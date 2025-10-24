《墨魚遊戲》 帶來震撼衝擊 綜藝是新出路？
梁君彥專訪｜唯一遺憾是逃犯條例被騎劫 立法會大樓破壞較預期嚴重
【Now新聞台】卸任在即的立法會主席梁君彥接受本台專訪表示，議會生涯中唯一遺憾是逃犯條例被騎劫，立法會大樓被示威者破壞的程度亦較預期嚴重。至於立法會示威區應否重開，他就指現時請願活動規模變細，要考慮是否需要這麼大的地方。
擔任立法會議員21年，其中9年是主席，卸任在即的梁君彥出席本台節目《大鳴大放》形容，終於能放下大擔挑，感到輕鬆，亦對今屆立法會通過不少重大法案感到很高興，任內唯一遺憾，是逃犯條例被騎劫，甚至令立法會受到嚴重破壞。
立法會主席梁君彥：「反修例事件可能是時間醞釀不夠，解釋不到給市民知道，也被人騎劫了，一早騎劫了，這是遺憾的。為甚麼可以一條這麼好的法案會被人利用，說每人都會(受影響)，是『送中條例』，幾句說話，後面的策劃是很厲害的。(破壞立法會)不是沒想到，你看到他們佔中時已開始瘋狂，或者我們部署估計沒實際般嚴重，但事實上這是一個很遺憾，一個政權機關被他們衝進來破壞。」
被問到自反修例事件後封閉至今、俗稱「煲底」的立法會示威區應否重開，梁君彥指，大樓擴建後部份地底停車場撥了作泵房等，部份車輛要泊在「煲底」，未來是否重開要視乎實際情況。
梁君彥：「現在立法會表達渠道多了，不單是用示威表達，一個約見議員或不同政黨溝通渠道大好多，所以未必新時代用舊的方法處理。起碼看到這幾年繼續有些活動，但規模小了很多，很多是請願活動，請願活動是否需要有這麼大的地方給他們做，這我認為都是下屆要處理的事情。」
擔任議員逾20年，梁君彥與五位特首都合作過，他形容五人風格各有不同，但目標都是希望令香港發展得更好。
#要聞
其他人也在看
全文轉載｜港澳平：選舉不容干擾破壞
【Now新聞台】港澳辦發表署名「港澳平」文章，強調選舉不容干擾破壞，指反中亂港勢力從未停止對選舉干擾破壞，必須警惕捲土重來。全文轉載如下：選舉不容干擾破壞港澳平10月24日，香港特區第八屆立法會選舉提名期開始，選舉工作正式啟動。這次選舉的成功舉行對於加速推動香港由治及興，更好推進符合香港實際高品質民主意義重大、影響深遠。香港社會熱情關注選舉，團結一致共謀未來。特區政府依法推動選舉準備工作，廣泛進行選舉宣傳動員，鼓勵愛國愛港、有能力、有擔當人士積極參選。第七屆立法會部分議員為推動愛國愛港力量新老交替、薪火相傳，放棄競逐連任，展現高風亮節。來自不同界別、產業、地區、政團的有志人才積極備選、規劃政綱。媒體預測選舉將「區區有競爭，界界有得選」。社會各界高度認同新選制，充分肯定第七屆立法會的表現，期待第八屆立法會選舉進一步彰顯高品質民主氣象。廣大選民熱切期待選出具才幹、致力於服務市民的優秀人才進入立法會，推動香港實現良政善治。反中亂港勢力從未停止對選舉的干擾破壞，必須警惕捲土重來。反中亂港勢力「逢選必鬧」。在完善選舉制度之前，他們勾結外部勢力，造謠抹黑、滋事生非，散佈誤導民調，策劃所謂「雷動計劃now.com 新聞 ・ 1 天前
韓團 TWICE 出道 10 週年紀錄片《ONE IN A MILL10N》電影預告
《ONE IN A MILL10N》簡介： 韓國現象級女團 TWICE 首部紀錄片 《ONE IN A MILL10N》將於10月23日起於英皇戲院（香港及澳門）獨家上映！影片以珍貴影像完整梳理九位成員自出道以來的十年成長，穿插練習室、巡演幕後與錄音室片段，並首次公開多段未曝光訪談與成員真誠自白，邀請觀眾在大銀幕再次感受屬於TWICE × ONCE的青春能量。 ******************* ▶【影迷注意】Yahoo電影專欄現正上架！緊貼最新電影動向，安排周末睇戲娛樂！https://bit.ly/3wlSVNKYahoo Movies HK ・ 1 天前
立法會選舉提名期首日接獲23份提名表格
【Now新聞台】選舉事務處指，今日接獲23份立法會選舉提名表格。選舉事務處指，地方選區共收到15份提名表格，而功能界別及選委會界別分別均收到4份提名表格，總共23份。2025立法會選舉提名(地區直選)2025立法會選舉提名(功能界別)2025立法會選舉提名(選委會界別)2025立法會選舉｜宣布參選者名單#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
立法會選舉2025｜棄選林素蔚突組織支持者協助競選團隊 澄清是遭冒認｜Ray Online
立法會選舉提名期已經展開，但係早前宣布棄選嘅新界東南立法會議員林素蔚都有動作，突然設立群組組織支持者。林素蔚澄清係遭到冒認，冇開設任何新群組。 無呼籲人士協助任何競選團隊 林素蔚發表聲明，話衷心多謝大家過去4年嚟嘅支持同信任。早前已經正式宣布唔會競逐連任，但係近日發現有人未經授權，喺WhatsApp、微信等am730 ・ 13 小時前
立法會選舉｜部分選委界參選人早上到政府總部報名(高詩敏報道)
【Now新聞台】部分立法會選委會參選人早上到政府總部報名，包括多個現任議員，他們表示有信心能夠連任。多個現任選委會議員首日已到政總報名，他們都表示對連任有信心。立法會選委會界別參選人梁美芬：「發揮我作為憲法、基本法、國際法學者，以至擔任多年區議員及立法議員積累下來的歷練、經驗，從國際、國家及香港3個層面建言獻策。」立法會選委會界別參選人管浩鳴：「香港的長遠財政上，如何有量入為出的健康，第二是我們面對老人人口，我們有很多工作要做的，例如大灣區安老要繼續加強，醫療方面的改革我都是較關心的。」面對多名直選以及功能界別的議員，這屆決定「轉跑道」到選委界參選，有參選人承認有競爭。立法會選委會界別參選人吳傑莊：「競爭永遠都有的，我覺得有競爭才有進步，希望更多有心有力、有志服務香港的朋友一起參選，我是歡迎競爭的。」立法會選委會界別參選人林振昇：「未來會否有更多代表參選，我們都很難估計，暫時很難估計結果，我只能做好自己的工作。」功能界別方面，現任批發及零售界議員邵家輝以及金融服務界議員李惟宏亦報名競逐連任，而律師李頴彰亦以獨立身分參選法律界。 2025立法會選舉｜宣布參選者名單#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
工聯會無現任議員棄選｜滴普科技超購 7590 倍｜竇驍發文回應與何超蓮婚變傳聞向大眾致歉｜10 月 24 日・Yahoo 早報
工聯會昨日（ 23 日）宣布，將派出 16 人參選立法會換屆選舉，較上屆的 9 人為多；全數 7 名現任議員均爭取連任，其中 4 人轉戰不同選區。地區直選方面，工聯會派出 9 人角逐 9 個地方選區；功能界別派出 3 人出戰勞工界；另有 4 人參加選委會界別。Yahoo新聞 ・ 1 天前
網上熱話｜DONKI店內新式騙案？ 善心港女被騙200元：我真係死蠢
現今騙案手法層出不窮，一名女網民日前於社交平台發文，指近日到尖沙咀連鎖超市DONKI購物時，遇到一名操廣東話的陌生女子，聲稱無法以現金付款希望幫忙。樓主不屢有詐，以電子支付幫忙支付200元，對方稱會以「轉數快」轉帳，但之後未有兌現，樓主驚覺受騙，慨嘆「我真係死蠢」，希望能公開遭遇以提醒其他人小心。 陌生女「無現金am730 ・ 1 天前
美婦每日服薑黃粉三年 肝臟受損白血球下降 專家警告草本補充劑或傷肝︱Yahoo
【Yahoo健康】美國一名 40 歲女子為追求更健康生活，長期服用薑黃素，結果出現肝臟異常及白血球偏低等情況。專家指出，薑黃、印度人參（Ashwagandha，又稱南非醉茄）及綠茶萃取物等常見草本成分，或會令肝臟負荷過重，引致健康問題。Yahoo 健康 ・ 1 天前
不斷更新｜宣布不連任立法會議員名單
【Now新聞台】2025立法會換屆選舉將至，而選舉提名期將於本月24日開始，有多名現屆立法會議員相繼宣布不競逐連任，本台不斷更新相關議員名單：議員／年齡、政黨立法會主席、工業界(第一)梁君彥(74歲、經民聯)地產及建造界龍漢標(74歲、經民聯)商界(第一)林健鋒(73歲、經民聯)工程界盧偉國(71歲、經民聯)保險界陳健波(71歲、G19)建測規園界謝偉銓(70歲、G19)商界(第二)廖長江(68歲、G19)選委界馬逢國(70歲、G19)選委界周文港(44歲、G19)社會福利界狄志遠(68歲、新思維)教育界朱國強(51歲、教聯會)新界東南林素蔚(37歲、A4聯盟)新界北張欣宇(36歲、A4聯盟)新界北劉國勳(44歲、民建聯)新界東南李世榮(42歲、民建聯)港島東梁熙(40歲、民建聯)進出口界黃英豪(62歲、民建聯)選委界郭玲麗(46歲、民建聯)飲食界張宇人(76歲、自由黨)航運交通界易志明(72歲、自由黨)港島西葉劉淑儀(75歲、新民黨)選委界黎棟國(73歲、新民黨)選委界容海恩(48歲、新民黨)新界西北田北辰(75歲、實政圓桌)選委界林順潮(65歲)選委界蘇長荣(65歲)選委界江玉歡(now.com 新聞 ・ 12 小時前
醫衞局為綜援人士等優先群組 預留三成家庭醫學門診名額
【Now新聞台】綜援人士及部分長生津受惠人等特定群組，下個月4日起可以優先預約醫管局家庭醫學門診服務。醫管局普通科門診早前更名為家庭醫學門診，患感冒、腸胃炎等偶發性疾病的病人，可以預約未來24小時的診症。醫衞局轄下的基層醫療署及醫管局推出試行計劃，下月4日起預留三成籌額予優先群組預約，優先群組包括綜援人士、75歲或以上長生津、在職家庭津貼受惠人等。基層醫療健康專員彭飛舟：「收入偏低或社會上的弱勢社群，他們對健康意識相對是薄弱的，他們患上疾病的風險也較高，所以訂立優先群組時是以這準則為考慮。長遠而言，早點發現他的疾病，可早點進行醫治，也是基層醫療發展的目標。」優先群組人士只要成為地區康健中心會員，就可以用醫健通登記參與計劃，預約診症時透過醫健通揀選所屬優先群組組別，再連接「HA Go」預約服務，收費會按現行家庭醫學門診安排。局方稱，一些高度資助額的項目要更聚焦弱勢社群，預計會有20多萬人受惠。基層醫療健康助理專員夏敬恒：「我們也是基於以往的經驗及臨床需要判斷(籌額數量)，盡量籌額是用得其所，所以先回答如果有剩餘，會有動勢調整，那刻、那時段有優先籌額優先群組未必用盡，會再給一般市民用得到，now.com 新聞 ・ 1 天前
機場貨機衝落海｜打撈團隊已尋回墮海貨機黑盒 工程師料黑盒入水影響不大
【Now新聞台】機場貨機墮海事故，負責打撈的船隻及團隊已尋回飛機黑盒，黑盒有入水，已送往檢查再決定下一步工作，預料一個月內發表初步調查報告。機尾部分已吊上躉船，安放在甲板上，貨機前半部分就仍擱在北跑道旁邊，有人在旁邊檢查，有水警船隻在附近巡邏。意外本月20日發生，民航意外調查機構表示已在貨機的殘骸中，成功取回兩個俗稱黑盒的飛行數據記錄儀及駕駛艙通話記錄儀，黑盒有入水狀況，已送往實驗室作初步檢查，再決定下一步工作，預料一個月內發表初步調查報告，之後再提出安全建議。警方指，涉事的4名機組人員酒精及毒品測試呈陰性。有工程師相信黑盒入水對還原事發經過影響不大。香港工程師學會航空分部副主席詹永年：「黑盒是非常堅固，可以抵受各種不同衝擊、浸水或火燒，所以現在在水浸了數天，應該不會有太大問題，如果損壞是很低，可能即時已可做資料下載。」打撈殘骸期間，機場會用南跑道及中跑道維持正運作，北跑道在打撈工作完成後就會重開。運輸及物流局局長陳美寶感謝打撈及調查團隊的工作，形容他們展現高度專業精神。除黑盒外，團隊已成功打撈其中一個引擎及起落架，陳美寶感謝機管局迅速調配資源及廣州打撈局提供技術支援，體現對民航安全的now.com 新聞 ・ 11 小時前
【人物】英國白血病患者 生命僅剩數日保持樂觀態度 化療期間2小時8分完成半馬
一位來自英國肯特郡的男子，此前被診斷生命僅剩數日，如今在接受治療期間順利跑完一場半程馬拉松。Callum Stroud 於 2022年被診斷出患有急性淋巴性白血病。他表示，自己參加本月初在倫敦舉行的皇...運動筆記 ・ 1 天前
聖誕好去處｜全球首個BIG HUGS抱抱人「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」登陸東薈城！設七大星光主題打卡互動裝置｜Yahoo活動街
今個冬日，一股溫暖心靈的治癒力量將會在東薈城名店倉全面綻放！於2025年11月13日起至2026年1月4日期間，東薈城名店倉將首度聯乘美國知名潮流藝術家Christopher David Ryan (CDR)，攜手呈獻全球首個BIG HUGS抱抱人聖誕主題活動「SPARK★TACULAR CHRISTMAS」，推出七大星光主題區域，把風靡國際的治癒系角色BIG HUGS抱抱人帶到香港，邀請大家一同HUG HERE HUG NOW，共度療癒人心的聖誕節！Yahoo 活動街 ・ 1 天前
梨泰院人踩人調查報告出爐 警力被調往尹錫悅總統府釀慘劇 南韓政府擬懲處 62 人｜Yahoo
南韓首爾梨泰院 2022 年 10 月 29 日發生人踩人慘劇，導致 159 死、196 人傷。事發當晚梨泰院有大批人群聚集，舉行萬聖節活動。政府跨部門調查報告昨（23日）出爐，指前總統尹錫悅將總統府搬遷至龍山區，大量警力被調派處理該區示威，導致梨泰院警力真空，無人群管理措施，是釀成悲劇的主因。政府擬懲處涉失職的 51 名警務人員及 11 名政府人員。Yahoo新聞 ・ 1 天前
機場貨機衝落海｜失事貨機黑盒入水 已送實驗室檢查
【Now新聞台】機場貨機墮海事故，負責打撈的船隻及團隊昨日深夜取回飛機黑盒。兩個黑盒收集了飛行數據及駕駛艙話音紀錄有入水狀況，民航意外調查機構已把相關裝置送往實驗室作初步檢查，再決定下一步工作，預料一個月內發表初步調查報告，之後再提出安全建議。兩艘打撈船連夜在機場北跑道打撈失事貨機的殘骸，機尾部分已吊上躉船。警方指，涉事的4名機組人員酒精及毒品測試呈陰性。 #要聞now.com 影音新聞 ・ 20 小時前
Shopbop香港折扣/優惠碼/Code｜2025年10月減價區低至3折/免運費/退貨/必逛品牌教學
Shopbop是亞馬遜Amazon旗下的時尚購物網站，提供近千個知名設計師品牌及潮流單品，是入手名牌手袋、服飾類的好地方！近期Shopbop減價區有不少名牌產品優惠，女裝Tory Burch手袋低至$1,376、男裝AMI恤衫低至3折、Converse波鞋不用$200就買到，部分減價產品數量不多，看中就要快手買了！為大家詳細介紹美國超大型輕奢時裝百貨Shopbop網購攻略，這裡會定期更新Shopbop Promo Code、Shopbop優惠碼，讓大家在Shopbop可以用優惠價購物！即看Shopbop網購教學，免運費與退貨詳情，大家趕快入手各款減價貨品～Yahoo Style HK ・ 1 天前
張致恒內地登台唱《眼紅館》 髮型成焦點 網民：好多頭髮又很光頭
下月11日便踏入41歲的男團Boyz成員張致恒（Steven），與妻子區燕雯（雯雯）於2019年結婚後先後誕下四名兒子，一家六口連同狗狗每月開支極大，經多次在網上喊窮求助後，近月來張致恒轉任搬運工人落力工作，多次被拍到在街頭汗流浹背搬重物的情景。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
北京新招應對特朗普 反擊更狠
面對美國總統特朗普的貿易政策經常朝令夕改，《華爾街日報》引述知情人士透露，中國國家主席習近平已經捨棄中國傳統的外交手段，改為專門針對特朗普政府以制定一套新策略。信報財經新聞 ・ 1 天前
鮮娛糧｜黃嘉雯邪惡視角比堅尼大晒 預告水着收爐明年請早
【on.cc東網專訊】2019年香港小姐競選冠軍黃嘉雯（Carmaney），入行多年一直保持在選美時狀態，尤其身材管理方面更加頂瓜瓜！昨日（24日），Carmaney在社交平台分享之前旅行相，在酒店泳池歎水中早餐，穿上比堅尼的她在泳池邊打卡，照片以邪惡視角拍攝，東方日報 OrientalDaily ・ 18 小時前
莊思敏峇里婚禮水着終於登場 人逢喜事索過以前
【on.cc東網專訊】藝人莊思敏早前在毫無預警下再婚，在峇里島舉行婚禮，連日來她在社交網晒出在當地行禮後度假的靚相及片段，昨日（24日）終於輪到水着相！為婚禮而減肥的她穿上藍色比堅尼大晒豐滿上圍與逆天長腿，身材比例無得彈，非常吸睛，她寫道：「在度假村就好好度假。東方日報 OrientalDaily ・ 17 小時前