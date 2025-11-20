桐谷美玲35歲比20歲還嫩？ 從月9女主到自由身女王！

電視劇裡她總是那個讓人心動的女孩

演戲這塊，她從青春劇起步，直接變成大女主常客。2007年的《花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜》裡演高田純，那種假小子變真女兒的轉折，迷倒一票宅男。

2010年《女帝 薫子》是她連續劇初主演，知性幹練的樣子超有氣場；同年的《夏の恋は虹色に輝く》又甜到讓人想談戀愛。後來Netflix的《アンダーウェア》主演時田繭子，

內衣商戰那種大膽又精明，播完直接刷屏。2016年《好きな人がいること》月9大女主，跟三浦翔平對戲，誰知道這還成了她真命老公的起點。她的角色總是那種「看一眼就忘不了」的類型，難怪粉絲說「美玲姐演誰都像在演自己」。

電影銀幕上她玩得更開

電影界她也沒少闖蕩，2010年《100回泣くこと》跟《女子ーズ》雙雙上陣，哭戲笑戲樣樣精。2012年的《荒川 アンダー ザ ブリッジ THE MOVIE》和《逆転裁判》是她挑戰搞笑路線，個性角色演得活靈活現。

2015年《ヒロイン失格》大爆笑，2019年《乱反射》轉深沉，2024年的《スノーフレーク》又回歸溫暖本色。最近電影.com預測她可能接《劇場版 呪術廻戦》相關活動，

粉絲已經在Twitter刷「美玲進咒術世界會是什麼樣子？絕對超萌」。這些作品一出，票房跟口碑雙贏，她自己也笑說在訪談裡：「演戲就是讓自己多活幾次人生，好爽啊。」😆

當了媽媽還能當キャスター，她的反轉人生太會玩

2018年跟三浦翔平結婚後，2020年生下長男，誰知她沒歇著，直接在2024年3月接下《news every.》水木キャスター，專業到讓前輩都點頭。

之前2012到2018年，她在《NEWS ZERO》當了6年半火曜キャスター，還自己跑冠名單元「桐谷美玲 my generation」，聊年輕人話題，現場取材那股勁頭超圈粉。

2025年10月21日，她在プラステ秋冬發表會上穿著長大衣登場，笑說「這件外套從秋穿到冬，超實用」，現場媒體直呼「媽媽力滿分」。現在自由身了，事務所只剩代理合約，她po的家庭照永遠是那種「幸福到閃瞎眼」的等級。

社群上她就是活生生的時尚教科書

Instagram 378萬粉，X 12萬追蹤，每篇貼文都像在發糖。2025年5月6日po長髮短裙照，配文「髪をスーパーロングにしてかっこいい女性に」，下面留言「腳超美」「這比例誰頂得住」，讚數破萬。

7月23日換新頭像，5年來首次，自拍透明感爆表，粉絲哭「永遠20歲吧」。10月11日跟武井咲的VERY FES.對談照，聊「キャリア媽媽」，網友直說「這才是真女神」。

8月26日老公po新寵物狗「小野こまち」，她跟進分享，家庭擴大新聞直接上熱搜，5ch討論樓破千「三浦家太會養寵物了」。她的コーデ永遠那麼隨性又精準，

像是3月30日的春裝ヌーディー風，「安心してください、ちゃんと着てますよ」，粉絲笑噴「誰敢不信啊」。

訪談裡她總是那麼接地氣又勵志

2025年1月ORICON訪談，她聊中居正広引退時說：「從小看他上電視，業界被誤會成『那種地方』好可惜，大家其實都很認真。」10月VERY對談分享育兒心得：「子育て跟工作兩頭燒，但夫婦時間超重要，現在的我就是完整的キャリア！」

BuzzFeed 1月訪談裡，她笑談新年蛇照：「年女🐍，但我覺得這樣玩才有趣，感謝20年路還能繼續走。」這種「不裝、不酸」的態度，讓業界前輩都說她是「透明感怪物」。她的訪談總是像在跟閨蜜聊天，聽完只想馬上追她的舊作。

雜誌模特兒生涯簡直是傳奇

從《Seventeen》到《non-no》再到現在的《BAILA》カバー（到2025年5月），她當模特兒20年，從少女到熟女，笑容沒變過。2017年的《桐谷美玲のハワイで幸せになる法則》紀錄片，分享蜜月心得，收視率高到BS日テレ加播。

廣播《桐谷美玲のラジオさん。》跑了5年，聽眾愛她那種「邊聊邊笑」的節奏。2015年還拿了日本メガネベストドレッサー賞，2016年VoCE「最も美しい顔」，這些獎項像在證明：美不是天生的，是她自己養出來的。

粉絲熱度現在熱到什麼地步

2025年1月24日，她po跟20年好友模特兒的合照，粉絲直呼「Seventeen時代就愛你們了」，互動率爆表。8月31日結婚7週年照，三浦翔平客串，留言區全是「憧れ夫婦」「永遠幸福」。Twitter上「桐谷美玲 美脚」搜尋永遠前排，

7月新頭像新聞讓「世界一の美女」標籤又火一波。她的粉絲不只追星，還會組團重溫舊劇，像是《軍師官兵衛》那種歷史劇，現在重看還在討論「美玲的和服太絕了」。這種忠誠度，真的讓人羨慕。

Japhub小編有話說

桐谷美玲現在35歲，卻完全不像，長髮短裙、育兒時尚、キャスター工作三管齊下，還能po搞笑蛇照逗樂大家。她用20年證明：美麗不是靜止的，是邊走邊閃耀的。

所以啊，想學她那種「隨性又專業」的，趕緊去刷她的Instagram和舊劇吧，因為這位永遠的清純代表，恐怕還要繼續亮瞎我們的眼睛好多年～✨