根本偽命題 巴勒斯坦人對國際承認冷感

（法新社約旦河西岸雷馬拉22日電） 儘管全球高度正面肯定法國承認巴勒斯坦國，但被佔領的約旦河西岸城市雷馬拉（Ramallah），當地居民的反應卻相當冷淡。

巴勒斯坦自治政府所在地的雷馬拉街頭，電視螢幕上幾無播放馬克宏宣布承認巴勒斯坦國的畫面，大多數人也表示就算有也不會收看。

18歲的柴恩（Zain Abdel Wahab）在雷馬拉一條冷清的商業街上說：「當然，這（承認我們）是件好事，但就算全世界都承認，巴勒斯坦的處境也不會變好。」

廣告 廣告

他說：「加薩的戰爭已持續兩年。這個承認能給我們帶來什麼？戰爭會結束嗎？不會的，會繼續打下去。」還說約旦河西岸的經濟狀況也在惡化。

許多巴勒斯坦人同樣感覺，承認巴勒斯坦國不會對他們的生活帶來實質影響。

37歲的拉莎（Rasha）不願透露全名。她說：「老實講，對我而言我他X根本一點都不在乎。西方把這件事搞得天大地大，但對巴勒斯坦人來說完全沒有任何差別，對我們的日常生活毫無改變。」

她接著說：「去哲寧（Jenin,約旦河西岸北部一個行政中心）還是很危險，因為有太多以色列屯墾者在攻擊我們，且現在檢查站也變得太多。這就是他們承認的巴勒斯坦國。」