格陵蘭總理：現在談格陵蘭未來獨立「不是時候」

（法新社努克14日電） 隨著美國總統川普（Donald Trump）進一步威脅要拿下格陵蘭，格陵蘭總理尼爾森（Jens-Frederik Nielsen）今天表示，現在討論格陵蘭未來獨立「不是時候」，也不應拿自身自決權冒險。

尼爾森在接受格陵蘭媒體訪問時表示：「我認為現在討論這件事不是時候。當另一個國家表示要拿下我們時，我們不應該拿我們的自決權當賭注。」

此番談話發表於丹麥、格陵蘭及美國官員即將在白宮舉行一場重大會談的數小時前。

尼爾森補充道：「這並不表示我們未來不會想要不一樣的選擇。但此時此刻，我們是（丹麥）王國的一部分，我們與王國站在一起。在當前嚴峻時刻，這一點尤其重要。」

丹麥外長及格陵蘭外長預定今天稍晚與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）及副總統范斯（JD Vance）會面。

尼爾森表示，他希望會談結束後，「我們能與美國建立更正常且抱持尊重的對話」。

尼爾森昨天指出，若格陵蘭必須選擇要繼續留在丹麥王國或成為美國的一部分，「我們選擇丹麥」。

川普則回應：「那是他們的問題。」

川普並未排除以武力取得這個丹麥半自治領土的可能性，而丹麥與美國同屬北大西洋公約組織（NATO）。

尼爾森在今天刊出的訪問中說：「我們必須相信世界秩序的原則不會被踐踏。」

「如果我們開始玩弄民主的基本原則，不僅格陵蘭，全世界都會碰上嚴重問題。」

丹麥國防部長波爾森（Troels Lund Poulsen）今天則試圖安撫美方對格陵蘭安全的疑慮，他告訴法新社，丹麥正在強化格陵蘭的軍事部署，並正與盟國磋商「在北極地區提升北約部署」。