梁君彥宣布不參選下屆立法會 稱是適合時間功成身退(李昌峻報道)

【Now新聞台】立法會主席梁君彥宣布不參選下屆立法會。他表示考慮到年紀已達70歲，與家人商討後得出決定，是適合的時間功成身退，亦不希望最後一刻才公布，因為要讓有意之士有充分時間準備參選。

立法會主席梁君彥：「我已作出決定，不再參選第八屆立法會。」

距離下一屆立法會選舉還有兩個多月，立法會主席梁君彥率先宣布不會參選。他表示自己身體健康，與家人商討後，考慮到年紀、家庭狀況以及個人意願，而作出決定。

梁君彥：「我覺得現在是一個適合的時間功成身退，這9年主席我已經覺得做得頗好的我覺得，繼續做會否更加好呢？或是否一個合適的時候去退呢？事實上，年紀都過了70多歲，所以都是綜合去決定這件事，是否我要轉下去享受人生呢？所以這決定好像艱難，但亦都是容易的。」

而在提名期開始前三個多星期公布消息，他稱不希望最後一刻才公布，要讓有意之士有充分時間準備，接替出任工業界(第一)議員。

回顧過去21年的議員生涯以及9年主席生涯，他稱修訂議事規則、杜絕拉布等，讓議會回復理性務實。

梁君彥：「23條立法是一個標竿的立法，是香港的長治久安一個很好的分水嶺。其他的事實上太多事做了，到底是好還是不好，我經常都說，都是由公眾人士去評價，好過我自我去評價。」

梁君彥在2004年起擔任立法會工業界(第一)議員，2016年開始成為立法會主席，是首位出身功能界別的主席，任內曾裁定多名民主派立法會議員的宣誓無效，亦曾多次修訂議事規則。

#要聞