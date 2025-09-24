桌上電腦選購攻略｜一文看清6大要點 高性價比文書/電競/創作桌上電腦推薦｜附最新優惠

對於經常在家使用電腦人士，例如小朋友學習、Work from Home上班族、自由工作者（Freelancer）及電競玩家，無論是處理文書工作、剪輯創意內容，還是暢玩高畫質遊戲，合適的桌上電腦能成為你的得力助手。市面上Desktop選擇繁多，選購時需根據個人需求仔細考量。本文整合6大選購要點，並附上文書、創作及電競桌上電腦（Gaming Desktop）推薦，，助你找到心水桌上型電腦。

1. CPU效能

對於家用文書如瀏覽網頁、編輯文件，Intel Core i3/i5 或 AMD Ryzen 3/5，足夠應付基本需要；若需應用AI、處理創作（如影片剪輯）或打機，建議Intel Core i7/Ryzen 7以上。

桌上電腦一般搭載專屬的桌面級CPU，市面上亦有搭載手提電腦CPU的桌上電腦，同樣可以提供桌機的效能。由於機身空間大，及更寬敞的散熱設計，讓CPU發揮極致潛力之餘，亦更省電。

2. 散熱系統

完善的散熱系統可確保內部零件不會過熱，保持效能穩定；在家使用時亦不怕被風扇噪音打擾。

推薦具智慧冷卻設計的ASUS V500 Mini Tower，可實現95W TDP全速散熱，全速運行下聲音能維持<38dB (等同圖書館聲量)，能夠保持家居環境安靜並確保電腦長時間運行穩定。加上配備高達i7-13620H CPU，獲80 PLUS ® 白金級認證節能省電，並支援擴充至最高RTX 4060顯示卡，足以勝任文書處理及內容創作。

立即購買: https://hk.asus.click/xbx5fr

3. 記憶體

記憶體（RAM）影響電腦的多任務處理速度，越高越能應付複雜操作。一般家用文書需求，8GB以上已能輕鬆處理Word、Excel或上網；但如果在家打機、創作或運行AI軟件，推薦16GB或32GB以上。

4. 硬碟容量

硬碟容量越大，能儲存的資料就越多，桌上電腦通常從1TB起步。若空間不夠，升級亦相對簡單，只需加裝SSD或HDD，就能擴充至數TB。對於文書用戶，SSD可快速啟動系統及應用程式；如需儲存更多檔案或電競創作則需混合儲存（SSD+ HDD），兼顧速度與容量。

ASUS S501SER 搭載最高第14代Intel® Core i7桌機級處理器，具備高達1TB SSD ，同時支援免工具擴充SSD及HDD。其8.6L精巧機身，能完美融入家中角落。內建AI ExpertMeet功能可優化視訊會議畫質與背景處理，非常適合重視效率的WFH人士。

5. 顯示卡

基本家用文書應用，內建顯示卡（如Intel UHD或AMD Radeon）已足夠應付；但若在家進行專業設計、4K影片剪輯或電競遊戲，建議選獨立顯示卡（如NVIDIA GeForce RTX 50）

推薦ROG G700電競桌機，最高支援Core Ultra 9處理器及GeForce RTX 5080顯示卡，帶來極致遊戲與創作性能，配備專利Axial-tech 四風扇及一體式水冷散熱，長時間使用仍能保持低溫穩定。搭配半透明機殼與AURA Sync燈效，不僅效能強大，還能為家中增添科技美感。

立即購買(AMD版本)： https://hk.rog.gg/chxhth

立即購買(Intel版本)： https://hk.rog.gg/gr1wa9

對於預算有限的電競愛好者，可選擇ASUS TUF Gaming T500，同樣最高搭載RTX 50系列顯卡，結合高風流散熱與MIL-STD-810H軍規認證，確保強效輸出與耐用性，機身較細，適合在家暢玩遊戲。

立即購買： https://hk.asus.click/10x84l

6. 維修保養及品質

選擇高品質品牌與完善的售後服務，能讓電腦使用更長時間。ASUS作為業界龍頭，其桌上電腦採用業界No.1華碩主機板，配備100%企業級固態電容器，確保穩定性與耐用性，搭配3年上門保養服務，在家使用無後顧之憂。

ASUS最新Your Voice Matters優惠

想為家中升級桌上電腦？ASUS現推出Your Voice Matters優惠活動，凡購買任何ASUS或ROG桌上電腦，註冊產品並分享使用心得，即可獲6個月延長保養、ASUS香氛滑鼠或ROG Archer手提袋。了解詳情：https://hk.asus.click/lz48vk

