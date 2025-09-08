三號強風信號日間大部份時間維持
66歲梁家輝變身慈祥外公！小女兒生下混血萌娃 祖孫溫馨合照曝光
影帝梁家輝今年喜添家庭新成員，一組他與妻子江嘉年一同逗弄外孫Thibeaux的照片近日在網路上瘋傳。66歲的梁家輝身穿淺色家居服，眼神滿是慈愛，與電影《捕風追影》中狠戾反派「傅隆生」形成鮮明反差。
Thibeaux是梁家輝小女兒梁靜曦（Nikkie）與外籍丈夫的孩子。畫面中，梁家輝與妻子俯身在嬰兒床邊，逗得小孫子咧嘴大笑，祖孫對視的瞬間洋溢溫馨氛圍，夫妻倆全程笑容滿面，盡顯隔代親的濃厚情感。
據悉，Thibeaux的父親是身高190公分的外籍人士，目前定居香港，對家庭照顧細心，無論是陪產還是日常育兒都親力親為，也因此深得梁家輝認可。梁家輝與江嘉年育有雙胞胎女兒Chloe和Nikkie，其中大女兒Chloe在去年剛生下一個女兒，今年4月又換Nikkie產下兒子，大家庭越來越熱鬧。
觀眾才在《捕風追影》中見識梁家輝的反派形象，如今看到他化身慈祥外公，強烈的反差讓人印象深刻，也突顯他戲裡戲外的多面魅力。同時，網友也回顧起梁家輝與江嘉年38年的婚姻，從低潮時的互相扶持，到面對困境的並肩同行，這段長情故事至今仍令人動容。
結婚就是一輩子！梁家輝婚後避嫌張曼玉 老婆被譏又醜又胖他仍每年一顆鑽石寵爆
49歲舒淇白嫩臉蛋超凍齡！台上激動落淚畫面瘋傳 轉型導演初作品驚豔觀眾
第82屆威尼斯電影節紅毯上，舒淇以導演身份驚喜亮相，身穿由Bottega Veneta創意總監Louise Trotter設計的2025秋冬新裝，簡潔線條勾勒出優雅與力量感，在舒淇的演繹下，兼具冷冽氣質與自信氣場。49歲的她狀態依舊亮眼，皮膚白嫩水亮，笑起來容光煥發，展現出自然大方的風采。姊妹淘 ・ 1 小時前
MIRROR演唱會意外│父代禱信指阿Mo治療資源「真空」 「…會承擔阿MO的醫療費用」承諾似未能繼續
男團MIRROR於2022年7月在演唱會期間發生墜屏意外，舞者李啟言（阿MO）受傷至今163周，其李盛林牧師在昨晚(9月6日)最新的代禱信中，以「走著一波三折的醫治之路」為題，提及「資源的真空與信心的掙扎」，指「…會承擔阿MO的醫療費用」這一句承諾，為阿MO開啟了治療之路，也成為他過去三年來堅持前行的力量。但是「然而如今，這份支持似是未能確實繼續，前方的路該如何前進，我們仍未知曉」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
梁朝偉是「人間Armani」？重大場合都穿Armani西裝、西裝背後的破格｜Giorgio Armani離世
殿堂級設計師Giorgio Armani離世，享年91歲。他的設計以俐落大器見稱，尤其是西裝，更是經典中的經典。自從他踏入時裝設計界開始，就在地球上獲得大量支持者的心，其中一位便是梁朝偉。過往出席不少重要場合，他均是以Armani西裝示人，甚至建立出自己的配襯方法，到底Giorgio Armani西裝成功的原因是什麼呢？Yahoo Style HK ・ 8 小時前
同性伴侶替代框架｜立法會周三恢復二讀 亞洲 30 性小眾團體聯署促全面承認伴侶關係｜Yahoo
《同性伴侶關係登記條例草案》將於周三（10日）恢復二讀。多個政黨包括民建聯、工聯會、自由黨等早前明言反對，政制及內地事務局局長曾國衞則強調，如果不尊重終院裁決，「無疑對法治有很大影響」。國際特赦組織香港海外分會，聯同來自亞洲各地 30 個 LGBTI 權利團體，發信給曾國衛，呼籲港府訂立全面承認及保障同性伴侶關係的法律框架。Yahoo新聞 ・ 47 分鐘前
李光洙形象大翻轉！網友驚呼「現在是演員了」，他只靠一招氣場爆棚！
有網友在韓網論壇發文表示，自己在看完李光洙近期活動照後，忍不住想發文討論：「李光洙的眉毛好像變了！」並附上李光洙過往的照片與近期出席《藉口 GO》活動和影展時的對比照。網友發現，不只是眉毛看起來變得更濃，眉型也有所調整，從原本自然、稍彎的眉形，變為更俐落、略...styletc ・ 1 小時前
星光背後 ｜魯文傑由「御用細佬」淪為「甘草」遇上香港電視不獲發牌打擊：成家靜晒
兒童節目主持出身，現年53歲的魯文傑(Simon)為近日演出的Viu TV劇集《翻盤下半場》接受《星光背後》專訪。Yahoo 娛樂圈 ・ 3 小時前
73歲羅莽驚傳失聯 手機突停用下落不明 缺席《觸電》宣傳劇組
現年73歲的資深武打演員羅莽，有份參演電影《觸電》，惟今日（9月6日）卻缺席於又一城舉行的優先場謝票環節，宣傳名單上亦未見名字。有傳媒向電影公司查詢，獲回覆指劇組正設法聯絡羅莽，但暫未收到回覆。據了解，行內傳出羅莽常用的手機號碼近日停止服務，好友及傳媒亦致電其手機號碼嘗試聯絡，但都得不到回應，換言之羅莽與親朋友好完全失聯，下落不明令人憂心。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
GD、梁朝偉都愛的MMY「溶解鞋」有何魅力？同場加映低至半價鞋款/熱賣Wayne薄荷綠只需$1,176
今年一雙外貌神似Converse、Vans的鞋子爆紅，相信熱衷日本潮流文化的朋友對這雙鞋子並不陌生。就是由日本設計師三原康裕設計的Maison MIHARA YASUHIRO（簡稱MMY）「溶解鞋」，鞋底彷彿因高溫而融化扭曲的設計，讓人一眼就可辨認出來！鞋子的魅力橫掃影壇與歌壇，梁朝偉、G-Dragon（權志龍）等名人都紛紛為MMY著迷，無論私下便服穿搭，還是出席公開場合活動都有穿著溶解鞋的蹤影。此外，Yahoo購物專員更在Frafetch上看到不少鞋款有折上折低至半價優惠，感興趣的朋友不妨看到最後！Yahoo Style HK ・ 7 小時前
熱氣球嘉年華 ｜主辦方終宣布退款 周國賢臨時缺席向公眾致歉 6號@Rb衣著成焦點
香港首個國際熱氣球節風波不斷，主辦方公告表示因天氣持續惡劣而決定取消原定於今晚（7日）舉行的「友邦香港國際熱氣球節」黃昏時段活動及音樂祭。Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
颱風塔巴｜打工仔8號波港鐵趕上班 網民：搵食艱難
颱風塔巴襲港，天文台表示八號風球會至少維持至下午1時，雖然天氣惡劣，惟有不少市民仍需要上班。有網民今早在社交平台facebook群組香港風景攝影會發相發文，分享8號波早上8時25分港鐵觀塘綫列車坐滿上班乘客，留言稱「八號波，如常上班」、「有許多工作，十號波也要開工」。am730 ・ 5 小時前
特朗普批評：印度與俄羅斯「被中國吸走」！
美國總統川普對中國吸引印度與俄羅斯表示不滿，印度總理莫迪與俄羅斯總統普丁在中國峰會合影引關注。川普強調美印特殊關係，並計畫與普丁討論俄烏局勢。鉅亨網 ・ 1 天前
復原進度理想 古亞社交網騷操練相
【Now Sports】古亞在社交網絡instagram上載一則帖子，暗示自己可能比預期中更快歸隊，令不少曼聯球迷感到雀躍。古亞（Matheus Cunha）在instagram 分享了一個限時動態，照片可見他在健身單車上努力復健並寫道：「時間飛逝」。今夏從狼隊加盟的古亞是在曼聯3:2擊敗般尼的比賽中腿筋受傷，被逼退下火線，曼聯主帥阿摩廉在賽後表示他對這位巴西球員的傷情感到擔憂，球迷們亦因此擔心他將會缺席一段長時間。這照片雖然未能反映他的康復程度，但起碼古亞已不必卧床休養，提早復出的機會看來又多幾分。紅魔鬼球迷對此已急不及待，紛紛評論：「快點康復！」、「我認為這是好的徵兆。」、「很高興看到你已復操！」還有球迷表示：「他真的很想在曼市打吡中落場呢。」此刻國際賽正在進行當中，之後曼聯會在當地時間9月14日作客曼城合演曼市打吡。古亞加盟之後為曼聯的進攻帶來不少活力，難怪支持者都希望有他領軍對陣藍月亮。now.com 體育 ・ 20 小時前
兒子結婚 阿諾舒華辛力加再度榮升老爺
【on.cc東網專訊】荷里活影壇巨星阿諾舒華辛力加（Arnold Scherzenegger）的31歲兒子柏德烈舒華辛力加（Patrick Schwarzenegger），周六（6日）與拍拖多年的美國模特兒Abby Champion於美國Idaho一高爾夫球會所東方日報 OrientalDaily ・ 4 小時前
【百佳】每口佳團圓 買2盒李錦記XO醬送芥花籽油、2公斤茉莉香米等$131.9贈品（即日起至11/09）
百佳精選中秋過節產品，即睇今個星期有咩筍貨，再到百佳門市或網店掃貨！今期超抵優惠有天幃優品豉油雞/鹽焗雞 $49/包、金御膳即食蠔皇/紅燒瑤柱鮑魚4隻裝 $55/2罐（買兩罐即送家樂牌純鮮雞湯250毫升）、全線紅/白酒買滿$300 85折！YAHOO著數 ・ 1 天前
母親及3歲子受傷求醫 38歲男友涉家暴被捕
一名31歲女子帶同3歲兒子求醫，博愛醫院醫生發現兩人身上傷勢有可疑而報案。女子的38歲男友被捕，涉嫌襲擊致造成身體傷害。 因感情問題爭執 兩人今日凌晨零時許到博愛醫院求醫，男童身體多處受傷，母親傷勢則集中在臉部和手腳。醫生懷疑傷勢有可疑而報案，警方初步調查相信女子曾在住宅單位內和38歲男友因感情問題爭執，男am730 ・ 1 天前
超怕離婚的星座男TOP3！這些男生婚後特別黏人，愛上就不願輕易放手
感情對許多人來說，是人生中最美好的一段旅程。大部分人都希望能和心愛的人相伴一生，不願看到感情走到分離的一步。尤其有些男生，一旦結婚後，對婚姻特別看重，甚至害怕聽到「離婚」這兩個字。今天就來看看，哪些星座男在婚姻中最不願意面對離婚？姊妹淘 ・ 2 小時前
楊洛婷為同屆港姐曹敏莉慶生 網民敲碗合體戚黛黛儲齊三甲
【on.cc東網專訊】2003年香港小姐冠軍是曹敏莉，亞軍得主是楊洛婷，由選美至今她們一直是好朋友，友情更經得起時間的洗禮，22年來友情有增無減，2號是曹敏莉生日，楊洛婷便相約食生日飯，事後在社交平台分享合照，看到她們的生日飯，竟然是甜品放題，似乎壽星女啫甜，放東方日報 OrientalDaily ・ 1 天前
31歲韓韶禧來港見粉絲，告訴女生們「自愛不內耗」魅力金句：找到自己色彩，閃閃發亮就好了
韓韶禧日前在香港舉行全球巡迴見面會《2025 HAN SO HEE 1ST FANMEETING WORLD TOUR [Xohee Loved Ones,]》，香港粉絲們都給她的魅力迷們。韓韶禧不只跟現場粉絲們互動，同時都選了 Jennie《Seoul City》、aespa《Whiplash》來跳舞表演給粉絲看，難怪被稱為「咬筆寵粉女神」。Yahoo Style HK ・ 6 小時前
59歲「最美姑姑」李若彤凍齡秘訣：睡覺是頭等大事！美魔女分享5大安眠好習慣 最後一條容易忽略
大家還記得「姑姑」李若彤嗎？被譽為「最美小龍女」的她現年已59歲，但對健康及身材管理非常嚴謹，因而就如「逆生長」般比年輕時更美！除了堅持運動、護膚外，她的最佳「凍齡」秘訣就是「睡得好」，只要每晚睡好睡滿，整個人也能容光煥發！Yahoo Style HK ・ 8 小時前
小額包裹撤免關稅 寄美郵件銳減81%
聯合國郵政合作機構萬國郵政聯盟（UPU）表示，美國8月底取消小額包裹的關稅豁免後，寄往美國郵件量驟減81%，且全球已有88家郵政業者全面或局部暫停相關業務。信報財經新聞 ・ 13 小時前