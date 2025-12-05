格里爾稱與華貿易需保持平衡 或縮減規模

【on.cc東網專訊】美國貿易代表格里爾周四（4日）表示，美中貿易需要保持平衡，可能需要縮減規模，又指對華貨物貿易額已下降25%，形容是正確方向。

在華盛頓舉行的政策會議「美國增長峰會」上，格里爾表示只有中美貿易規模縮小，才不會過度依賴彼此，而且貿易領域應集中在非敏感商品上。他指出，美國總統特朗普的政策正幫助實現與華更平衡貿易，總體情況比今年初好。他又指，加拿大和墨西哥不應被用作中國、越南、印尼及其他國家的出口樞紐，但此情況已在墨西哥發生。

廣告 廣告

格里爾認為，沒人希望與中國發生全面經濟衝突，美方也不會這樣做，目前中美關係穩定，他們正密切關注局勢。他又指，美國在與華關係中有很多籌碼，涵蓋軟件、半導體等領域，很多盟友都有興趣採取一致行動，美國還需提高包括關鍵礦產的戰略物資工業生產。

【更多即時新聞詳情請上東網新聞】