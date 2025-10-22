專訪許賢｜「試當真」後 前進或停止
梁君彥：議會已扭轉過去內耗困局 重回理性務實正軌(羅泳思報道)
【Now新聞台】立法會主席梁君彥回顧本屆立法會工作，形容今屆議會扭轉過去多年內耗的困局，重回理性務實正軌。
今屆立法會會期周五完結，主席梁君彥稱四年會期舉行了135次會議，共1246小時，通過130項政府議案，較上屆多超過六成，當中包括23條立法、規管網約車和簡樸房等「老大難」的問題。
立法會主席梁君彥：「你說審議過程好像很快，因為我們沒有拉布、沒有為問而問。23條立法審議7天，從早審到晚，約50小時，議員問了近2000條問題，給了很多好意見，令191條條文修改91條，修正多過一半，這些都是政府聽到議員的意見。」
梁君彥形容今屆議會扭轉過去多年內耗的困局，重回理性務實的正軌。
梁君彥：「我做了21年議員，也看到行政立法的關係高低跌盪，我經常用低處未算低、劍拔弩張，這些是我做內會主席時的形容。真的想不到現在的關係是好的，亦都大家齊手為香港市民做事。」
被問到有逾20名議員不競逐連任，梁君彥認為是議會的正常生態，毋須大造文章，鼓勵有意之士踴躍參選，又稱下屆將實施立法會議員守則。
梁君彥：「我經常跟議員說，立法會會議廳是金魚缸，我們是裡面的金魚，外面看得你大條些、清楚些，大家工作要很小心，做議員都是示範，自己一來要做得好，私人生活也希望做到很好榜樣。」
至於內會主席李慧琼早前撤回告別議案動議，梁君彥稱尊重他們的評估。
#要聞
