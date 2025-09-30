梁君彥不連任︱當選立會主席即陷英籍爭議 任內9年通過國安法、23條︱Yahoo

梁君彥宣布不參選下屆立法會選舉。（Photo by Martin Henery/Anadolu via Getty Images）

【Yahoo新聞報道】立法會主席梁君彥宣布不再連任，結束近九年的議事堂「掌舵人」生涯。回顧梁君彥當選首日，已陷入國籍及居英權爭議，最終他在建制派擁護下成為首位功能界別的立會主席。隨即又發生議員宣誓風波，是港府回歸後首次有議員被褫奪資格。他其後強勢介入內會，被泛民質疑「奪權」。他任內多次在爭議聲中完成重要立法工作，包括通過「一地兩檢」條例、《國安法》、《國歌法》等；在完善選舉制度後，去年亦通過俗稱「基本法23條」的《維護國家安全條例》。

梁君彥治下的立法會多次在一片爭議聲中，完成多項具重大影響的法案審議。

被質疑是否完成放棄英籍程序

經民聯梁君彥首次競選立法會主席時，即陷入國籍及居留權爭議。《基本法》第七十一條明確規定，立法會主席必須由無外國居留權的香港永久性居民中的中國公民擔任，惟梁君彥承認曾持有英國護照及擁有居英權。非建制派議員當時強烈質疑，梁君彥雖聲稱已申請放棄英籍，但申請程序需時，質疑他在競選及當選時，是否已完成放棄英籍程序，擔心或構成憲制危機。議員並要求他必須出示英國內政部發出的已蓋章《國籍放棄聲明》作為憑據。

2016 年 10 月 12 日，新一屆立法會議員投票選出主席當日，非建制議員不斷提出質詢，會議一度陷入僵局。梁君彥初時只提供英國內政部的信件副本，其後他於會議中途聲稱取得已蓋有官方印章的正式文件。文件日期顯示，他已在 9 月 30 日完成放棄英籍手續。新民黨主席葉劉淑儀當時為梁君彥解釋，放棄英籍等同自動放棄居英權。

梁君彥當選首日已陷入國籍及居英權爭議。 (Photo by HECTOR RETAMAL / AFP)

梁耀忠棄主持 梁君彥爭議性中當選

當日主席選舉程序，亦因時任民主派議員梁耀忠突放棄主持會議，引發混亂。會議先由第二資深議員梁耀忠主持，但休會讓議員查閱文件後，梁耀忠宣布不再主持會議，轉由第三資深議員經民聯石禮謙補上，非建制議員撕爛選票並離場抗議。梁君彥最終當選，是首位功能界別的立法會主席。梁耀忠事後辯稱遭立會秘書處誤導，並鞠躬道歉。

立法會主席選舉期間，時任民主派議員梁耀忠突放棄主持會議，最終梁君彥當選。梁耀忠事後辯稱遭立會秘書處誤導。（樹仁大學《說 · 在線》圖片）

首裁議員宣誓無效

梁君彥當選主席後，隨即又發生議員宣誓風波。10 月 12 日首次立法會會議上，他裁決五名立法會議員包括：黃定光、姚松炎、劉小麗、游蕙禎、梁頌恆宣誓無效，須重新宣誓。但其後因政府提出司法覆核，高等法院 2017 年最終裁定六名泛民議員宣誓無效，是港府回歸 19 年以來，首次有議員被褫奪資格。此外，在梁君彥仍准許議員重新宣誓時，曾引起建制派議員全體離席抗議。其間，時任議員鄭松泰將建制派插在枱上的中國國旗和香港區旗案倒轉，梁君彥隨即指鄭松泰的行為屬「違反誓言」和「行為不檢」。

梁君彥在上任後首次立法會會議上，裁決五名立法會議員包括：黃定光、姚松炎、劉小麗、游蕙禎（圖右）、梁頌恆（圖左）宣誓無效。（Photo by Anthony WALLACE / AFP）

介入內會停擺風波 被指「奪權」

另一場立會風波焦點落於 2020 年 5 月的內務委員會。由於內會一直未能選出主席，停擺近七個月。梁君彥最終引用《議事規則》賦予主席的權力，親自介入內會事務，指定建制派議陳健波主持內會會議，選出內會正副主席。民主派對此表示強烈不滿，斥破壞議會規例，質疑建制派的操作「奪權」。同年 7 月，時任特首林鄭月娥以疫情為由，將該年立法會選舉押後一年舉行，人大常委會決定第六屆（即現屆）立法會繼續履職不少於一年。

任內完善選舉 通過《國安法》、《國歌法》

梁君彥治下的立法會多次在一片爭議聲中，完成多項具重大影響的法案審議，包括在通過俗稱《基本法》23條的「維護國家安全條例」、多項有關完善選舉制度的法例，早年亦通過《廣深港高鐵（一地兩檢）條例》、《國安法》、《國歌法》，修訂被稱為「網絡23條」的《版權條例》等。