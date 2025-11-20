黃牛肆虐｜Cityline：設「心戰室」攔截搶飛 bot
桐谷美玲35歲比20歲還嫩？ 從月9女主到自由身女王！
桐谷美玲35歲比20歲還嫩？ 從月9女主到自由身女王！
電視劇裡她總是那個讓人心動的女孩
演戲這塊，她從青春劇起步，直接變成大女主常客。2007年的《花ざかりの君たちへ〜イケメン♂パラダイス〜》裡演高田純，那種假小子變真女兒的轉折，迷倒一票宅男。
2010年《女帝 薫子》是她連續劇初主演，知性幹練的樣子超有氣場；同年的《夏の恋は虹色に輝く》又甜到讓人想談戀愛。後來Netflix的《アンダーウェア》主演時田繭子，
內衣商戰那種大膽又精明，播完直接刷屏。2016年《好きな人がいること》月9大女主，跟三浦翔平對戲，誰知道這還成了她真命老公的起點。她的角色總是那種「看一眼就忘不了」的類型，難怪粉絲說「美玲姐演誰都像在演自己」。
電影銀幕上她玩得更開
電影界她也沒少闖蕩，2010年《100回泣くこと》跟《女子ーズ》雙雙上陣，哭戲笑戲樣樣精。2012年的《荒川 アンダー ザ ブリッジ THE MOVIE》和《逆転裁判》是她挑戰搞笑路線，個性角色演得活靈活現。
2015年《ヒロイン失格》大爆笑，2019年《乱反射》轉深沉，2024年的《スノーフレーク》又回歸溫暖本色。最近電影.com預測她可能接《劇場版 呪術廻戦》相關活動，
粉絲已經在Twitter刷「美玲進咒術世界會是什麼樣子？絕對超萌」。這些作品一出，票房跟口碑雙贏，她自己也笑說在訪談裡：「演戲就是讓自己多活幾次人生，好爽啊。」😆
當了媽媽還能當キャスター，她的反轉人生太會玩
2018年跟三浦翔平結婚後，2020年生下長男，誰知她沒歇著，直接在2024年3月接下《news every.》水木キャスター，專業到讓前輩都點頭。
之前2012到2018年，她在《NEWS ZERO》當了6年半火曜キャスター，還自己跑冠名單元「桐谷美玲 my generation」，聊年輕人話題，現場取材那股勁頭超圈粉。
2025年10月21日，她在プラステ秋冬發表會上穿著長大衣登場，笑說「這件外套從秋穿到冬，超實用」，現場媒體直呼「媽媽力滿分」。現在自由身了，事務所只剩代理合約，她po的家庭照永遠是那種「幸福到閃瞎眼」的等級。
社群上她就是活生生的時尚教科書
Instagram 378萬粉，X 12萬追蹤，每篇貼文都像在發糖。2025年5月6日po長髮短裙照，配文「髪をスーパーロングにしてかっこいい女性に」，下面留言「腳超美」「這比例誰頂得住」，讚數破萬。
7月23日換新頭像，5年來首次，自拍透明感爆表，粉絲哭「永遠20歲吧」。10月11日跟武井咲的VERY FES.對談照，聊「キャリア媽媽」，網友直說「這才是真女神」。
8月26日老公po新寵物狗「小野こまち」，她跟進分享，家庭擴大新聞直接上熱搜，5ch討論樓破千「三浦家太會養寵物了」。她的コーデ永遠那麼隨性又精準，
像是3月30日的春裝ヌーディー風，「安心してください、ちゃんと着てますよ」，粉絲笑噴「誰敢不信啊」。
訪談裡她總是那麼接地氣又勵志
2025年1月ORICON訪談，她聊中居正広引退時說：「從小看他上電視，業界被誤會成『那種地方』好可惜，大家其實都很認真。」10月VERY對談分享育兒心得：「子育て跟工作兩頭燒，但夫婦時間超重要，現在的我就是完整的キャリア！」
BuzzFeed 1月訪談裡，她笑談新年蛇照：「年女🐍，但我覺得這樣玩才有趣，感謝20年路還能繼續走。」這種「不裝、不酸」的態度，讓業界前輩都說她是「透明感怪物」。她的訪談總是像在跟閨蜜聊天，聽完只想馬上追她的舊作。
雜誌模特兒生涯簡直是傳奇
從《Seventeen》到《non-no》再到現在的《BAILA》カバー（到2025年5月），她當模特兒20年，從少女到熟女，笑容沒變過。2017年的《桐谷美玲のハワイで幸せになる法則》紀錄片，分享蜜月心得，收視率高到BS日テレ加播。
廣播《桐谷美玲のラジオさん。》跑了5年，聽眾愛她那種「邊聊邊笑」的節奏。2015年還拿了日本メガネベストドレッサー賞，2016年VoCE「最も美しい顔」，這些獎項像在證明：美不是天生的，是她自己養出來的。
粉絲熱度現在熱到什麼地步
2025年1月24日，她po跟20年好友模特兒的合照，粉絲直呼「Seventeen時代就愛你們了」，互動率爆表。8月31日結婚7週年照，三浦翔平客串，留言區全是「憧れ夫婦」「永遠幸福」。Twitter上「桐谷美玲 美脚」搜尋永遠前排，
7月新頭像新聞讓「世界一の美女」標籤又火一波。她的粉絲不只追星，還會組團重溫舊劇，像是《軍師官兵衛》那種歷史劇，現在重看還在討論「美玲的和服太絕了」。這種忠誠度，真的讓人羨慕。
Japhub小編有話說
桐谷美玲現在35歲，卻完全不像，長髮短裙、育兒時尚、キャスター工作三管齊下，還能po搞笑蛇照逗樂大家。她用20年證明：美麗不是靜止的，是邊走邊閃耀的。
所以啊，想學她那種「隨性又專業」的，趕緊去刷她的Instagram和舊劇吧，因為這位永遠的清純代表，恐怕還要繼續亮瞎我們的眼睛好多年～✨
其他人也在看
《GTO》女星希良梨二度患癌被爆病危 日前曾崩潰發文：不是正常身體
曾出演日劇《GTO》爆紅，現年45歲的日本女星希良梨去年宣布第二度患癌，今年年初透露癌病轉移兼達第三期Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
新聞女王² ｜做奸角一樣成功入屋 陳曉華超強顏值震撼網民：再壞也恨不起來
《新聞女王²》的主題個案，是網紅Paula（廖慧儀飾）在富豪遊艇派對期間離奇墮海，Kingston（黃宗澤飾）牽涉其中被架空SNK電視部總監一職Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
《新聞女王2》水着晒唔停 廖慧儀胸戰鄧凱文陳曉華
【on.cc東網專訊】無綫台慶劇《新聞女王2》尋晚（18日）播出嘅第7集，就派出多位索女比堅尼上陣，大玩遊艇P，當中就有身材滿分嘅陳曉華、廖慧儀、「新咪神」鄧凱文、郭珮文、潘明璇、邢慧敏、梁允瑜等輪番上場，睇到網友拍晒手掌，為急降嘅氣氛增添幾分暖意。東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
劉嘉玲搶先拿的LV手袋是「這款」！Cruise 2026初春手袋巡禮，鎖定Alma Trunk、Side Trunk
LV手袋上新，Cruise 2026初春系列也亮相了，更被「人間LV」們搶先拿著來燒各位，劉嘉玲也是其中一位。她近日也出席在澳門倫敦人綜藝館舉行的Cruise 2026初春系列時裝展，到底她拿的是哪款手袋呢？Yahoo Style HK ・ 1 小時前
【屈臣氏】精選個人護理產品優惠 精選頭髮護理產品第2件半價（即日起至優惠結束）
屈臣氏精選一系列個人護理好物，精選頭髮護理產品第2件半價、精選PANTENE產品買1送1、HETRAS香療沐浴露 1013毫升 $98/件、精選DERMAFIRM產品2件75折、PLEUVOIR純素香氛護手霜30毫升 $79/件、AVENE保濕修護面膜5片買1送1、CETAPHIL賦活胜肽塑顏眼部精華 15克 易賞錢會員價$300/件、精選CETAPHIL/AVEENO產品7折、QV CERAMIDES 潤膚乳液 350毫升 $108/件！YAHOO著數 ・ 22 小時前
行山鞋推介｜精選2025年8款實用優質行山鞋：Hoka行山鞋5折起/法國新品牌Salomon 6折起/Adidas限時折扣要買趁手
秋風送爽、冬日將臨，乾爽清新的氣候最適合的活動就是行山了！不過山野探索可不是那麼簡單，一雙穩固可靠的行山鞋是必要且非常重要，它必須提供卓越的抓地力、強力的足踝支撐及防水保護。接下來Yahoo購物專員就為大家精選了多款人氣行山鞋，讓你可以盡情享受完美的秋冬徒步體驗！Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
Black Friday黑五優惠2025︱Nothing CMF Buds 2a 四折優惠，$160 有找入手平靚正降噪耳機
如今許多人對耳機的要求已經不單僅限聲音好聽，外型靚麗也是不少用家關注的重點。憑藉在設計上的堅持，小公司 Nothing 這幾年在科技界闖出了名堂，而他們旗下的 CMF 品牌更是很好地將美型和平價結合到了一起。Yahoo Tech HK ・ 4 小時前
5款當季必吃冬季時令食物大公開！南瓜、芋頭上榜 最後一種可防流感、增強免疫力｜營養師Kathy NG
近日天氣明顯轉涼，冬意漸濃。在這個季節轉換的時節，如何透過飲食增強免疫力，成為不少人關注的話題。冬季當造食物不僅新鮮美味，更蘊含豐富營養價值，特別推薦以下5種食材，幫助大家溫暖過冬。Yahoo Food ・ 21 小時前
潘瑋柏老婆婚前主動追求！曾被傳去上「名媛培訓班」 Amy姐爆：我介紹他們認識
男星潘瑋柏2020年和小13歲的空姐宣云結婚後，始終維持一貫的低調作風，夫妻倆鮮少公開合照，也很少談及家庭生活，長期引發外界好奇。近日，與他們相識多年的共同友人「Amy姐」罕見談起兩人的戀愛過程，意外曝光這段婚姻的起點其實由宣云主動展開追求，讓不少粉絲直呼完全想不到。姊妹淘 ・ 18 小時前
山本美月Hulu親密場面糾結！ 掉黑醋瓶玄關臭翻天笑翻網！
山本美月，1991年7月18日福岡人，167公分O型血，明治大學農學部畢業。高中參加東京Super Model Contest拿冠軍，2009年直衝CanCam專屬模特兒。Japhub日本集合 ・ 19 小時前
日本「筋肉女酒吧」挑戰主流審美 店員大秀健身好身材 社群爆紅
日本社會多認為女性以「纖細」為美，在東京一間名為「Muscle Girls」的地下酒吧，員工都是擁有傲人肌肉線條的「筋肉女」。她們穿著運動服裝，不吝展現健身後的好身材，挑戰長久以來的審美觀，酒吧也在社群媒體爆紅，受到當地民眾與觀光客的歡迎。 酒吧於2020年開業，每天大約吸引100名消費者，其中大多是外國觀光客。80分鐘的費用為6000日圓（約新台幣1200元），含一杯蛋白質飲品，以及飲料喝到飽，店員還會表演健美姿勢，甚至讓顧客感受胸部肌肉的跳動。 38 歲的店長 Hari 說，她青少年時因打排球而練出強壯體格，但國高中男同學卻會嘲笑她腿粗。她將這種對女性的主流審美視為一種「精神控制」，甚至是「詛咒」。Hari 希望酒吧的存在，能奪回對「美」的定義權。 根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，日本是成員國中，成年女性體重過輕比例最高的國家，約有9%的女性 BMI 過低，將近美國和德國的5倍。專家指出，「瘦就是美」的文化讓日本女性出現營養不良等健康問題，值得重視。Yahoo 國際通 ・ 13 小時前
日官房長官：未收到中國停止水產品進口通知 會加強兩國溝通協調
日本官房長官木原稔表示，將加強與中國溝通協調以推動日本水產品出口，強調並未收到中方有關停止進口的通知。他稱，中日政府去年9月同意重啟進口，認為切實落實兩國之間已達成的共識比其他的事情都重要。 昨日(19日)，中國外交部發言人表示，日本此前承諾履行輸華水產品的監管責任，保障產品質量安全，是日本水產品輸華的先決條件，但是日方目前未能提供所承諾的技術材料。而近期由於日本首相高市早苗的錯誤言論已引起中國民眾的強烈公憤。當前形勢下，即使日本水產品向中國出口，亦不會有市場。(ml/a)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 21 小時前
立法會選舉2025｜姜嘉偉湯偉雄涉發文煽惑不投票被通緝 廉署起訴三名轉載文章者
廉政公署今日（20日）落案起訴兩男一女，控告他們涉嫌在立法會選舉期間，於網上轉載貼文，煽惑他人不投票，案件今日下午在西九龍裁判法院提訊。廉署獲裁判官簽發手令，通緝發布原始貼文的兩名男子，分別為國安處懸紅通緝，並獲保安局列為「潛逃者」的姜嘉偉，以及2019年上環衝突案中暴動罪脫的湯偉雄。 廉署上周五（14日）以涉嫌am730 ・ 20 小時前
香港街馬2025｜周日開跑途經未開通中九龍繞道 凌晨多區封路 大會：加強指示避免「跑多」烏龍｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】「香港街馬 2025」將於本周日（ 23 日）早上開跑，逾兩萬名跑手分別參與全馬、半馬、十公里三個賽事組別。其中全馬、半馬選手將率先跑進尚未通車的中九龍繞道（油麻地段）。去年街馬出現「烏龍」，有半馬跑手疑在工作人員指示不清下「跑多」近 9 公里。「全城街馬」行政總裁及聯合創辦人梁百行表示，今年全馬和半馬跑道在早段已分開左右線，所有指示牌已加大、分顏色，相信不會再有類似情況發生。Yahoo新聞 ・ 1 天前
見字如見人｜漫寫英國（三）肯特郡尋找尤德夫人 遇上香港名門管家轉做醫院大廚｜冼麗婷
肯特郡坎特伯雷大教堂內有一塊「香港總督尤德爵士紀念碑」，上面刻上他的中英文名字、職銜，和香港殖民地歷史徽號，放在有一千四百多年歷史的英國大教堂，紀實與解構，宗教與政治，這個時候，重看歷史與人物，心裏有更多問題，更多想像。Yahoo新聞 ・ 1 天前
新聞女王2／去有風的地方／愛．回家之開心速遞／使徒行者2︳每日劇情(11月20日）
TVB 四線劇集劇情介紹Yahoo 娛樂圈 ・ 20 小時前
2025最強甜品及糖水店合集｜10間高質糖水甜品小店 大埔樹記腐竹糖水/$38糖水放題/開到凌晨
糖水、甜品有分新派跟傳統，但無論哪一款都是香港人食飯後，想延續聊天聚會的好地方。而且香港的甜品跟糖水店有個非常特別的地方，就是很多時候都是小店經營。就算是同一款糖水跟甜品，每間店都有自己的秘方，都值得大家去發掘。今次就集齊十間2025年最強糖水甜品小店，讓大家諗定飯後甜品食乜好！Yahoo Food ・ 1 天前
「躺平瘦大腿運動」爆紅，破2百萬觀看次數！6大簡易動作練成美腿，實測14天腿圍勁減5cm
對很多人而言，瘦腿運動總是辛苦又枯燥。然而，日本有一位Youtuber設計了一款躺著也能做的瘦腿訓練，結合了音樂遊戲與居家運動，連平日運動量不大的上班族都能跟上節奏。不少網友實測後腿圍成功減少5cm，馬上跟著以下教學練習吧！Yahoo Style HK ・ 23 小時前
【7-11】$10一口價限時加推優惠（即日起至02/12）
即睇7-11今期$10一口價限時加推優惠！YAHOO著數 ・ 1 天前
【Harbour City Bazaar】名牌戶外用品及休閒服飾開倉 低至3折（即日起至24/11）
海港城展銷集現正進行名牌戶外用品及休閒服飾開倉，集合多款山系外遊、雪地、運動、休閒服裝及鞋履，品牌包括Black Diamond、Her own words、FILA、MIRABELL、crocs、Dance with Dragon、Columbia、Le Coq Sportif、Caterpillar、keen、FitFlop等。YAHOO著數 ・ 1 天前