桂莉芙白德露自爆患有注意力不足症 細訴苦況

【on.cc東網專訊】53歲奧斯卡金像影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）最近於自己的生活網Goop的網台節目上自爆懷疑自己患上「注意力不足症」（ADD）。

她說：「我想更有意識地安排時間，我覺得自己有點注意力不足的障礙，很容易被各種事情牽扯。我希望能減少這種情況，讓一天都感覺更踏實。」而她還表示，壓力、荷爾蒙和名氣讓她的神經系統「紊亂」，以至於她很難放鬆下來。

「ADD」是一種神經發育障礙，其特徵是持續的注意力不集中和衝動行為問題。至於治療方面，藥物仍是目前被視為有效的治療方法。

