格林美音樂獎｜Sabrina Carpenter表演環節出現白鴿被批評虐畜

【on.cc東網專訊】年度樂壇盛事《第68屆格林美音樂獎》日前於美國洛杉磯舉行，雖然已「曲終人散」但仍然餘波未了，美國人氣女歌手Sabrina Carpenter 於頒獎禮上的演出雖然贏盡現場掌聲，但同時卻惹來爭議。

Sabrina的表演環節是以機場作主題並加插一些魔術，由於表演期間與尾段出現白鴿，尾段時她打開行李時一隻白鴿彈出，她即時用手hold住隻白鴿，因而事後被「善待動物協會」（PETA）批評。協會於社交網貼圖並留言：「Sabrina，帶一隻活生生嘅雀鳥上『格林美』舞台呢個行為係愚蠢、遲鈍、毫無意義...同殘酷強光、噪音和人為嘅觸碰會令一隻本應喺天空自由翱翔嘅雀鳥感到恐懼同痛苦。」而「PETA」更形容Sabrina是孩子般的行為。

除了Sabrina之外，美國百變天后Lady GaGa的紅羽毛造型亦被「PETA」點名批評。他們表示：「無論係雀鳥活著嘅時候掹羽毛，定係佢哋死後才掹，雀鳥總係會遭受痛苦。 Lady GaGa，讓雀鳥保留佢哋嘅羽毛吧。羽毛屬於雀鳥，雀鳥應該自由。」

其實過往亦有不少外國歌手於音樂頒獎禮舞台上與動物合演，2001年美國天后Britney Spears就於「MTV音樂錄影帶頒獎禮」上「與蛇共舞」。

