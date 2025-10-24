梁君彥專訪｜唯一遺憾是逃犯條例被騎劫 立法會大樓破壞較預期嚴重

【Now新聞台】卸任在即的立法會主席梁君彥接受本台專訪表示，議會生涯中唯一遺憾是逃犯條例被騎劫，立法會大樓被示威者破壞的程度亦較預期嚴重。至於立法會示威區應否重開，他就指現時請願活動規模變細，要考慮是否需要這麼大的地方。

擔任立法會議員21年，其中9年是主席，卸任在即的梁君彥出席本台節目《大鳴大放》形容，終於能放下大擔挑，感到輕鬆，亦對今屆立法會通過不少重大法案感到很高興，任內唯一遺憾，是逃犯條例被騎劫，甚至令立法會受到嚴重破壞。

立法會主席梁君彥：「反修例事件可能是時間醞釀不夠，解釋不到給市民知道，也被人騎劫了，一早騎劫了，這是遺憾的。為甚麼可以一條這麼好的法案會被人利用，說每人都會(受影響)，是『送中條例』，幾句說話，後面的策劃是很厲害的。(破壞立法會)不是沒想到，你看到他們佔中時已開始瘋狂，或者我們部署估計沒實際般嚴重，但事實上這是一個很遺憾，一個政權機關被他們衝進來破壞。」

被問到自反修例事件後封閉至今、俗稱「煲底」的立法會示威區應否重開，梁君彥指，大樓擴建後部份地底停車場撥了作泵房等，部份車輛要泊在「煲底」，未來是否重開要視乎實際情況。

梁君彥：「現在立法會表達渠道多了，不單是用示威表達，一個約見議員或不同政黨溝通渠道大好多，所以未必新時代用舊的方法處理。起碼看到這幾年繼續有些活動，但規模小了很多，很多是請願活動，請願活動是否需要有這麼大的地方給他們做，這我認為都是下屆要處理的事情。」

擔任議員逾20年，梁君彥與五位特首都合作過，他形容五人風格各有不同，但目標都是希望令香港發展得更好。

