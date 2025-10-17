桌面版 Messenger 應用程式 12 月 15 日起關停，建議開啟「安全儲存」確保聊天記錄完整

文章來源：Qooah.com HONOR 今日正式推出 HONOR X9d，號稱這部手機將刷新業界防護能力的標準，擁有瑞士 SGS IP69K 旗艦級防水認證，防水、防摔及防塵方面有非常強勁的升級，保障用戶使用手機的安全體驗。 規格方面，HONOR X9d 配備 Snapdragon 6 Gen 4處理器，GPU 相較上一代性能提升 29%， CPU 相較上一代性能提升 11%。HONOR X9d 擁有 1.3mm 超窄邊框，屏佔比能夠達到 94.6%，搭載 6.79吋 OLED 屏幕，刷新率為 120Hz，支援10.7億種色彩和 1.5K 超高清像素。屏幕峰值 HDR 最高亮度可達 6000nits。 HONOR X9d 搭載了 8,300mAh 超大容量青海湖電池，搭配自研抗老化演算法，電池的健康壽命能有6年，並號稱在正常使用的情況下可不充電連續使用3天，HONOR X9d 支援 66W 有線快充 + 7.5W 反向有線充電。手機單次充滿電，可以連續播放 23.8小時的影片、運行 6.8小時的遊戲以及進行 12.3小時的視像通話，如果手機僅有 2% 的電量，在超省電模式下還可以保證

Qooah.com ・ 21 小時前