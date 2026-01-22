特朗普周三與北約秘書長呂特談論格陵蘭問題。(路透社)

於瑞士達沃斯出席世界經濟論壇的美國總統特朗普，對丹麥自治區格陵蘭的主權爭奪突然改變強硬立場，宣布撤回對丹麥及支持她的7個歐洲國家下月起加徵10%關稅，包括挪威、瑞典、法國、德國、荷蘭、芬蘭和英國，令事件急速降溫。特朗普周三與北約秘書長呂特會面後，於社交平台貼文稱與呂特舉行了非常富成果的會面，就格陵蘭問題達成日後協議的框架，將繼續會談達成協議。呂特則稱，兩人會面時未有談論丹麥擁有格陵蘭主權的重要議題。

特朗普在貼文稱，若最終能夠達成協議，對美國和北約成員國來說將是好的協議。基於與北約達成框架共識，他不會在下月1日對歐洲8國加徵關稅。法國財政部長萊斯屈爾周四表示，這是往正確方向的首個正面訊號，在過去48小時事態開始降溫。特朗普又說，之後談判將討論美國導彈防禦系統「金穹」部署格陵蘭的事宜，副總統萬斯、國務卿魯比奧和特使威特科夫會領導談判，並直接向他匯報。特朗普周四接受霍士新聞訪問時，進一步提到談判中的協議將讓美國「全面進入」格陵蘭，重申因國安理由美國必須於格陵蘭部署軍力，「若壞人開槍，將從格陵蘭射過來」。主持追問美國會否用錢收購格陵蘭，特朗普未有正面回答，稱現在確實在討論，具體細節正在談判中，但必須是全面進入。他強調，談判沒有時間限制。

北約官員討論割地建美軍基地

丹麥堅持其對格陵蘭的主權不可談判。首相弗雷澤里克森表示，未有與北約談論主權問題，仍處於艱難和嚴峻的情況，但有進展，現在可討論共同防衛北極地區的安全。除了部署導彈防禦系統「金穹」，特朗普稍早稱，美方還可取得格陵蘭重要礦物資源。但呂特表示，未有與特朗普在會面中商討礦物開採。根據1951年美國與丹麥達成的協議，美國有權在格陵蘭建軍事基地，美軍在格陵蘭境內可自由行動，但要事先知會丹麥和格陵蘭。有美媒引述出席北約會談的官員稱，北約軍官周三晚討論了丹麥可割讓小部分格陵蘭土地予美國建軍事基地，類似英國在塞浦路斯的軍事基地，而基地屬英國主權。另外，英國《每日郵報》周四稱，特朗普奪格陵蘭的終極方案，可能是銀彈收買島上居民，每人派錢100萬美元(約780萬港元)，前提是他們在公投中必須投票贊成加入美國。

普京：格陵蘭可能值10億美元

特朗普聲稱，取得格陵蘭控制權是為了防止俄羅斯和中國奪取該地。俄總統普京首度就格陵蘭事件開腔，指從未關注格陵蘭的事態發展，俄方無興趣知。他還稱格陵蘭可能值10億美元(約78億港元)，顯示俄方不會反對特朗普尋求控制格陵蘭。有分析早指，特朗普與北約盟友狗咬狗骨，反讓俄羅斯和中國得利，俄方樂意在一旁觀看。

特朗普：與澤連斯基會談良好

另方面，特朗普周四在達沃斯與烏克蘭總統澤連斯基會晤，他離開時與記者簡短交談，說會面「非常好」，而他給普京的說話是烏克蘭戰爭須結束。白宮指兩人會面約1小時。澤連斯基指，美、俄、烏官員周五、周六將在阿聯酋會面，是三國首次一起會談。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/國際/1005795/格陵蘭事件降溫-特朗普撤回徵歐洲8國關稅?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral