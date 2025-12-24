專訪︱港產「女忍者」黃敏婷苦練七年奪世一
根室海域深夜連環淺震驚魂！ 北海道海底連擊5級地震！
根室海域深夜連環淺震驚魂！ 北海道海底連擊5級地震！
北海道根室半島海域的連環小搖！12月20日晚間兩起5級地震，淺層震源讓人小驚但無海嘯
哎，日本這地震大國，2025年12月20日晚間又來小鬧劇，根室半島南東沖海域接連兩起淺層地震，先是21時30分左右M5.4，深度約10公里，最大震度3；
3分鐘後21時33分M5.2再晃，深度也很淺。氣象廳沒發海嘯警報，根室市等地感覺搖晃但沒大礙，居民笑說「這像大地在打哈欠，嚇一跳但還好」。
這波小連震讓人回想北海道常客的地震日常，幸好規模不大，生活照常。
晚間雙震的快速連擊：從5.4到5.2的淺層小調皮
20日晚9點半左右，第一起M5.4震央在根室半島南東沖，深度10公里，根室市等地震度3，感覺像貨車經過。才喘口氣，9點33分M5.2跟上，深度類似，震度一樣3。
氣象廳數據顯示，這區域板塊活躍，淺層地震常來串門，但這次沒引發海嘯，居民分享「家裡杯子叮噹響，但沒掉東西」。粉絲調侃「大地在暖身，別嚇我們」。
震度3的輕微提醒：根室居民的日常小晃與無海嘯鬆口氣
日本震度0到7，3級是「室內感覺明顯，吊燈晃但大多沒損壞」，根室、別海、標津等地有感，其他北海道部分震度2或1。
氣象廳強調無海嘯風險，居民照常睡覺，有人po「又晃了，習慣了」。這波連震沒傷亡沒停電，讓人慶幸「淺層但溫柔」。
根室海域的地震常客：板塊活躍的北海道小習題
根室半島南東沖位日本海溝附近，地震頻繁，2025年這區域小震不斷，但多淺層沒大災。氣象廳監測緊盯，提醒防雪崩或斷電，這次幸好平穩。
居民笑說「北海道人地震免疫力滿點」，但也多備防災包。
Japhub小編有話說
呼，北海道根室這晚間雙震聽來小刺激，淺層晃晃卻沒海嘯，幸好平安。下次地震來，記得多練鴨子蹲。有你的北海道地震小故事，留言分享！
