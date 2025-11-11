超市雙11優惠合集！
「最旺桃花星座」有雙魚座了！金星進入天蠍座「這3個星座」最有感，愛是試煉不要膚淺的關係｜神婆辦公室Celia《占星塔羅事件簿》
金星在 7／11 踏入天蠍座；上月金星留在天秤時仍然是輕輕鬆鬆快樂社交，也著重和諧與理性溝通。但金星踏入天蠍後，就變得深刻與強烈，這段時期在愛的交流上都不再拐彎抹角，要談論愛這個字，就變得更沉重、更敏感與深刻。
最旺桃花星座
雙魚、金牛、天蠍
不要膚淺的關係
人際關係間如果只是普通閒聊、不痛不癢的約會、表面交流，天蠍金星也不愛這些顯得空洞的情感。這段時間要的是真實感、需要被理解及看見的感覺，也要求深入連結而不是僅僅好玩的關係。
潛意識、資源、信任危機浮現
情感不只是追求甜蜜，還包含權力、控制、恐懼、財務的危機處理，在分配資源上更見手起刀落。也因為沒有安全感，令人更想爭取控制權及佔有慾，認為這樣才感到安全。
追求轉化 不想維持現狀
如果關係、價值觀、財務模式在這段時間會面臨轉變，在追求轉化的過程中，要麼改變、要麼放手，來過深度斷捨離。
避免情緒操控
操控是天蠍的課題，如果開始感覺關係必須控制，底伴侶一點也不在乎的思緒浮現，請停一下，這不是健康連結。又如果一直在維持某個關係或狀態只是因為「怕失去」，這段時間可能會逼你做出決定，有捨才有得。
