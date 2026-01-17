格陵蘭爭議升溫 川普揚言對不配合國家加徵關稅

（法新社華盛頓16日電） 有意從丹麥手中取得格陵蘭的控制權的美國總統川普（Donald Trump）今天說，可能會對那些「不配合格陵蘭問題」的國家加徵關稅，強調美國在國家安全方面迫切需要格陵蘭。

川普先前多次表達希望接管丹麥自治領地格陵蘭，近日再度重申立場。白宮已表示，川普政府正在討論各種選項，包括潛在的購買方案，也不排除動用軍隊。

他今天在白宮一場活動致詞進一步表示，可能會對那些「不配合格陵蘭問題」的國家加徵關稅，「我們基於國安理由而需要格陵蘭」。

這番言論顯示了，川普近來對美國取得格陵蘭的主張越趨強硬，也有意動用他最常使用的手段之一，也就是關稅，藉以對外國施加影響力。