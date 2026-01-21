格陵蘭爭議 歐盟領袖示警盟友內訌將助長敵對勢力

（法新社法國史特拉斯堡21日電） 歐盟執行委員會主席范德賴恩今天警告，美國與歐洲因格陵蘭問題產生的緊張情勢恐助長西方對手。她還說，美國總統川普威脅對歐洲盟友加徵關稅是「錯誤的」。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在史特拉斯堡（Strasbourg）對歐洲議會議員表示：「如果我們陷入盟友之間危險的惡性循環，這只會助長我們雙方都堅決要排除在戰略版圖之外的對手勢力。」

她說：「我們正處於十字路口。歐洲傾向對話與解決方案，但如有需要，我們已準備好以團結、緊急與決心回應。」

另外，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天說，歐洲應避免「反射性的憤怒」，並應在瑞士達沃斯（Davos）與美國總統川普（Donald Trump）會面，聽取他有關收購格陵蘭的論點。

川普正前往瑞士滑雪勝地達沃斯，參加一年一度的世界經濟論壇（World Economic Forum）。然而，他計劃收購丹麥自治領地格陵蘭，引發與歐洲的對峙，使這場論壇蒙上陰影。

貝森特在接受記者採訪時說：「我要提醒大家：深呼吸。不要像我們見過的那樣產生反射性的憤怒與怨恨。」

他說：「為什麼不坐下來，等川普到了，再聽聽他的論點呢？」

川普強調，隨著北極冰層融化，超級強權爭奪戰略優勢，蘊藏豐富礦產的格陵蘭對美國及北約在面對俄羅斯、中國時的威脅時至關重要。