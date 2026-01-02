梁天琦2016年提覆核、指選舉處拒寄傳單 高院事隔近10年駁回申請沒解釋原因

「本土民主前線」前發言人梁天琦，2016 年參加新界東補選時，因競選傳單內有「自決前途」、「勇武抗爭」等字眼，選舉事務處要求他移除相關字眼，否則不能免費郵寄傳單予選民。梁於同年提出司法覆核，指處方侵犯言論自由，要求法庭推翻決定。



高院原訟庭事隔近 10 年，在周三（12 月 31 日）頒下書面判詞，正式駁回梁的司法覆核許可申請，沒有作出訟費命令。判詞沒有解釋原因。

入稟狀：選舉事務處要求刪字眼

申請人梁天琦在 2016 年 5 月入稟高院提出司法覆核，答辯方為選舉事務處總選舉事務主任。

入稟狀指，梁在 2016 年 1 月 29 日成為立法會新界東補選 7 名有效提名候選人之一，按選舉活動指引，他可向區內每名選民，免費郵寄宣傳品一次。香港郵政在 2 月 15 日以電郵回覆，指選舉事務處諮詢法律意見後，認為其競選傳單內有「自治」、「自主」、「自決前途」、「勇武抗爭」、「以武犯禁」、「異於中國的歷史」等字眼，不符合條款，除非他願意刪除字眼，否則不能豁免郵費。

入稟狀：對梁不利、侵害言論自由

梁最終亦不獲免費郵寄服務，他質疑選舉事務處的決定對他構成不利，令他不能如另外 6 名候選人般享有免費郵寄權利，另指處方的決定有違受《基本法》和《香港人權法案》保障的言論自由和法律面前人人平等的權利，要求法庭推翻決定。

高院在 2025 年 12 月 31 日頒下書面判詞，指案件在 2025 年 11 月 11 日交由法官高浩文給予指示，官下令駁回梁的司法覆核許可申請，另不作訟費命令。

案件編號：HCAL82/2016