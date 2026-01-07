格陵蘭危機懶人包｜白宮不排除動武 丹麥警告或致北約瓦解 特朗普為何志在必得？｜Yahoo

天文台今早最低氣溫 10.9 度 料明日後日早上持續寒冷
【Yahoo 新聞報道】美國 1 月 3 日「斬首」式生擒委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，特朗普再次將劍指格陵蘭，白宮稱獲取格陵蘭是國家安全優先事項，動用美軍是其中一個可用選項；歐洲七國英、法、德、意大利、波蘭、西班牙及丹麥發表聯合聲明，稱格陵蘭主權屬於人民，丹麥首相弗雷澤里克森警告，如果美國選擇攻打北約國家，意味北約軍事聯盟將終結。
特朗普自去年上台後，多次提出不排除以軍事力量和經濟手段，奪取丹麥自治領地格陵蘭。在美軍突襲委內瑞拉生擒馬杜羅後，特朗普再次明言，基於安全利益考慮，美國「絕對需要」格陵蘭。特朗普幕僚Stephen Miller更指，本屆政府決心收購格陵蘭島，並相信無需軍事干預即可實現這一目標。
【為何特朗普覬覦格陵蘭？】
格陵蘭一直是特朗普的目標，在 2019 年他第一個任期內，他證實曾設法收購格陵蘭，形容「本質上是一筆大型房地產交易」。至去年 1 月，他又表示需要控制格陵蘭的原因是「經濟安全」。至近日則指是「出於國家安全」的考量。
監視俄羅斯重要戰略位置
格陵蘭作為丹麥的自治領地，屬於北約的一部分。但在地理位置上，格陵蘭屬於北美洲，首府努克距紐約甚至比丹麥首都哥本哈根更近，是歐洲到北美的最短路線。同時因為位於美國和俄羅斯之間，是美國監視俄羅斯活動的重要戰略位置，美軍目前在格陵蘭西北部有一座皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），過去亦曾表明，有意擴大在當地的軍事力量。
格陵蘭的天然資源，亦是令美國覬覦的原因之一。格陵蘭擁有豐富的石油和天然氣，但一直以保護環境等理由禁止開採，採礦業亦因原住民反對而難以發展。另外，據 2023 年一項調查，被歐盟定義為「關鍵原料」的 34 種礦物中，有 25 種可以在格陵蘭找到，包括用於生產電池的重要材料石墨和鋰，及用於生產電動車的稀土。
【格陵蘭主權誰屬？與丹麥有何關聯？】
二戰期間，丹麥被德國佔領，格陵蘭則被美國佔領，並於1945年歸還丹麥。格陵蘭1953 年成為丹麥的正式領土，並受丹麥憲法管轄，現在是丹麥的自治領地，可以自行處理大部分內部事務，擁有自己的議會，並在丹麥議會中擁有兩個席位。丹麥控制格陵蘭的外交和安全事務，如果要改變格陵蘭的法律地位，需要丹麥修改憲法。
近年「格獨」呼聲高漲
格陵蘭在 2009 年獲得可透過公投宣告獨立的權利，惟經濟上長年依賴丹麥，被認為獨立門檻很高。近年要求格陵蘭獨立的呼聲日益高漲，原因是原住民對丹麥爆出上世紀曾實施強制避孕的醜聞感到憤怒，指責丹麥犯下種族滅絕罪，在哥本哈根和努克均爆發示威，丹麥首相弗雷澤里克森政府正努力修復與格陵蘭關係。
格陵蘭今年3月組成新的四黨聯合政府，明確指出「格陵蘭屬於我們。」其中支持獨立的納萊拉克黨（Naleraq）與美國和特朗普關係密切，在選舉中排名第二，目前已成為反對黨。
【北約面臨瓦解危機？】
丹麥和美國都是北約軍事聯盟的成員國，哥本哈根過去形容兩國是親密的盟友。如今丹麥警告，如果美國選擇單方面吞併格陵蘭，意味這個自二戰結束以來歐洲賴以保障安全的國防聯盟將「不復存在」。
不過外界分析認為，該理由不足以阻止特朗普的行勳，因特朗普立場一直都不是北約的支持者。丹麥近日向格陵蘭國防投資40億美元，用於購買艦艇、無人機和飛機。
北約目前有北美、歐洲共 32個成員國，包括最初的12個創始國，即美國、加拿大、英國、法國、德國等。美國是北約最強大的成員國，與丹麥的對陣可說強弱懸殊。近日的格陵蘭危機之初，英國、法國、德國三個大國最初一度保持沉默，即使近日發表了聯合聲明，但僅稱格陵蘭主權屬於人民，未有對美國的直接批評。外界認為，歐洲各國不會選擇為了格陵蘭而與美國發生軍事衝突。
來源：BBC、the Guardian
