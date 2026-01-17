格陵蘭將抗議美國意圖接管 丹麥多城準備上街頭

（法新社哥本哈根17日電） 丹麥及格陵蘭全境今天將舉行大規模示威，抗議美國總統川普（Donald Trump）意圖接管北極島嶼格陵蘭。

數以千計的民眾已在社群媒體上表示，打算參加由格陵蘭團體在哥本哈根、阿胡斯（Aarhus）、阿爾堡（Aalborg）、奧登斯（Odense）及格陵蘭首都努克（Nuuk）發起的遊行與集會。

在丹麥的格陵蘭民間組織Uagut於網站表示：「這次行動用來發出明確且一致的訊息，要求尊重格陵蘭民主與基本人權。」

這一波抗議活動源於美國總統川普昨天警告，他可能對反對其接管格陵蘭計畫的國家「徵收關稅」。格陵蘭是丹麥的自治領地。

主辦單位指出，努克的示威預定下午4時登場，表達「反對美國非法奪取格陵蘭的計畫」。參與者將舉著格陵蘭國旗，遊行到美國領事館。

哥本哈根的集會則預計中午12時開始，約1小時後將在丹麥首都的美國大使館外停留。