41歲桂綸鎂金馬獎氣質爆棚直接封紅毯女神！還是美如路小雨，仙氣滿瀉的保養秘密是喝美容飲品「苦蕎茶」

2025第62屆金馬獎頒獎典禮的紅地毯上，「女神」級人物要數到桂綸鎂，她穿起黑色蕾絲晚裝，半透裙擺若隱若現顯出她的美腿線條，加上容光煥發的美貌，還是美如當年的路小雨，不相信她已經踏入41歲！這位女神到底是如何保養呢？

（Getty Images）

（Getty Images）

桂綸鎂之前曾被說她有「老態」，但女神直接就以行動來證明，美貌與氣質還是美到不行，在今年的金馬獎頒獎典禮上，從紅地毯以及頒獎禮台上的晚裝造型都直接封神。

身型以及狀態都相當好的桂綸鎂，到底是如何保養呢？除了桂綸鎂本身樣子已經是氣質女神之外，私下她都很少會化濃妝，多以淡妝以及會用防曬來保持肌膚狀態。桂綸鎂也曾分享，多喝水之外，也會在早上起床後補充維他命C，或是吃奇異果和蘋果來補充維他命C。

女明星的保養力好像特別強，當中也是花了不少工夫去保養，基本的護膚步驟桂綸鎂也是有跟足，她也補充特別愛用美容油，補水又可以在護膚時按摩，再加上面膜，就讓肌膚飲飽水，保持水潤。

飲食方面，桂綸鎂也是偏向吃得基本、清淡的一派，她也分享過紅綠黃健康飲食，就是選這3款顏色的食材進食，綠色的蔬果汁、香蕉這些食物，也是對身體有排毒以及補充維他命的作用。桂綸鎂還有一招，就是喝有美顏作用的「苦蕎茶」，她更表示：「不苦，聞起來似巧克力，入口更像大麥消化餅乾，還能排毒減肥，降血脂血壓，實屬特別阿！」

苦蕎茶有著豐富的膳食纖維，幫助消化及排毒。當中也含有礦物質與抗氧化成分，幫助降脂、降血壓，長期飲用有助於保持苗條身形及氣色好，難怪桂綸鎂身型一直維持很好，也許各位想成為美魔女的朋友都可以試試！

