核試後遺持續數十年 報告指數十萬人受害致死

1996 至 1996 年間，法國多次在法屬波利尼西亞核試。圖為 1970 年 9 月 一次核試。(Photo by adoc-photos/Corbis via Getty Images)

去年十月，美國總統特朗普宣佈美國將會恢復核武器試驗，他還指稱俄羅斯和中國亦有秘密進行核試。法新社引述一個人道組織最近完成的一項報告顯示，即使是數十年前的核試，後遺症至今仍未消除，受害人遍佈全球十五個國家，造成數十萬人死亡。

72 年內 2,400 次核試

挪威人民援助（NPA）報告指出，由 1945 年至 2017 年間，全球共有 2,400 個核武裝置試爆目前已知擁有核武的國家包括俄羅斯、美國、中國、法國、英國、巴基斯坦、印度、以色列和北韓，自 1990 年代之後，只有平壤曾經進行核試，但並不代表核試造成的遺害已經遠去。

1996 年，法國在法屬波利尼亞西（French Polynesia）核試，十七年後，大溪地國會議員 Hinamoeura Morgant-Cross 證實患上血癌，而其家族長輩亦先後患上甲狀腺癌。現年 37 歲的 Morgant-Cross 在 1996 年僅得七歲，她批評法國政府由 1966 至 96 年的三十年間，一直把法屬波利尼亞西人當作實驗品。

1946 年，美國在比堅尼環礁進行水底核試，蘑菇雲直衝雲霄。(Photo by: Photo12/Universal Images Group via Getty Images)

再遠一點，1954 年，美國在馬紹爾群島的比堅尼環礁（Bikini Atoll）進行核試，引爆了威力相當於一千枚廣島核彈的核武，輻射覆蓋附近數千個島嶼，放射性塵埃遠至 120 公里外也能目睹，當時區內的小孩還以為是落雪。

專家指大氣層核試已造成 200 萬人致癌死

NPA 總長 Raymond Johansen 說，核試後遺症一直延續至今，期望報告能夠說服各國放棄核武。長達 304 頁的報告指出，核試造成的死亡數字一直是個謎。承受着核試遺害的人，散佈在十五個不同國家，包括很多擁有核武國家的前殖民地。參與撰寫報告的南卡羅萊納大學人類學教授 Magdalena Stawkowski 指出，受害者的骨骼至今仍帶有輻射同位素。

報告指出，歷年核試已造成數十萬人死亡，強烈科學證據顯示，即使是低劑量的核輻射，已可造成 DNA 受損、癌症、心血管症疾及基因變異。另一位報告作者 Tilman Ruff 指出，輻射帶來的風險，遠高於當初的估計。1980 年之前進行的大氣層核試，估計已導致最少 200 萬人患癌致死。

然而，很多受害者至今仍蒙在鼓裏。報告稱，進行核試的國家一直抱持着神秘的文化。以太平洋島國吉里巴斯（Kiribati）為例，由英國及美國進行的核試影響報告，一直視作機密資料，吉里巴斯人無從得知結果。又以阿爾及利亞為例，法國政府在該國哪裏棄置了核廢料，也一直沒有公開。

核試國家從來沒有就核試道歉，即使這些政府得知核試造成的遺害。受害者則基於社區醫療福利及教育的匱乏，他們甚至不曉得相關風險和保護措施。