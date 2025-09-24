桐生居民抗議遊客亂象真相！ 16國語言警告藏什麼危機？

燒烤熱點的意外風波

哎喲，日本群馬縣桐生市的河川上游，最近因為外國遊客的燒烤熱潮，變成話題焦點！這地方本來是清幽的自然景點，結果被烤肉香和垃圾堆搞得熱鬧非凡。

根據《朝日新聞》9月20日報導，遊客湧入後，違停車輛堵路，燒烤爐、空罐、廚餘滿地，當地居民氣到自製16國語言警告牌，喊話「帶走你的垃圾」！這場BBQ亂象，聽來就像鄉村版的國際派對😅。

違停與垃圾的麻煩連環

桐生市的問題，從下游開始。原本下游是燒烤熱點，但居民投訴後禁烤，遊客就轉戰上游。沒想到，這群人車停路邊，堵得交通像停車場，還留下垃圾山，燒烤爐、啤酒罐、食物殘渣一應俱全。

居民擔心這堆廢棄物會引山火，甚至招來熊出沒！《群馬新聞》指出，違停車輛還可能擋救護車，安全隱患讓人捏把冷汗。居民報警，遊客跑了又回，簡直像打地鼠遊戲。

16國語言警告的創意抗議

居民忍無可忍，自發清掃垃圾，還貼出16國語言告示牌，從中文、英文到泰文，告誡「別亂丟垃圾，別違停」。這招創意滿分，但效果嘛…有待觀察。

X上網友調侃「這牌子都快成聯合國了」，也有人怒「遊客當這裡垃圾場？」。縣政府回應，會與市公所、警方開會，計畫加裝監視器、設停車場，試圖平衡觀光和居民生活。

遊客熱潮的背後真相

桐生市近年因自然景觀和歷史織物產業，吸引不少外國遊客，2023年訪日遊客破2500萬，群馬也分到一杯羹。燒烤熱潮多來自亞洲和歐美遊客，

當地旅遊局數據顯示，夏季河川人流增30%。但這熱度帶來亂象，居民感嘆「安全感被糟蹋」。日本觀光廳推永續旅遊，桐生或許得學富士山，設收費或預約制。

網友的跨國吐槽大會

這事在X上燒起來，日本網友罵「把自然當自家後院？」，華人網友也羞「別丟臉到國外」。有人提議「直接罰款，學學新加坡」。還有搞笑留言「熊都來抗議了」。居民希望遊客自覺，否則這片淨土真要變垃圾場了。

Japhub小編有話說

桐生的BBQ亂象，像一場國際版的野餐災難！16國語言牌子創意滿分，但遊客得懂規矩。希望大家玩得開心，也別忘了尊重當地環境哦！