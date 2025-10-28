根室半島40公里深處爆發！ 5弱震度背後的漁港危機！

無海嘯的安心一歎

最讓人鬆口氣的，是氣象廳的「津波零風險」宣言！根室半島東部海域雖是地震熱點，但這次深度夠，能量沒傳到海面，浪頭不會捲土重來。

tenki.jp的地震履歴顯示，這是根室沖兩年多來頭一遭5弱以上，上次還得追溯到2023年6月11日，那次釧路也晃得厲害。

NHK直升機飛過去拍空拍，畫面中漁港平靜如常，船隻沒翻，居民陸續回屋探損。官方呼籲：「檢查煤氣管線，別大意。」

但小編聽說，根室當地人早練就「晃一下，續睡」的功夫，有人還在X上po：「地震後的星空超美，意外收穫！」這種樂天精神，北海道人獨一份。誰知這夜驚，成了週末的免費刺激秀。

北海道的地震老對手

說到根室半島，這地方可不是地震菜鳥。歷史上，千島海溝常來湊熱鬧，2021年10月4日的7.3級大震，就讓根室晃到5強，餘震拖了幾個月。

日經新聞分析，這次5.9級雖小，卻提醒大家北海道板塊運動永不眠。從十勝沖到根室沖，平均每月小震幾十次，居民的防災包早備齊：水、手電筒、還有熱騰騰的拉麵包。

氣象廳的tenki.jp還推地震APP，實時震度圖讓人一看就懂。想想札幌的1級，頂多是咖啡灑一點，釧路4級的漁民則開玩笑：「魚兒都嚇跑了，明天網空空！」

這波事件，也讓全國粉絲關心起來，台灣網友在PTT災防版留言：「北海道加油，我們的鮭魚供應可不能斷！」香港讀者則在LIHKG調侃：「震度5弱？我們等級的台風還高呢。」幽默化解恐懼，這就是地震國的生存哲學。🌊

居民自救與官方後續

事發後，根室市長鈴木直道第一時間開會，確認無傷亡，建築也穩固——多虧日本的抗震設計，木屋晃歸晃，沒塌。TBS News Dig的直播顯示，凌晨2點街頭零星人影，鄰居互報平安，社群群組刷屏「OK？」。

氣象廳還監測長周期地震動，階級1的輕微波動，沒造成高樓搖擺。專家在FNN訪談中提醒：「餘震可能接力，別鬆懈。」但好消息是，漁業和交通沒大礙，根室港照常運轉。

網上熱議「這是秋冬預告？」，小編覺得，北海道人面對地震，就像喝熱可可一樣，從容不迫。誰知這小插曲，會不會變成當地酒吧的聊天資本？🍶

Japhub小編有話說

哇，這篇寫完，小編的椅子都晃了晃！北海道地震雖常客，但居民的韌性總讓人暖心。如果你有防震小撇步，或想聊根室的鮭魚料理，留言區見～下次換個不晃的日本話題，約定哦！