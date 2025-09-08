66歲梁家輝變身慈祥外公！小女兒生下混血萌娃 祖孫溫馨合照曝光

影帝梁家輝今年喜添家庭新成員，一組他與妻子江嘉年一同逗弄外孫Thibeaux的照片近日在網路上瘋傳。66歲的梁家輝身穿淺色家居服，眼神滿是慈愛，與電影《捕風追影》中狠戾反派「傅隆生」形成鮮明反差。

Thibeaux是梁家輝小女兒梁靜曦（Nikkie）與外籍丈夫的孩子。畫面中，梁家輝與妻子俯身在嬰兒床邊，逗得小孫子咧嘴大笑，祖孫對視的瞬間洋溢溫馨氛圍，夫妻倆全程笑容滿面，盡顯隔代親的濃厚情感。

據悉，Thibeaux的父親是身高190公分的外籍人士，目前定居香港，對家庭照顧細心，無論是陪產還是日常育兒都親力親為，也因此深得梁家輝認可。梁家輝與江嘉年育有雙胞胎女兒Chloe和Nikkie，其中大女兒Chloe在去年剛生下一個女兒，今年4月又換Nikkie產下兒子，大家庭越來越熱鬧。

觀眾才在《捕風追影》中見識梁家輝的反派形象，如今看到他化身慈祥外公，強烈的反差讓人印象深刻，也突顯他戲裡戲外的多面魅力。同時，網友也回顧起梁家輝與江嘉年38年的婚姻，從低潮時的互相扶持，到面對困境的並肩同行，這段長情故事至今仍令人動容。

