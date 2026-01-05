梁允瑜紅bra露出心口 愛犬敬業陪影寫真

【on.cc東網專訊】藝人梁允瑜（Chloe）屬愛狗之人，早前跟毛孩拍了多輯不同造型的靚相，連日在網上分享，受網民關注，最新一輯Chloe更大派福利打開心口，露出紅bra，大晒美好身材，成為性感擔當，其襯以白西裝外套和長褲，突顯型格一面，其愛犬「八萬」亦很配合主人，懂得遞手互動兼望向鏡頭，表現稱職，精靈又可愛。有網民讚八萬精神奕奕，估計是第一輯影的相，Chloe回覆網民這輯已經是第3輯相，可見八萬真的好叻叻，愈影愈精神。不少網民大讚人和狗都好入型入格。

【更多影劇新聞詳情請上東網新聞】