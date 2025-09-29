梁君彥宣布不參選下屆立法會 指是時候「功成身退」︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】立法會主席梁君彥今日（29 日）宣布，不會參選下一屆立法會選舉。他表示，經過與家人商量及考慮年齡因素後，認為是時候「功成身退」。

梁君彥在立法會大樓見記者時指，原本計劃稍後才公布決定，但考慮到今日有不少傳媒出席全運會打氣活動，以及希望讓有意參選工業界第一功能界別的候選人有時間準備，因此選擇提早公布。