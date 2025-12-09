格納布里聯手小將卡爾 助拜仁逆轉擊敗里斯本競技

（法新社慕尼黑9日電） 狀態回溫的前鋒格納布里（Serge Gnabry）及前鋒小將卡爾（Lennart Karl）今天在歐冠帶領拜仁慕尼黑在主場3比1逆轉擊敗里斯本競技。

比賽下半場中段，拜仁因基米赫（Joshua Kimmich）烏龍球而一度落後，眼看就要苦吞歐冠二連敗，格納布里與卡爾接連破門，將比賽局勢帶回拜仁。

格納布里之後再助攻後衛塔赫（Jonathan Tah）攻入保險分，幫拜仁全取3分積分，排名小組第二，僅因淨勝球落後兵工廠。

拜仁主帥孔帕尼（Vincent Kompany）賽後接受DAZN訪問時說：「下半場前10分鐘表現不是很好，但我們保持冷靜。到目前為止我們都完成了任務，接下來也會繼續努力到底。」

歐冠小組賽前24名球隊將晉級淘汰賽階段，前8名直接獲得16強門票。

卡爾本場進球後，成為史上最年輕在歐冠連3場進球的球員，打破先前姆巴佩（Kylian Mbappe）所保持的紀錄。