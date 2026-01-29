Yahoo 編輯精選產品資訊為商業合作關係，當你透過文章內商戶連結完成交易時，Yahoo 會獲取報酬。Yahoo並非買賣一方或其代理，交易責任由用戶與商戶自行承擔，所有資訊以商戶頁面為準。

「格仔裇衫」回歸，Karina@aespa都着！「綁腰間」是潮流指標，穿出美式復古慵懶感

近年時尚界掀起一股「鬆弛感」熱潮，大家不再追求刻意營造的精緻造型，反而鍾情於那種毫不費力就很有型的氛圍。所謂鬆弛感，其實是透過材質與剪裁的巧妙配搭，營造慵懶而高級的氣質。而在眾多單品中，最能體現這種態度的要數「格仔裇衫」。

當大以為格仔裇衫已經過時？其實它已經悄悄佔據各大潮流平台，成為時尚達人的新寵。最簡單又最有效的穿法，並非規規矩矩地穿上身，而是隨意地將它綁在腰間。這個看似漫不經心的小動作，正是讓大家從不起眼的路人甲變得更時尚的小方法。

格仔裇衫綁腰間成潮流指標？

格仔裇衫綁腰間這股熱潮，與近年大熱的「鬆弛感」穿搭不謀而合。所謂鬆弛感（Effortless Chic），講求的是透過材質與剪裁的運用，營造出一種慵懶卻不失品味的氣場，呈現一種「毫不費力的高級感」。而將格仔裇衫隨性繫在腰間，正好是這種風格的靈魂所在。

（IG@katarinabluu）

（IG@katarinabluu）

相比單調的素色裇衫，格仔 pattern 本身已自帶視覺對比。這種層次豐富的印花，早在上世紀已是時尚單品。實用度方面更是無話可說，天氣轉涼時隨手一解即可變身外套。隨着學院風（Preppy Style）與街頭 DNA 再次結合，這件單品正式回歸，利用綁腰大法來修飾臀部線條，遮肉之餘，更能輕易營造出時下最 Hit 的「裙褲疊穿」視覺效果。

而這這股熱潮原來早已由街頭殺入高級時裝圈。在早前的紐約時裝週（New York Fashion Week）期間，不少街拍 snap shot 都見到不少人，大膽地將格仔裇衫綁在正式的 Pencil Skirt 外，這種混搭手法打破了休閒與正裝的界線。特別是搭配中長裙或長裙時，不但能穿出極具質感的層次感，更能保持下半身的線條比例，讓整個人看起來有型之餘又不失優雅。

（圖片來源：Getty Images）

格仔裇衫的無限配搭

如果大家認為格仔裇衫只能綁在腰間，那就太小看它的可塑性了。要穿出慵懶感，尺寸的選擇都非常重要，一件略顯 Oversized 的格仔裇衫是入門必備。除了綁腰，還可以嘗試內搭一件合身的短版上衣（Crop Top），下身配一條錐形褲或棉質運動褲，這就是現在最受歡迎的辣妹街頭風。若是想走溫柔路線，也可以將格仔裇衫綁在連身裙或吊帶褲外面，利用格仔與素色的對比，瞬間點亮整身的視覺焦點。

（圖片來源：IG@_kisang_）

（圖片來源：IG@j876my）

綁法方面，除了正正經經地在前方中間打結，也可以試著側綁，將衫袖打得隨意一點，又或是將衫袖穿過褲耳，當作皮帶使用，營造出那種「好像隨手一脫就綁上」的感覺。這種帶點粗獷、叛逆的感覺，正是格仔裇衫能跨越時代、再度回歸的原因。

格仔裇的百搭性，無論偏好甜美風還是型格路線，都能找到合適的穿法。下次出門前，不妨帶上一件格仔裇衫，隨時為日常造型注入新鮮感。

（圖片來源：IG@sofiamcoelho、IG@laurenxwatsonnn）

UNIQLO 男女通用 法蘭絨恤衫 [長袖] 480767

85折特價︰$99；原價︰$199

SHOP NOW

男女通用 法蘭絨恤衫 [長袖] 480767

UNIQLO 男女通用 法蘭絨恤衫 [長袖] 481225

85折特價︰$99；原價︰$199

SHOP NOW

男女通用 法蘭絨恤衫 [長袖] 481225

UNIQLO 男女通用 法蘭絨恤衫 [長袖] 480768

85折特價︰$99；原價︰$199

SHOP NOW

男女通用 法蘭絨恤衫 [長袖] 480768

Polo Ralph Lauren Checked cotton shirt

6折特價︰$890；原價︰$1,495

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren Checked cotton shirt

Polo Ralph Lauren Checked cotton flannel shirt

85折特價︰$870；原價︰$1,250

SHOP NOW

Polo Ralph Lauren Checked cotton flannel shirt

POLO RALPH LAUREN Checked cotton-flannel shirt

價錢：$1,315

SHOP NOW

POLO RALPH LAUREN Checked cotton-flannel shirt

