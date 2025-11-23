張繼聰自資 6 位數拍拳擊電影《金童》
41歲桂綸鎂金鐘獎氣質爆棚直接封紅毯女神！還是美如路小雨，仙氣滿瀉的保養秘密是喝美容飲品「苦蕎茶」
2025第62屆金鐘獎頒獎典禮的紅地毯上，「女神」級人物要數到桂綸鎂，她穿起黑色蕾絲晚裝，半透裙擺若隱若現顯出她的美腿線條，加上容光煥發的美貌，還是美如當年的路小雨，不相信她已經踏入41歲！這位女神到底是如何保養呢？
【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報
桂綸鎂之前曾被說她有「老態」，但女神直接就以行動來證明，美貌與氣質還是美到不行，在今年的金鐘獎頒獎典禮上，從紅地毯以及頒獎禮台上的晚裝造型都直接封神。
身型以及狀態都相當好的桂綸鎂，到底是如何保養呢？除了桂綸鎂本身樣子已經是氣質女神之外，私下她都很少會化濃妝，多以淡妝以及會用防曬來保持肌膚狀態。桂綸鎂也曾分享，多喝水之外，也會在早上起床後補充維他命C，或是吃奇異果和蘋果來補充維他命C。
女明星的保養力好像特別強，當中也是花了不少工夫去保養，基本的護膚步驟桂綸鎂也是有跟足，她也補充特別愛用美容油，補水又可以在護膚時按摩，再加上面膜，就讓肌膚飲飽水，保持水潤。
飲食方面，桂綸鎂也是偏向吃得基本、清淡的一派，她也分享過紅綠黃健康飲食，就是選這3款顏色的食材進食，綠色的蔬果汁、香蕉這些食物，也是對身體有排毒以及補充維他命的作用。桂綸鎂還有一招，就是喝有美顏作用的「苦蕎茶」，她更表示：「不苦，聞起來似巧克力，入口更像大麥消化餅乾，還能排毒減肥，降血脂血壓，實屬特別阿！」
苦蕎茶有著豐富的膳食纖維，幫助消化及排毒。當中也含有礦物質與抗氧化成分，幫助降脂、降血壓，長期飲用有助於保持苗條身形及氣色好，難怪桂綸鎂身型一直維持很好，也許各位想成為美魔女的朋友都可以試試！
>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！
緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～
🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/
🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/
🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping
健康養生：
43歲「小安」Anne Hathaway《穿Prada的惡魔2》預告，Fit爆身型原來靠「PATH飲食法」，4種規則「不捱餓」輕鬆減磅
「90天減肥法」激減28磅祕訣大公開！韓國YouTuber由60kg到47kg瘦身心得：必戒宵夜壞習慣
其他人也在看
林嘉欣金鐘獎Deep V西裝外套造型又帥又性感！秋冬穿搭靈感，從Uniqlo、Zara到Gucci、YSL都有好看西裝外套推薦
2025第62屆金馬獎頒獎典禮完美落幕，現場有不少香港演員到場，當中，林嘉欣也出席並擔任最佳女配角的頒獎嘉賓，她穿起了超大件oversized西裝外套都超好看！Yahoo Style HK ・ 1 小時前
金裕貞《親愛的X》化身惡女美貌封神！金裕貞減肥護膚方法公開大晒緊緻馬甲線直角肩！
金裕貞主演的《親愛的X》持續熱播中，金裕貞飾演女演員白雅珍，美麗的面具下卻是患有反社會型人格障礙症、冷酷無情的瘋女，劇中走紅地氈時更大曬螞蟻腰及性感鎖骨，被封為新一代「美瘋代表」！今天為大家整合金裕貞減肥身材管理及護膚方法，一起看看童星出道的她是如何時刻保持最佳狀態。金裕貞《親愛的X》首次飾演惡女由金裕貞、金永大、金度勳及李烈音主演、改編自同名漫畫的最新韓劇《親愛的X》，劇情講述金裕貞飾演的白雅珍自小命途坎坷，長期被親生媽媽家暴，更目睹爸爸親手殺掉媽媽，悲慘的童年令她患上反社會型人格障礙症，不惜利用身邊的人向高處爬，透過心理操縱與欺瞞最後成為炙手可熱的女星，最後被一直以來默默守護在身旁的尹俊瑞（金永大 飾）在眾人前揭開真面目。金裕貞《親愛的X》大晒螞蟻腰、直角肩金裕貞在劇中走紅地氈時身穿黑色禮服大晒螞蟻腰和直角肩，另外穿起銀色抹胸禮服時更露出白滑美胸，好身材一覽無遺，性感程度爆錶！金裕貞來港出席活動金裕貞早年來港出席品牌活動，曬出纖瘦身材！Photo Source: Calvin Klein加上金裕貞的近照盡顯緊緻馬甲線，就連雙腿也十分纖長！一起看看金裕貞的護膚及身材管理。金裕貞護膚方ELLE.com.hk ・ 1 天前
遇到高段位「Melody」點算好？學識4大反制心法，優雅地與「綠茶」機心女生過招｜BONNIE MAN 文炎君《女人像鹽》
城中熱話圍繞著一位被部分網民戲稱為「Melody」的女性人物。所謂「綠茶婊」，其核心從來不是壞，而是「偽」。她們像一杯看似清澈淡雅的綠茶，入口微甘，但後勁卻帶著難以言喻的苦澀與複雜。Yahoo Style HK ・ 52 分鐘前
網上熱話｜薄扶林燒味小店面臨結業 靠港大內地生一招挽救
小店經營艱難，一間位於薄扶林的燒味小店原本已面臨結業，怎料突然獲一名港大內地生在「小紅書」上推薦，生意變得絡繹不絕。 一名港大內地生最近在「小紅書」發文，指發現港大附近「最好吃的燒鵝飯」，還有燒肉、叉燒、白切雞等，雙拼飯只是30元，相當便宜。網民更特意指老闆沒有給錢宣傳，只是自發推薦。am730 ・ 1 天前
尋人｜60歲婦何小連離開葵涌院舍後失蹤 家人稱身上無現金憂又餓又凍
一名60歲女子何小連昨日上午離開其位於葵涌和宜合道的院舍後便告失蹤，其家人向警方報案求助。何小連身高約1.6米、體重約68公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑白髮，最後露面時身穿綠色外套、灰色長袖上衣、灰色長褲及粉紅色拖鞋。am730 ・ 21 小時前
【惠康】係癲價 澳洲/紐西蘭牛油果 $22.5/4個（即日起至27/11）
惠康集合各款新鮮同優質產品，今個星期有澳洲/紐西蘭牛油果、南非筒裝高甜珍寶藍桑子、韓國富有柿、蘇格蘭牛仔骨、美國尊遜香腸、金鳳泰國頂級香米、出前一丁即食麵、淘大急凍點心、益力多活性乳酸菌飲品、嘉頓餅乾、可口可樂汽水、朝日4罐大罐裝啤酒、刀嘜純正花生油、鈣思寶豆奶同埋維達4D立體壓花4層衛生紙，快啲嚟惠康掃貨啦！YAHOO著數 ・ 1 天前
Tesla Full Self-Driving 在南韓正式上線
Tesla 的全自動駕駛系統（Full Self-Driving，簡稱 FSD）今日正式在南韓啟用，這是該系統在全球推出的第七個國家TechRitual ・ 6 小時前
越南中南部遭洪災侵襲 增至55死13失蹤
（法新社河內22日電） 越南的中南部地區從10月下旬以來持續降下豪雨，並引發嚴重洪患。越南環境部今天發布聲明表示，從11月16日以來，有6個省分至少55人罹難，另有13人下落不明，搜救工作仍在持續進行。法新社 ・ 1 天前
Black Friday黑五優惠2025︱潮玩透明風！HK$460 入手 Nothing Ear (a) 真無線耳機，型格與音質兼備！
想平玩真無線耳機，又兼具靚音質？已經正式開始的 Black Friday Week 就是入手一款的絕佳時機！ 正在 Amazon 上以近對折促銷的 Nothing Ear (a) 便是非常合適的產品，它的價格現在降到了 US$59 為歷史新低。Yahoo Tech HK ・ 13 小時前
豐澤開倉｜多款名牌家電及電子產品低至半價 Dyson多用途造型器/風扇暖風機$1080入手、慢煮棒$70起、Samsung Galaxy Tab $700有找！
豐澤又再舉行開倉！今次荃灣特賣場強勢回歸，由即日起至11月30日舉行，現場集合大量人氣品牌家電及電子產品，包括Dyson、Apple、Samsung、小米、華為及BRUNO等，全部百元起入手。即刻睇吓有咩精選抵買產品，再去現場掃貨啦！YAHOO著數 ・ 18 小時前
網紅主播批量撤離杭州？網紅大樓租金近乎腰斬
「2020 年和我同期開播的夥伴們，現在很多已經杳無音訊了。」電商直播博主滿滿（化名）感慨道。鉅亨網 ・ 4 小時前
特朗普團隊私下討論向中國出售英偉達H200晶片可能性
【彭博】— 據知情人士透露，美國官員正在初步討論是否允許英偉達向中國銷售H200人工智能晶片，這一可能的決定頗具爭議，但如果允許出口，將成為這家全球市值最高公司的重大勝利。Bloomberg ・ 2 天前
李嘉欣與許晉亨結婚17周年 抱狗合照曬恩愛 網民：歲月不敗美人
被譽為「最美港姐」的55歲李嘉欣與63歲富豪丈夫許晉亨於昨日（11月23日）慶祝結婚17周年，在社交平台分享夫妻合照大曬恩愛，李嘉欣留言指「17周年來紀念一下」，更加上紅色心心圖案，甜蜜滿滿。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Marshall Willen II 近 7 折，歷史新低 HK$700 型格小喇叭直送香港
Marshall 旗下的 Willen II 小喇叭在 Amazon 上刷新歷史低價！目前這款產品正在以 US$90 的售價促銷，換算後約為 HK$700，而且免運費直送香港。Yahoo Tech HK ・ 19 小時前
40歲後的自我覺醒：「讓自己快樂」視為責任，會發現自己的力量遠比想像中強大｜周靈山《只在你心頭》
四十歲前，我們總在回應別人的期待；四十歲後，該是聆聽自己內心聲音的時候。那些「應該做」與「不想做」的拉扯，到了這個年紀，該學會溫柔地放下前者。Yahoo Style HK ・ 22 分鐘前
金馬獎2025| 李駿碩奪最佳導演 《世外》獲最佳動畫片
2025第62屆金馬獎頒獎典禮11月22日於台北流行音樂中心登場。今年有不少香港電影人都有份入圍，而最終有李駿碩憑《眾生相》得最佳導演，與《世外》獲得最佳動畫片。Yahoo 娛樂圈 ・ 23 小時前
晨早新聞重點｜明年起非緊急放射科檢查按類別分三級收費／日媒指高市早苗G20發言時李強座位由他人代坐
【Now新聞台】11月24日now早晨新聞重點 【引入預繳安排】明年元旦起，醫管局非緊急放射科服務將按類別分三級收費，新措施加入預繳安排，檢查前14日要先完成付款。【未有接觸】高市早苗稱，自己未有在二十國集團峰會期間與李強接觸。據報李強在高市發言時，李強的座位換了另一個人坐。【取得進展】美國及烏克蘭官員在瑞士日內瓦會面，討論美國提出的結束俄烏戰事28點方案，雙方都表示會談取得進展。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
AI「脈衝式」耗電驚人！美電網老舊瀕崩潰 專家：電力荒正逼出全球算力大遷徙
無論是美國的一般民眾，還是科技巨頭，都正在經歷一場前所未有的「缺電」困境，而在這場危機背後，一個日益凸顯的「元兇」正是近年來掀起熱潮的 AI。專家最新指出，AI 算力如同「電老虎」，正在瘋狂吞噬美國原本該穩定供應的電力資源，讓本就脆弱的電網雪上加霜。 根據美國能源研究所 (IE鉅亨網 ・ 14 小時前
立法會選舉｜有團體辦跑步活動籲選民投票
【Now新聞台】立法會選舉下月7日投票，有團體舉辦跑步活動，呼籲市民投票。 葵青義工團數十人在青衣運動場起跑，呼籲市民投票，欖球前港隊代表姚錦成都有到場。立法會選舉下月7日投票，將改選全部90個議席，當天票站將提早至早上7時半開放，延至晚上11時半才關閉。#要聞now.com 影音新聞 ・ 17 小時前
民主剛果東部安全形勢嚴峻 華促本國公民撤離
【on.cc東網專訊】中國外交部周日（23日）發公告指，當前剛果民主共和國安全形勢複雜嚴峻，東部北基伍、南基伍、伊圖里、上韋萊四省及周邊安全風險極高，部分地區處於交戰狀態，針對中國公民和企業的暴力衝突、武裝襲擊和綁架等惡性事件頻發。on.cc 東網 ・ 19 小時前