格陵蘭裔母親無法通過「育兒能力測試」 女兒誕生後被丹麥市政府帶走寄養 引發民眾抗議︱Yahoo

布倫在社交平台上傳與女兒的相片，「當她被帶走時，她被裹在一條毯子裡，那條毯子我留下來了，但屬於她的氣味正慢慢消散」（布倫 IG 相片）

【Yahoo新聞報道】一名格陵蘭裔年輕母親的初生嬰兒在出生僅一小時後，被丹麥當局帶走安置寄養，事件引起格陵蘭及多地民眾抗議。根據新法例，禁止對格陵蘭裔人士使用爭議性的「育兒能力測試」，但該母親仍被要求接受測試，並因此失去監護權。

分娩前三周 被通知孩子將被帶走

據《衛報》報道，18 歲的布倫（Ivana Nikoline Brønlund）於 8 月 11 日在哥本哈根近郊的醫院產下女兒 Aviaja-Luuna 。母親來自格陵蘭首都努克，惟嬰兒出生後一小時，當地市政府便將她帶走。布倫表示，自此只獲安排探望一次，且不得安撫或替女兒換尿片。

格陵蘭大部分居民的族裔屬於「因紐特人」（Inuit），是北極地區的原住民族群，文化和生活方式與丹麥本土人有明顯差異。丹麥長期使用以本土文化為基礎的「育兒能力測試」（FKU）來評估家庭，測試內容涵蓋認知水平、人格特質、心理健康及親子依附等範疇，設計初衷是保障兒童在安全健康的環境中成長，但測試深受丹麥語言與文化框架限制，難以兼顧其他族群的背景，判斷標準被垢病不適合格陵蘭裔人士，質疑帶有文化歧視。今年 5 月，丹麥通過法律，明確禁止在涉及格陵蘭背景家庭的案件中使用該測試。

但布倫在 4 月被強制接受測試，並在 6 月完成。當局告知她，因其曾遭養父性侵而留下創傷，認為不具備照顧孩子的能力，並聲稱她「不完全算是格陵蘭人」，不符合新法例豁免資格。她在分娩前三周已獲通知，孩子將被帶走。

母親表示，「那一小時是我人生中最美好的時光，也是我永遠不會忘記的時刻」（布倫IG）

「生產時我很害怕，因為知道之後會失去孩子」

丹麥社會事務部長表示，對事件感到關注，已要求作出決定的市政府解釋處理過程。部長強調「在涉及格陵蘭裔家庭的安置案件中，不應使用標準化測試，法律已有明確規定」。

布倫稱，「生產時我很害怕，因為知道之後會失去孩子」，首次探望女兒時更因「嬰兒被指過度疲累」而被提早結束，令她情緒崩潰。根據安排，她每兩周才能在監督下與女兒相處兩小時，她的上訴將於 9 月 16 日審理。

市政府承認處理上有錯誤

事件在格陵蘭引發抗議，首都努克、哥本哈根、雷克雅未克及貝爾法斯特均有示威集會。支持者批評當局懲罰母親過去的創傷，做法「令人恐懼」。同樣遭遇的另一名格陵蘭母親 Keira Alexandra Kronvold ，在生產後兩小時被奪走女兒，至今仍未與孩子團聚。

市政府承認處理上有錯誤，稱早於今年 1 月已向專責單位查詢，但承認應在法例正式生效後再次確認。兒童與青年部門主管表示，當局正尋求合乎新法例的做法，確保找到「對家庭最好的方案」。