梁凱寧曬沖繩完婚照 與跑車合影被讚型人配型車 車牌1314彌漫浪漫氛圍

梁凱寧貼沖繩完婚照 與跑車合影被讚型人配型車 車牌1314彌漫浪漫氛圍

前TVB新聞主播梁凱寧於今年7月33歲生日時，喺社交平台宣布與男友訂婚，表示男方由大學同學變男朋友，再變未婚夫，多年來經歷各種高低：「曾一起毅然裸辭，曾一起求職失敗，曾一起踏足九個國家二十多個城市，曾一起轉換跑道進修，曾一起見證對方畢業，曾一起找到喜歡的工作⋯⋯還有很多很多～ 一路經歷了很多高高低低甜甜苦苦⛰️ 更期待與你未來更多的平平淡淡❤」昨日（18日），梁凱寧大曬二人沖繩婚禮照片，彌漫浪漫氛圍。

梁凱寧於社交平台PO出多張婚禮照片，原來二人已經喺11月14日於沖繩完婚。照片中，除咗敬酒和玩日本仙女棒嘅照片，梁凱寧與老公喺教堂前與本田黃色S2000跑車合影亦成為網民焦點，被讚型人配型車；然而，跑車採用1314車牌，低調又甜蜜。又有網民留意到梁凱寧與老公身後嘅教堂係熱門註冊場地：沖繩Lazour Garden Church克麗絲蒂教堂。克麗絲蒂教堂具有獨特尖塔設計，教堂內皆是落地玻璃，亦設有多間獨立宴會廳，供新人舉行6人起至100人不等嘅宴會。梁凱寧老公身形高大，以及體育健將，但直至現時，梁凱寧都用Emoji遮住老公個樣，令老公外貌成迷。

梁凱寧IG

