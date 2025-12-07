桃園八德新闢道路 信義房屋：這商圈最受惠

▲信義房屋八德介壽店主任詹景旻表示八德擴大重劃區相較其他重劃區，不僅擁有生活機能、綠地等優勢，價位較親民，加上各項交通建設實現中，是八德近年熱門區域。（圖／信義房屋提供）

[NOWnews今日新聞] 桃園市府於10月31日公告，八德區和強路至介壽路段開闢計畫都市計畫變更通過，將開闢全長約3.5公里、24至30公尺寬的平面道路，以提升區域交通效率，加強桃園與台北都會區的大眾運輸連結。信義房屋在地專家表示，此路段的開通受惠區域將從北端的大湳，擴及至南端八德擴大重劃區，屆時八擴至桃園車站行車時間有機會縮短一半、協助八擴串連桃園市核心區域。

信義房屋八德介壽店主任詹景旻說明，八德區聯絡南北的主要幹道分別為建國路與介壽路，近年隨移入人口增加，交通需求日漸龐大，故除捷運綠線設置外，市府另規劃了兩條新闢共線道路，包括位於八擴、一期已通車的德和路一段，以及沿捷運三鶯延伸線貫穿八德區東側、直達市區的和強路至介壽路共線道路。

詹景旻進一步說明，新通過變更的路段規劃，由介壽路一路往東北開闢，穿越大湳森林公園一帶，直通位處斜對角的和強路至八德轉運站附近，未來若路段開通有機會大幅縮短俗稱八擴的八德擴大重劃區到桃園火車站的行車時間，往國道2號大湳交流道亦有機會縮短5至10分鐘以上，大大提升八擴的交通機能。

八擴是近年的熱門區域，主因在於相較其他重劃區，八擴同樣擁有舒適寬敞的街廓與綠地、生活機能完善，距離舊八德市區不遠，再加上捷運綠線、大鶯豐德交流道、兩條新闢道路與市立醫院等題材，讓八擴熱度持續提升。由於價位較親民，近年吸引不少桃園、雙北外溢族群到此尋屋，以小家庭、新婚夫妻等年輕族群居多；由於距離三峽不遠，且未來若大鶯交流道開通有機會10分鐘直達三峽北大，近年更有不少三峽客前來。

詹景旻介紹，目前八擴物件屋齡約落在10年左右，單價約落在33到35萬，格局從2房到4房兼具，權狀坪數落在38至60坪，不少換屋族前來尋找4房產品，不過詢問度最高的還是2到3房。總價部分，兩房約在1100萬，4房約1600萬左右，3房則視建商品牌會有些許落差，約在1400至1500萬之間。

信義房屋桃二區協理許玲綾表示，大桃園地區目前處於重大建設交通路網發展期，市府規劃從三心六線、11條輕軌路線以及五橫五縱共構路網等，因此許多地方都在建設的黑暗期；而目前開通、或是進行中的幾個重大建設，不論新道路或是捷運，都是貫穿八德與桃園的核心區域，加上G04延伸線到桃園段完工將使八德有捷運直通雙北，各建設料在5至10年內有機會陸續完工，可預期為八德乃至大桃園帶來一番繁榮的景象。



