反對，將可阻止該提名提交至全體會議表決。(mn/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com
美伊談判瀕臨破局 川普：最高領袖哈米尼「應該非常擔心」
伊朗週三 (4 日) 臨時要求將美伊談判地點改至阿曼，亦不希望阿拉伯國家參與，遭到美方拒絕，導致談判進展陷入停滯。
美國要求公民「立即離開伊朗」 與伊朗談判前夕緊張升溫
美國與伊朗官員在阿曼的新一輪談判即將登場，但目前尚無跡象顯示雙方已就會談議程取得共識，值此之際，美國駐伊朗虛擬大使館周五 (6 日) 凌晨發布安全警示，敦促美國公民「立即離開伊朗」，並事先準備好不靠美國政府協助的撤離方案。
俄羅斯駐古巴大使：俄方將繼續向古巴供應石油
俄羅斯傳媒報道，俄羅斯駐古巴大使科羅內利表示，俄羅斯近年多次向古巴供應石油，並將繼續這樣做。美國總統特朗普上月底簽署行政命令，宣布國家緊急狀態，威脅對向古巴直接或間接提供石油國家的輸美商品加徵關稅。俄羅斯外長拉夫羅夫之後與古巴外長羅德里格斯通電話時表示，對古巴進行經濟和軍事施壓，包括阻礙對古能源供應都是不可接受。 (ST)#古巴 #俄羅斯 (ST)
川普政府任命33名新移民法官 多數具軍事背景
美國司法部宣布已聘用 33 名新任移民法官，其中包括 27 名臨時法官。在此之前，川普政府已撤換或逼走超過 100 名法官，旨在重新招募被其稱為「驅逐法官」（deportation judges）的執法人員。 司法部移民審查執行辦公室（EOIR）表示，這批法官已於週四 (5 日
美國伊朗會談將登場 去年6月空襲核設施後首次
（法新社阿曼首都馬斯開特5日電） 伊朗和美國6日將於阿曼會談；華府一面希望確認伊朗核計畫等議題是否仍有外交解決的可能，同時並未排除動武選項。這場會談稍早因地點、時間與形式出現不確定性後，雙方終於4日晚間共同宣布敲定，將是去年6月美國與以色列聯手對付伊朗並空襲核設施以來，美伊再次會談。