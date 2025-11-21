桂林山水甲天下！Trip.com 帶你出發遊桂林 ！Trip.com x 桂林超抵優惠！

張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
「桂林山水甲天下」真係冇講錯！想去桂林親身感受兩岸青山如畫、人在畫中遊嘅詩意？Trip.com 幫你精選咗一系列桂林玩樂推薦，等你可以玩盡桂林嘅喀斯特地貌同埋超刺激嘅戶外活動！
🙋桂林必玩景點~不可錯過！
桂林蘆笛岩 🌿 4A級自然奇觀，即買即用！HK$89.7起，立省25% 💰
漓江四星遊船 🚤 452HKD起，立省54%！明日可用，3-4小時輕鬆遊覽桂林山水。
桂林象鼻山 🌿免費入場！4.4高分景點，遊船觀光夜景絕美 💫
💓桂林一家大細必行景点
遇龍河竹筏漂遊🌊｜私家包車直達陽朔三大景點，HK$243起！
陽朔遇龍河竹筏漂遊🔥20元背景打卡📸8人小團純玩，即時確認！💰HK$289
桂林灕江+銀子岩一日遊🔥8人小團，即時確認！HKD370起💸
Trip.com優惠😎機票酒店門票
Trip.com優惠大合集 (不停更新)
🛶 漓江/遇龍河 水上遊樂體驗：人在畫中遊
桂林嘅核心玩法就係「遊船」同「竹筏漂流」，感受輕舟碧波嘅悠閒。
1. 漓江豪華遊船 (超慢活享受！)
有別於傳統木筏，呢個係嚟漓江體驗豪華遊船。
遊船特色： 船造型可愛，船內部配置亦十分高級。
舒適享受： 可以加購自助餐，必去大甲板影相打卡吹江風。
適合人士： 喜靜、想慢慢欣賞風景嘅人會好鍾意呢種超慢活遊船之旅。
2. 漓江/遇龍河 竹筏漂流 (經典必玩！)
乘竹筏係體驗古人悠閒遊江嘅方式，途中樂趣無窮。
漓江精華： 乘竹筏可以睇九馬畫山，喺黃布灘必影人民幣 20 元同款實景。
經典畫面： 可以欣賞到獨有戴斗笠嘅漁翁同魚鷹同框嘅精彩畫面。
遇龍河： 經過趕壩時，體驗水流高低嘅刺激。
🦇 喀斯特溶洞：探索地下暗河底世界
桂林嘅喀斯特溶洞以絢麗地質奇觀聞名，鐘乳石設計巧妙，引導遊客深入探索自然與科學融合嘅絕妙體驗。
1. 銀子岩溶洞 (大眾熱門)
洞穴特色： 洞裏有好多鐘乳石、石筍同石柱，燈光照著會閃閃發亮。
涼爽體驗： 溶洞溫度一直保持涼爽嘅 18 度。
探險選擇： 可以行簡單嘅步道，或者戴頭燈挑戰暗河，喺神奇嘅地下世界探險！
2. 野趣溶洞探險 (進階刺激！)
想玩得更刺激？可以鑽進原始洞穴嘅岩縫，探索地下奇觀。
體驗項目： 桂林陽朔探洞一日遊 (月亮水岩、燕子洞、魔鬼洞)；桂林燕子洞探洞半日/一日遊 (明星同款、專業教練)。
✈️ 深度體驗：高空飛行與戶外越野
你有冇諗過除咗飛機，仲可以乘坐熱氣球去欣賞桂林甲天下嘅山水？陽朔提供多種刺激嘅戶外玩法。
1. 低空飛行體驗 (俯瞰漓江山水)
熱氣球： 喺陽朔燕莎航空運動營地，可以體驗系留飛熱氣球或動力滑翔傘，從高空俯瞰桂林美景。
直升機： 體驗直升機飛行，可以俯瞰十里畫廊、遇龍河、福利古鎮、漓江等。
2. 戶外探險活動
仲有其他多種玩法，帶你深入欣賞桂林好風景：
刺激運動： 飛拉達攀岩、溜索、戶外越野等等。
📍 其他精選景點 (文化與自然)
Trip.com 仲有好多其他桂林同周邊嘅玩樂推薦：
山水景觀： 龍脊梯田、蘆笛岩、桂林兩江四湖景區、獨秀峯王城景區。
文化表演： 桂林千古情。
周邊探索： 世外桃源、程陽八寨、巴馬百鳥巖、巴馬水晶宮。
