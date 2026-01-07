格陵蘭危機懶人包｜白宮不排除動武 丹麥警告或致北約瓦解 特朗普為何志在必得？｜Yahoo

2025年9月丹麥軍隊在格陵蘭與來自多個歐洲北約成員國的數百名士兵聯合演習。 (AP Photo/Ebrahim Noroozi, File)

【Yahoo 新聞報道】美國 1 月 3 日「斬首」式生擒委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）後，特朗普再次將劍指格陵蘭，白宮稱獲取格陵蘭是國家安全優先事項，動用美軍是其中一個可用選項；歐洲七國英、法、德、意大利、波蘭、西班牙及丹麥發表聯合聲明，稱格陵蘭主權屬於人民，丹麥首相弗雷澤里克森警告，如果美國選擇攻打北約國家，意味北約軍事聯盟將終結。

特朗普自去年上台後，多次提出不排除以軍事力量和經濟手段，奪取丹麥自治領地格陵蘭。在美軍突襲委內瑞拉生擒馬杜羅後，特朗普再次明言，基於安全利益考慮，美國「絕對需要」格陵蘭。特朗普幕僚Stephen Miller更指，本屆政府決心收購格陵蘭島，並相信無需軍事干預即可實現這一目標。

美國總統特朗普 (AP Photo/Evan Vucci)

【為何特朗普覬覦格陵蘭？】

格陵蘭一直是特朗普的目標，在 2019 年他第一個任期內，他證實曾設法收購格陵蘭，形容「本質上是一筆大型房地產交易」。至去年 1 月，他又表示需要控制格陵蘭的原因是「經濟安全」。至近日則指是「出於國家安全」的考量。

監視俄羅斯重要戰略位置

格陵蘭作為丹麥的自治領地，屬於北約的一部分。但在地理位置上，格陵蘭屬於北美洲，首府努克距紐約甚至比丹麥首都哥本哈根更近，是歐洲到北美的最短路線。同時因為位於美國和俄羅斯之間，是美國監視俄羅斯活動的重要戰略位置，美軍目前在格陵蘭西北部有一座皮圖菲克太空基地（Pituffik Space Base），過去亦曾表明，有意擴大在當地的軍事力量。

格陵蘭的天然資源，亦是令美國覬覦的原因之一。格陵蘭擁有豐富的石油和天然氣，但一直以保護環境等理由禁止開採，採礦業亦因原住民反對而難以發展。另外，據 2023 年一項調查，被歐盟定義為「關鍵原料」的 34 種礦物中，有 25 種可以在格陵蘭找到，包括用於生產電池的重要材料石墨和鋰，及用於生產電動車的稀土。

【格陵蘭主權誰屬？與丹麥有何關聯？】

二戰期間，丹麥被德國佔領，格陵蘭則被美國佔領，並於1945年歸還丹麥。格陵蘭1953 年成為丹麥的正式領土，並受丹麥憲法管轄，現在是丹麥的自治領地，可以自行處理大部分內部事務，擁有自己的議會，並在丹麥議會中擁有兩個席位。丹麥控制格陵蘭的外交和安全事務，如果要改變格陵蘭的法律地位，需要丹麥修改憲法。

丹麥首相Mette Federiksen (AP Photo/Geert Vanden Wijngaert)

近年「格獨」呼聲高漲

格陵蘭在 2009 年獲得可透過公投宣告獨立的權利，惟經濟上長年依賴丹麥，被認為獨立門檻很高。近年要求格陵蘭獨立的呼聲日益高漲，原因是原住民對丹麥爆出上世紀曾實施強制避孕的醜聞感到憤怒，指責丹麥犯下種族滅絕罪，在哥本哈根和努克均爆發示威，丹麥首相弗雷澤里克森政府正努力修復與格陵蘭關係。

格陵蘭今年3月組成新的四黨聯合政府，明確指出「格陵蘭屬於我們。」其中支持獨立的納萊拉克黨（Naleraq）與美國和特朗普關係密切，在選舉中排名第二，目前已成為反對黨。

【北約面臨瓦解危機？】

丹麥和美國都是北約軍事聯盟的成員國，哥本哈根過去形容兩國是親密的盟友。如今丹麥警告，如果美國選擇單方面吞併格陵蘭，意味這個自二戰結束以來歐洲賴以保障安全的國防聯盟將「不復存在」。

不過外界分析認為，該理由不足以阻止特朗普的行勳，因特朗普立場一直都不是北約的支持者。丹麥近日向格陵蘭國防投資40億美元，用於購買艦艇、無人機和飛機。

北約目前有北美、歐洲共 32個成員國，包括最初的12個創始國，即美國、加拿大、英國、法國、德國等。美國是北約最強大的成員國，與丹麥的對陣可說強弱懸殊。近日的格陵蘭危機之初，英國、法國、德國三個大國最初一度保持沉默，即使近日發表了聯合聲明，但僅稱格陵蘭主權屬於人民，未有對美國的直接批評。外界認為，歐洲各國不會選擇為了格陵蘭而與美國發生軍事衝突。

來源：BBC、the Guardian