獨立書店推薦賞︱區家麟頒獎：而家要一個台幾咁艱難
格陵蘭主權風波 丹麥稱與美會談「極具建設性」
（法新社布魯塞爾29日電） 丹麥外交部長今天表示，在與美國就格陵蘭問題展開技術性會談後，他對局勢感到「更加樂觀」。
丹麥外長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）在布魯塞爾參加歐盟會議時告訴媒體：「昨天我們在華府就格陵蘭議題舉行了首場高層官員會議。」
拉斯穆森指出：「會談進展順利，氣氛與語調都極具建設性，雙方也已規劃後續會議。雖然問題尚未完全解決，但這是一個好的開始。」
美國總統川普（Donald Trump）上週收回先前威脅奪取格陵蘭的言論後，而有了丹麥、格陵蘭與美國這場三方會談。格陵蘭是丹麥的自治領地，而丹麥則是歐盟與北大西洋公約組織（NATO）成員國。
拉斯穆森說：「我們曾繞了一大段路，情勢一度升高，但現在我們回到了正軌。比起一週前，我今天稍微樂觀了一些。」
拉斯穆森還說：「我已多次聲明，我們當然理解美國關切北極地區的安全，這也是我們希望透過緊密合作來解決的問題。」
特朗普放話100%關稅！加拿大總理卡尼一句話點破真正目的
根據《華爾街日報》(WSJ)周一 (26 日) 報導，加拿大總理卡尼（Mark Carney）表示，美國總統特朗普近期頻頻以關稅施壓，加拿大應將相關言論視為美方在美墨加協定（USMCA）檢討談判前的策略性布局，而非立即升高衝突的實質行動。鉅亨網 ・ 2 天前
美國不再可靠！歐盟最高外交官員：聯盟防禦體系亟需改變以求生存
歐盟外交與安全政策高級代表 Kaja Kallas 周三 (28 日) 公開呼籲歐洲國家強化自主防衛能力，並強調跨大西洋關係正經歷結構性轉變。 她在一場演講中指出，美國戰略重心已從歐洲轉向亞太及中東地區，這一變化並非短期波動，而是將持續多年的長期趨勢。 她並特別鉅亨網 ・ 8 小時前
張又俠落馬｜魯比奧：軍隊內部清洗行動 符合中國行為模式 美方密切關注｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】中國國防部上周六（24 日）公佈，中央軍委兩名高層張又俠、劉振立涉嫌嚴重違紀違法，被立案調查。美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）周三（28 日）在參議院外交關係委員會上被問到對此事的評論，他指相關官員被查符合美方過去幾年觀察到的模式，即軍隊內部的清洗行動，又指當中或涉有人挪用資金，美方正密切關注。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
施紀賢訪華｜35 名英國議員聯署 促當面要求釋放黎智英 貿易協議作交換｜Yahoo
中國外交部昨日（27 日）宣布，應國務院總理李強邀請，英國首相施紀賢今日（28 日）起訪華 4 日，為相隔 8 年以來再有英國首相訪華。施紀賢訪華之際，多達 35 名英國上、下議院議員發表聯署信，敦促施紀賢要當面提出黎智英案，並要求將「黎智英獲釋」作為任何貿易協議達成的前提。Yahoo新聞 ・ 1 天前
習近平晤英揆施紀賢 冀中英合作潛力轉化成「大有作為」實績
國家主席習近平於今日(29日)上午在北京會見來華進行正式訪問的英國首相施紀賢，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係。 習近平指出，當前國際局勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，無論是維護世界和平穩定，還是促進兩國經濟民生，都需要加強對話和合作。中方願與英方秉持大歷史觀，超越分歧、相互尊重，把中英合作「大有可為」的潛力轉化成「大有作為」的實績，為中英關係與合作開新局，既造福兩國人民，也惠及世界。 習近平強調，互信是國與國關係行穩致遠的基礎。中國始終堅持走和平發展道路，從未主動挑起過一場戰爭，從未侵佔過別國一寸土地，中國無論怎樣發展壯大都不會對其他國家構成威脅。中國的文化傳統是「以和為貴」，追求的是「和而不同」。中英經貿合作的本質是互利共贏。今年是中國「十五五」開局之年，雙方要拓展教育、醫療、金融、服務業互利合作，開展人工智能、生物科學、新能源和低碳技術等領域聯合研究和產業轉化，實現共同發展繁榮。希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。中英都是文化大國，都為人類發展進步作出重要貢獻。雙方要密切人文交流，進一步便利人員往來。歡迎英國政府、議會、地方AASTOCKS ・ 4 小時前
魯比奧稱美國已準備好動用武力確保委內瑞拉合作
【彭博】— 美國國務卿魯比奧表示，特朗普政府已準備好動用武力，以確保委內瑞拉代總統德爾西·羅德裡格斯儘最大可能與美國合作，同時希望自身利益能夠激勵她推進美國的關鍵目標。Bloomberg ・ 1 天前
英揆訪華｜施紀賢呼籲英國企業把握機會 距上次首相訪華相距八年
英國首相施紀賢與英國企業組成的訪問團昨日抵達北京，將會進行四天的正式訪問。他在北京表示與中國交往符合國家利益，...BossMind ・ 4 小時前
美古角力升高 特朗普斷油斷金施壓 直指古巴「即將失敗」
美國總統 特朗普週二表示，古巴正快速走向失敗。 特朗普強調，古巴過去主要仰賴委內瑞拉提供資金與原油，但目前已無法再獲得相關支援，使古巴經濟與能源供應面臨嚴峻挑戰，且情勢正急速惡化。鉅亨網 ・ 1 天前
日中關係緊繃 憂擦槍走火 路透揭日官員要求漁民避開釣魚台
日本尖閣諸島，也就是台灣與中國所稱的釣魚台列嶼，長年是東海主權爭議焦點。隨著日中關係再度緊繃，路透社披露，日本政府近期罕見私下要求漁民，避免前往相關海域捕魚，以免擦槍走火，引發外交危機。 日本沖繩石垣市議員仲間均，同時也是「守護尖閣諸島之會」的代表召集人，並具漁民身分。現年76歲的他表示，儘管風險升高，仍不打算退讓。 除了仲間均，另一名53歲的日本漁民金城和司也透露，去年11月底出海前及航行途中，接到多名官員來電，要求他不要前往釣魚台附近海域。 路透社指出，自去年11月起，隨著日中關係惡化，日本部分官員私下要求漁民避開釣魚台，避免升高與中國的外交衝突。這也被視為東京立場出現轉變，過去多年，日本政府多半默許漁民出海。 日本首相高市早苗辦公室與日本外務省均拒絕就此事回應。外務省僅在聲明中表示，這些島嶼是日本固有領土的一部分，日本已就中國船隻進入相關海域的行為多次提出外交抗議。根據日本海上保安廳統計，去年中國海警船在尖閣諸島周邊海域出沒天數高達357天，創下新高。 路透社訪問十多名漁民、日本官員與安全分析人士指出，政府對漁民發出的警告，突顯當局面臨的兩難處境：捕魚活動象徵日本對釣魚台列嶼的實際掌控，卻可能迅速引發與中國海警船的正面衝突；但若選擇退讓，又可能讓中國更積極推進其主權主張。Yahoo 國際通 ・ 1 天前
習近平︰中英須加強合作 施紀賢︰樂見香港成獨特橋樑
國家主席習近平在北京人民大會堂，會見來華進行正式訪問的英國首相施紀賢，雙方同意中英要發展長期穩定的全面戰略伙伴關係。習近平指出，當前國際局勢變亂交織，中英作為聯合國安理會常任理事國和世界主要經濟體，無論是維護世界和平穩定，還是促進兩國經濟民生，都需要加強對話和合作。中方願同英方秉持大歷史觀，超越分歧、相互尊重，把中英合作「大有可為」的潛力，轉化成「大有作為」的實績，為中英關係與合作開新局，既造福兩國人民，也惠及世界。習近平表示，中英經貿合作的本質是互利共贏，今年是中國「十五五」開局之年，雙方要拓展教育、醫療、金融、服務業互利合作，開展人工智能、生物科學、新能源和低碳技術等領域聯合研究和產業轉化，實現共同發展繁榮，希望英方為中國企業提供公平、公正、非歧視的營商環境。習近平又說，雙方要密切人文交流，進一步便利人員往來，中方願積極考慮對英實施單方面免簽。中方引述施紀賢表示，英方在台灣問題上長期奉行的政策沒有改變，也不會改變。他又說，香港繁榮穩定符合兩國共同利益，英方樂見香港成為英中之間的獨特重要橋樑。施紀賢又說，很高興成為8年來首位訪華的英國首相，今次他率領60多位英國重要工商、文化界代表訪infocast ・ 3 小時前
8年來首位英相訪中 施凱爾：強化英中關係應對變局
（法新社北京29日電） 英國首相施凱爾（Keir Starmer）今天在北京與中國國家主席習近平會晤時，強調雙方有必要加強雙邊關係，以因應地緣政治變動。兩人在北京人民大會堂會面，施凱爾在會談中告訴習近平，中國是「全球舞台上舉足輕重角色」。法新社 ・ 2 小時前
華批澳洲違一中承諾 台灣問題無法退讓
【on.cc東網專訊】中國駐澳洲大使館微信公眾號發布消息，大使肖千周三（28日）在新年媒體吹風會暨酒會上接受記者提問，說明近期就澳洲政府涉台聲明撰文的考慮。他強調，妥善處理涉台問題對中澳關係健康穩定發展具特殊重要性，台灣問題事關中國主權和領土完整，是中國核心利益on.cc 東網 ・ 6 小時前
〈黃仁勳來台〉首件事先剪頭髮 接續拜會張忠謀與魏哲家
輝達 (NVDA-US) 創辦人暨執行長黃仁勳今 (29) 日搭乘私人飛機抵台，為今年首度來台，受訪時道出，來台第一件事就是先去剪頭髮，並透露接著將去拜會重要人物，也就是台積電 (2330-TW)(TSM-US) 創辦人張忠謀及台積鉅亨網 ・ 3 小時前
北京：願以英揆訪華為契機 開啟中英關係健康穩定發展新篇章
英國首相施紀賢今天開始對中國進行三日的訪問。在北京，外交部發言人郭嘉昆回應提問時表示，當前國際形勢變亂交織，中英作為聯合國安理會的常任理事國，雙方保持溝通，加強合作，符合兩國人民的共同利益，也有利於促進世界和平穩定與發展。郭嘉昆稱，這是英國首相時隔8年再次訪華。訪問期間，中國領導人將同他舉行會談和會見，就雙邊關係和共同關心的問題深入交換意見。施紀賢還將訪問上海。中方願以此為契機，同英方增進政治互信，深化務實合作，共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章，攜手為世界和平安全與穩定作出應有的努力和貢獻。 (WL)infocast ・ 1 天前
王毅：施紀賢訪華應有歷史性成果
中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅，會見隨同英國首相施紀賢訪華的英國國家安全事務顧問鮑威爾。王毅表示，中英兩國同為聯合國安理會常任理事國，在當前變亂交織的國際形勢下更要遵循聯合國憲章宗旨和原則，加強對話合作，攜手應對挑戰，共同維護以聯合國為核心的國際體系。 王毅提到，施紀賢剛抵達北京就表示今次將是一次歷史性訪問，而歷史性訪問應該有歷史性成果，相信兩國領導人就中英發展長期穩定的全面戰略夥伴關係達成重要共識，將為兩國機制性的交往和各領域合作注入強勁動力，開啟中英關係新的篇章。 鮑威爾表示，中國是世界第二大經濟體和具有重要影響力的大國，英中兩國已多年沒有高層互訪，不符合兩國人民利益。英方希望以施紀賢此次訪華為契機，同中方加強各領域各層級對話合作，發展更加連貫、全面的戰略夥伴關係。相信在雙方共同努力下，訪問將取得圓滿成功。雙方亦就烏克蘭危機等共同關心的國際和地區問題交換意見。 (WL)infocast ・ 3 小時前
國台辦：恢復大陸居民赴台旅遊誠意不變
據《新華社》報導，大陸國務院台辦周三（28 日）舉行例行記者會，發言人張晗表示，民進黨當局出於謀「獨」對抗本性和政治私利，對台灣主流民意和業界呼聲充耳不聞，對台灣基層民眾和業者利益受損視而不見，一再以各種藉口對旅遊和各領域鉅亨網 ・ 1 天前
習近平晤施紀賢：中英兩國需加強對話與合作
國家主席習近平上午在北京人民大會堂，會見來華進行正式訪問的英國首相施紀賢。習近平歡迎施紀賢，表示是相隔8年，英國首相再次訪問中國。習近平指出，當前國際形勢變亂交織，中英兩國作為聯合國安理會常任理事國，以及世界主要經濟體，無論是維持世界和平穩定，還是促進兩國經濟與民生，都需要加強對話與合作。 (WL)infocast ・ 6 小時前
國家外交部：中英兩國領導人同意發展長期穩定全面戰略夥伴關係
國家主席習近平於今日(29日)在北京會見英國首相施紀賢，國家外交部發言人郭嘉昆透露兩國領導人成功會晤，並同意中英要發展長期穩定的全面戰略夥伴關係，反映雙方對中英關係的新願景，也為兩國各界開展合作提供良好穩定預期。(jl/da)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 2 小時前
外交部：APEC首次高官會下月廣州舉行
外交部宣布，今年亞太經合組織（APEC）首次高官會及相關會議，下月1至10日在廣州舉行，將是APEC中國年首場正式活動。 發言人郭嘉昆說，APEC高官會是為領導人會議準備成果的主渠道，每年舉辦4至5次。 (WL)infocast ・ 1 天前
施紀賢預計今日分別與習近平及李強會晤
訪華的英國首相施紀賢,預計今日分別與國家主席習近平及總理李強會晤。施紀賢昨日抵達北京下榻的酒店後,向隨團的商界高層表示,代表團正創造歷史,英國決心放眼世界,抓住機遇,建立關係,並始終將英國的國家利益放在首位。施紀賢在專機飛往北京途中說,此行將為英國帶來益處,並強調他希望對中國採取全面而且一致的方針。被問到會否談及人權議題,施紀賢說,一向會提出需要關注的問題,但拒絕說明細節。在北京,外交部昨日表示,中方願意以今次訪問為契機,與英方共同開啟中英關係健康穩定發展的新篇章。 (BC)#施紀賢 #習近平 #李強infocast ・ 11 小時前