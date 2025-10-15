糖水食譜｜桃膠芒果椰汁西米露

香甜嘅芒果食法變化多端，最港式的做法就係整糖水，連外國遊客嚟到都要慕名歎返碗。今次我地加埋桃膠一次煲，既香甜又豐富嘅膠原蛋白，啱晒女士們享用。

製作時間: 1小時以上

份量人數: 5-6人



食材

芒果 3個

西米 100克

桃膠 50克

椰漿 200毫升

淡奶 200毫升

冰糖 100克

水 1500毫升





作法:

1 ：

桃膠用水浸軟

2 ：

芒果取肉，一個切粒，兩個打成蓉

3 ：

西米放滾水內煮約10分鐘，至外層半透明中間白色

4 ：

熄火加蓋焗15分鐘並不時攪拌，至完全透明，過冷河後瀝水

5 ：

煲滾水，煮至冰糖溶化，加桃膠煮15分鐘，再下椰漿、淡奶、西米及芒果蓉，熄火

6 ：

放涼後雪凍，拌入芒果粒享用





- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51766

- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com