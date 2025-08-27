桂綸鎂也學GD綁頭巾？金馬影后大秀俏皮萌心！私服3招穿出高級大女主氣場

（圖／桂綸鎂IG、品牌提供）

別以為影后出門一定是紅毯模式ON，其實桂綸鎂的私服穿搭更值得抄筆記。這次她以一日都市探險家的角色，漫步台北街頭，從清晨的靜謐巷弄到午後斜陽灑落的轉角，以一貫的優雅氣質混搭率性輪廓，完美示範「不費力時尚」怎麼穿出層次感。

金馬影后桂綸鎂 穿出「優雅 × 率性」的完美平衡

桂綸鎂不是靠浮誇單品，而是聰明運用色彩、剪裁、與層次堆疊技巧，讓穿搭自然切換在日常與機能、活潑與靜謐之間。她也分享到自己的穿搭心法：「我喜歡簡約卻不單調的穿搭，顏色的變化能帶出截然不同的氣質，而細節則讓我能隨著場景與心情，輕鬆玩轉不一樣的自己。」

桂綸鎂穿搭：清新運動感混搭日常優雅

這套穿搭就像是為初秋台北量身打造的城市地圖Look，輕盈色系是關鍵主軸，桂綸鎂將鵝黃色外套一穿上，瞬間亮起氣色；內搭選擇的是白色無袖上衣與象牙米色褶裙，不只視覺清爽，還透著一股小文青的知性氣息。搭配同色系淡色單品統一視覺，有延伸拉長效果！

上鬆下柔的搭配法則是這套造型的核心，寬鬆外套與裙擺的輕擺感相呼應，穿起來不只舒適，還能修飾身形；而桂綸鎂腳下New Balance 204L拼色運動鞋更是畫龍點睛，多了一點街頭感。畫風一轉、桂綸鎂竟然俏皮學起GD、把外套當頭巾綁上，展現金馬影后不為人知的可愛萌心～

桂綸鎂穿搭：深色穿搭也能輕盈不厚重

桂綸鎂這套造型走的是都市黑系路線，但不是那種一身黑的無聊感，而是用材質與剪裁的「鬆緊混搭」，讓深色也能有層次和流動感。全深色穿搭時，利用異材質或結構層次讓造型不沉重；加入對比色小細節，馬上活起來！

短洋裝選擇偏柔和的布料，線條乾淨不貼身，外搭一件寬鬆褶裙讓造型更有立體感，這種「裙上裙」的疊穿技巧，讓人眼睛為之一亮。而腳踩New Balance雙色鞋帶的204L球鞋，雖然只是小配件，卻大幅提升整體的街頭活力感，讓造型不會太拘謹。

桂綸鎂的私服穿搭法則就是：舒適第一、細節取勝。不盲目追逐潮流，反而透過實穿好搭的單品疊出個人風格，城市生活再忙也能從容不迫、風格不減。

