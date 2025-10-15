不斷更新｜累計 14 名議員宣布棄選立法會
糖水食譜｜桃膠芒果椰汁西米露
香甜嘅芒果食法變化多端，最港式的做法就係整糖水，連外國遊客嚟到都要慕名歎返碗。今次我地加埋桃膠一次煲，既香甜又豐富嘅膠原蛋白，啱晒女士們享用。
製作時間: 1小時以上
份量人數: 5-6人
食材
芒果 3個
西米 100克
桃膠 50克
椰漿 200毫升
淡奶 200毫升
冰糖 100克
水 1500毫升
作法:
1 ：
桃膠用水浸軟
2 ：
芒果取肉，一個切粒，兩個打成蓉
3 ：
西米放滾水內煮約10分鐘，至外層半透明中間白色
4 ：
熄火加蓋焗15分鐘並不時攪拌，至完全透明，過冷河後瀝水
5 ：
煲滾水，煮至冰糖溶化，加桃膠煮15分鐘，再下椰漿、淡奶、西米及芒果蓉，熄火
6 ：
放涼後雪凍，拌入芒果粒享用
- 食譜來源 : https://cook1cook.com/recipe/51766
- 發掘更多美食 : https://cook1cook.com
其他人也在看
網紅食譜│醬燒杏鮑菇 高仿帶子原來要咁切
網上早前也有過的網紅食譜，利用各種菇菌來仿帶子，其中有人用過的包括金菇和杏鮑菇。如果計新奇度當然是金菇仿帶子較有趣，但如果真要講好吃，絕對是杏鮑菇完勝。杏鮑菇在底面都劃了花後，咬起來會有像帶子那種直紋的絲絲口感，如果用帶海鮮味的蠔油來醬燒杏鮑菇，味道和質感也會近似帶子呢，即睇如何製作醬燒杏鮑菇：Yahoo Food ・ 23 小時前
韭菜餃食譜｜韭菜雞蛋煎餃食譜！韭菜易出水只因欠缺這個步驟？
食韭菜餃可以養肝？原來食韭菜對養肝有益，簡單的吃法便可以突出韭菜的鮮味。用韭菜來配炒雞蛋包餃子，味道清新，做法也快手，沒有胃口時做這個作簡單餐點非常方便。韭菜熟了易出水，所以要先用鹽醃出水份後才加蛋拌餡便不會水汪汪。煎韭菜雞蛋煎餃時用少許水先蒸後煎，煎好的皮會熟透又不會硬身，即睇如何製作韭菜雞蛋煎餃：Yahoo Food ・ 1 天前
蟶子煎蛋食譜│細蟶子烚開口即起肉最嫩 去黑線清洗走沙粒
蛋食譜│蟶子煎蛋 細蟶子烚開口即起肉最嫩 提起蟶子，很多人都只會想起長長身，價錢比較高那種蟶子王，用來清蒸或豉椒炒也很美味。而海鮮檔其實還有另一種比較細隻的蟶子仔，價錢便宜，肉質肥嫩，直接烚熟淋葱豉油或用來煎蛋也可。煎蛋前先把蟶子烚好，取出去掉黑線再清洗會更能洗走沙粒，即睇如何製作蟶子煎蛋：Yahoo Food ・ 23 小時前
家常菜食譜｜肉末粉絲煲
這是一道家常的料理，簡單的食材卻充滿家的味道，只要掌握一些小技巧你也可以變身為家庭大廚喔。 - 我們有實體店面了喔～詳情歡迎點擊下方連結 山夾商行：https://reurl.cc/ZN6MqW 粉絲專頁：https://goo.gl/QpxBKK IG：https://reurl.cc/ZObb8gCook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
意粉食譜｜蕃茄忌廉雞肉長通粉 Creamy Tomato Chicken Penne Pasta
微酸的番茄忌廉雞肉長通粉是夏日開胃之選，而且這個長通粉就算放久了亦不會影響口感，適合帶飯。只需將所有材料放入電飯煲煮熟，就可以享受這道懶人料理。最後撒上巴馬臣起司粉，便當更有芝味！Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
45歲王祖藍哽咽擔心自己活唔過46歲 爆與李亞男曾分手3年因對方緋聞難過
王祖藍與李亞男於2015年結婚，育有兩個女兒Gabby和Hayley，結婚10年一直恩愛如昔，為圈中模範夫妻；王祖藍亦被稱愛妻號，非常寵愛老婆，除咗聽李亞男話做好煮飯、洗衫、掃地執垃圾各種家務，更豪擲逾1億買下豪宅，物業寫上李亞男名字，自爆擔心將來自己離世，李亞男會冇收入而立定遺囑，將全數財產歸李亞男。日前，王祖藍與李亞男為內地綜藝節目《天聲一對》擔任嘉賓，重提當年相戀經歷，王祖藍突然哽咽表示擔心自己活唔過46歲。Yahoo 娛樂圈 ・ 12 小時前
45歲蔡依林「超漂亮」養生法全靠「荷爾蒙飲食」！飲食、運動、睡眠達成逆齡體質：透過食物與身體進行對話
現年 45 歲蔡依林，依然「超漂亮」的秘訣全靠「荷爾蒙飲食」！蔡依林近期在個人 Podcast 節目《Pleasure Talks》中分享養生法，晚上 9 點半睡覺引起熱議，更掀起「9:30就睡覺」熱潮。最近她再分享自己變得漂亮的「荷爾蒙飲食法」，注重生活作息就是凍齡的根本！Yahoo Style HK ・ 20 小時前
暗示取消對中100%關稅 特朗普這次為何這麼快TACO？專家直指兩大原因
美國總統川普近日在中美貿易議題上再度上演「TACO 戲碼」，先在上周六 (11 日) 凌晨突然在 Truth Social 發布千字長文，指責中國稀土出口管制政策，並放話自 11 月起對中國商品加徵 100% 關稅，但隔日美國副總統范斯便公開「打圓場」稱川普珍視與中國的友誼，願跟中國進行理性談判，暗示這 100% 關稅就是說說而已，各界不要當真。鉅亨網 ・ 1 天前
金智媛「貓式」低物慾生活！拍完機場穿搭就換上防塵袋作背包，私下穿搭態度：我只有個開始變髒的環保袋
金智媛作為目前當紅演員，無疑是品牌的寵兒，但個性其實低調的她，偏好低物慾的生活，不時被發現在拍完機場照後，就會換上防塵袋作背包，像是過著貓一般的生活。Yahoo Style HK ・ 1 天前
Z世代迷戀「飲水」？Stanley、Owala水樽爆紅，不單是飲水養生及打卡美學 ，更是新世代的心靈慰藉
近年 Stanley、Owala 水樽成為 Gen Z 的標準配備，到底為什麼新世代如此迷戀「飲水」？除了健康養生之外，水樽又如何成為了現代人的「心靈慰藉」？Yahoo Style HK ・ 23 小時前
美英打擊柬埔寨詐騙集團 充公1166億比特幣 主腦陳志在港持兩間上市公司
美英聯手起訴柬埔寨太子集團主席陳志，指其為全球最大加密貨幣詐騙案主腦，涉資150億美元，並揭發他在香港控制兩家上市公司，或牽動跨境金融審查。Yahoo財經 ・ 19 小時前
高息活期2025｜港元儲蓄戶口 10月優惠大比拼
多間銀行推出高息活期存款優惠，部分息率更媲美定期存款，而且活期存款戶口的資金比定期戶口更能靈活調動，應付日常所需。本文我們就綜合多間銀行的港元活期存款高息優惠，給大家參考。Yahoo財經 ・ 15 小時前
唐詩詠帶黃翠如拋夫棄子出走日本尋找me time 網民：有一種閨密叫老友個ex
今年三月榮升媽咪嘅黃翠如，不時分享同老公蕭正楠照顧囝囝蕭哈哈嘅生活片段。早前翠如有機會放下育兒任務，去日本玩幾日休息一下，陪佢同行嘅就係好友唐詩詠。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
Yahoo娛樂圈｜專訪楊思琦 不想舊情再成話題 無奈常惹負評：我覺得自己真係唔係咁差
楊思琦，是史上奪得最多獎項的港姐冠軍，同時間都一直備受關注。由入行、工作，到拍拖、生小朋友，再去到近年轉攻內地直播界，對她的討論仍有增無減Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
消委會咖啡機｜實測12款咖啡機 $4,988飛利浦贏萬元咖啡機 膠囊咖啡機最高分是「這款」！
現代人早上總會以一杯咖啡來提神！最方便之選除了出街買咖啡，還可以在家中擺上一部咖啡機，方便省事沖泡一杯暖意融融的風味咖啡。但市面上咖啡機林林總總，如何選擇才好？消委會568期公布了一份12款咖啡機的測試，分別有9款全自動咖啡機和3款膠囊（coffee capsule）咖啡機，測試結果表示一款價值$4,988的飛利浦全自動咖啡機與萬元的De’Longhi咖啡機同為總評4星評分，飛利浦在價錢上勝出！還有一款Nespresso的膠囊咖啡機也獲得了4星評分，想知道是哪個品牌就繼續看下去。Yahoo Food ・ 1 天前
幣圈爆煲｜加密貨幣市場巨震 兩神秘大戶精準賺逾12億 市場質疑屬內幕交易
中美貿易緊張局勢驟然升級引發加密貨幣市場劇烈波動，創下歷史性清算紀錄。據Coinglass數據顯示，自上周五亞洲時段至周六美國早盤的24小時內，全球加密貨幣衍生品市場爆發高達190億美元（約1,482億港元）的強制平倉，涉及超過160萬名交易者。這場被業界形容為「史上最大規模」的清算潮，直接導火線是美國總統特朗普突然宣布對中國商品加徵100%關稅的決定。BossMind ・ 1 天前
「成家班」前成員71歲武師「火星」怒轟成龍壓榨薪酬兼苛刻 受重傷後被嘲：似隻龜冇反應
71歲的成龍近期因電影《捕風追影》票房勁收逾12億人民幣而再受注目，但近年不時有昔日跟隨他工作的龍虎武師，公開力數其種種不是，當中入行逾60年，曾效力「成家班」16年的71歲龍虎武師「火星」蔣榮法，接受傳媒專訪時直言：「我有好多，你啲舊兄弟呢，出面好紅嗰啲呢，喺你後面都講你（成龍）閒話嘅。」而火星更指成龍並非是外界所傳的「好老闆」，而他為對方賣命上陣，卻受到不公平對待，從薪酬壓榨到受傷後被冷待，例如受重傷後被嘲「似隻龜冇反應」，甚至被追討因傷無法工作期間的工資，變成倒欠公司9萬元，令他委屈又心寒。Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
旺角美食｜深水埗老字號茶餐廳「新香園」殺入旺角開分店 必試蛋牛治烘底
開業逾半世紀的深水埗老字號茶餐廳「新香園 」，多年來都是街坊及旅客的人氣食店之一。最近終於跨區開設全新分店，選址旺角花園街，門面較舊店光鮮，環境亦較寬敞舒適 。新香園以新鮮即製蛋牛治打響名堂，近年亦新創「麻辣蛋牛治」，以新鮮牛肉剁碎加入秘製麻辣醬，香辣又惹味。Yahoo Food ・ 23 小時前
50歲碧咸進駐小紅書打入內地市場！「萬人迷」不到1日已有16.9萬粉絲追蹤，網民高呼「你來晚了，我已經結婚了」
碧咸 David Beckham 近日積極開托內地市場，更正式開通「小紅書」的官方帳號，只需一天已吸納 16.9 萬粉絲追蹤，「萬人迷」魅力沒法擋！Yahoo Style HK ・ 1 天前
劉俊謙與蔡思韵突發宣布於日本結婚 晒婚照放閃
男神劉俊謙，女神蔡思韵正式封盤！劉俊謙與蔡思韵拍拖6年，一直被視為圈中金童玉女，今日（14日）二人正式宣布已婚，並大晒婚照放閃！Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前