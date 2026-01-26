核能推進的離岸船隻可長期無需加油

根據 VARD 的研究創新項目 NuProShip II，核能驅動的動態定位船在技術上是可行的。該項目由 Fincantieri 集團的子公司 VARD 領導，專注於小型第四代核反應堆在專用海上船舶中的應用。NuProShip II 的目標是探討核能推進如何提升海事行業的效率、可靠性以及環保性能。

VARD 最近完成了一個基於現有參考設計的核能建設船概念設計。該研究評估了氦氣冷卻核反應堆作為船舶主要電力來源的整合，並考量其對布局、安全性及系統性能的影響。這項案例研究由 Vard Design 主導，並與 DNV、Emerald Nuclear、Vard Electro、海上船東 Island Offshore 及項目負責的挪威科技大學（NTNU）密切合作。

研究證實，根據驗證的假設和供應商數據，核能驅動的動態定位船是可實現的。設計符合 DP2 電力架構所需的高冗餘性，並可調整以滿足 DP3 的要求，從而提升操作安全性和可靠性。透過先進的反應堆概念，NuProShip II 指出有可能消除溫室氣體排放，並在無需加油的情況下延長海上作業時間。

該項目還探討了替代能源儲存系統，包括超臨界二氧化碳渦輪機和熱電池解決方案，這些系統可支持超越傳統電池的電力平衡。研究同時旨在建立商業航運中的輻射安全和風險管理的新基準。研究人員檢視了容器、屏蔽和冗餘措施，以確保符合對民用核能應用的嚴格安全期望。

VARD 的研究創新經理 Henrik Burvang 表示，對於海事創新的未來能有所貢獻感到自豪。他指出，NuProShip II 展示了核能船舶不僅僅是願景，而是一個技術上可行的解決方案。他希望這個項目能為海事核技術的持續發展帶來實際價值。

此外，NuProShip II 也強調了現代監管框架的必要性和對民用核能海洋推進的工業經驗增強。公眾接受度和環保責任被認為是關鍵因素，項目強調透明度和負責任的溝通。該為期兩年的計劃由挪威研究委員會資助，反映該國對先進和可持續海事技術的推進。

該項目將於 2026 年結束，完成後的工作將在由 NTNU 主導的 SFI SAINT 研究創新中心下繼續進行，VARD 將成為主要合作夥伴。該中心已獲得 9,600 萬挪威克朗（約 $ 9.8 百萬 / 約 HK$ 76.44 百萬）的公共資助，並且行業夥伴貢獻了約 2 億挪威克朗（約 $ 20.5 百萬 / 約 HK$ 159.9 百萬）的實物支持，並將於 2026 年 1 月開始運行，持續八年。

