關注

曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾

Yahoo Style HK

梁家輝、張家輝、Jeffrey魏浚笙，同框畫面如「財閥家族劇照」！Ralph Lauren米蘭時裝騷登場

Yahoo Style
Yahoo Style
梁家輝、張家輝、Jeffrey魏浚笙，同框畫面如「財閥家族劇照」！Ralph Lauren米蘭時裝騷登場
梁家輝、張家輝、Jeffrey魏浚笙，同框畫面如「財閥家族劇照」！Ralph Lauren米蘭時裝騷登場

男裝秋冬2026時裝騷要來了！日前Ralph Lauren就在米蘭舉行時裝騷，一眾Ralph Lauren紳士到場，穿起西裝的各位男士都魅力大爆發，當中看到梁家輝、張家輝、Jeffrey魏浚笙同框，還有韓國人氣偶像NCT成員Mark、荷里活級演員們Tom Hiddleston、Henry Golding、Liam Hemsworth、Noah Schnapp等，靚仔氣場直接推上高峰！

【立即睇】Yahoo Style 專頁，跟貼最新潮流及優惠情報

廣告
（Getty Images）
Getty Images
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

Ralph Lauren相隔20年重返米蘭騷場，為這次的男裝秋冬季做開騷場，一眾Ralph Lauren紳士都穿著Purple Label & Polo Ralph Lauren 2026秋季男裝系列，當中包括香港人熟悉的梁家輝、張家輝到場，相當難得。時尚寵兒Jeffrey魏浚笙也到了米蘭現場，三人同框合照如上演「財閥家族劇」，畫面太養眼。另外，Jeffrey還跟「洛基」Tom Hiddleston、Henry Golding合照，也是很難得的同框機會。

此外，人氣韓星NCT Mark、《怪奇物語》Noah Schnapp、Liam Hemsworth、Nick Jonas等荷里活級名人們都帥氣亮相，穿起西裝的各人都十分養眼。

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

關於Ralph Lauren這次發布的系列，Old Money Fashion已經是基本招數，紳士風格加上老派有錢的服裝造型，就是要讓男生們穿起來帥氣滿分。想看起來休閒一點的話，也有一些亮色服裝出現，但同樣是以老派有錢學色風格設計為主，迎合現在Gen Z新生代大愛的穿搭風格，一起來看看系列吧！

（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）
（Getty Images）

>>按此下載<<全新Yahoo APP，睇盡衣、食、住、行，全方位最新網購情報，購物資訊盡掌握，立即下載！

相關文章：望靚仔好處多連記憶力都變好？研究指睇靚仔會分泌雌激素，效果如同做帶氧運動？

望靚仔好處多連記憶力都變好？研究指睇靚仔會分泌雌激素，效果如同做帶氧運動？
望靚仔好處多連記憶力都變好？研究指睇靚仔會分泌雌激素，效果如同做帶氧運動？

緊貼潮流、購物資訊，就Click入以下連結睇更多啦～

🎉📱Style Facebook：https://www.facebook.com/YahooStyleHK/

🎉📱Style Instagram：https://www.instagram.com/yahoostylehk/

🎉📱最新優惠碼/網購攻略：https://hk.news.yahoo.com/topic/hkshopping

潮流熱話：

周杰倫澳網「掉在地上」的太陽眼鏡被熱搜，同款眼鏡原來是Gentle Monster

Gen Z新生代鍾情Cartier？卡地亞太名貴，也許Casio這些錶可成為「平民版卡地亞」

《愛情怎麼翻譯？》金宣虎高允貞Netflix韓劇一口氣12集上架！靚人靚景輕鬆愛情小品，浪漫到令人想戀愛

宏福苑五級大火

其他人也在看

大寒2026｜最後進補黃金期！楊明霞中醫教「早睡遲起」養陽氣 推介1款暖身湯水+4大必按穴位

大寒2026｜最後進補黃金期！楊明霞中醫教「早睡遲起」養陽氣 推介1款暖身湯水+4大必按穴位

大寒2026｜最後進補黃金期！楊明霞中醫教「早睡遲起」養陽氣 推介1款暖身湯水+4大必按穴位；不知不覺我們迎來了二十四節氣中的最後一個章節——「大寒」。雖然名為「大寒」，但原來這段時間未必是全年度最凍，卻是人體進補的「最後召集」！錯過了這個時機，身體就難以打好底子迎接春天。今次特別整合了註冊中醫師楊明霞的獨門秘訣，由暖身湯水到只需動動手指的穴位按摩，助你把握這個轉季關鍵期，驅寒護體，以最佳狀態過渡至春分。

Yahoo Food ・ 8 小時前
農曆新年2026｜深圳新年春節好去處！非遺燈會／打鐵花＋火壺表演／水豚主題街區／有錢花主題展

農曆新年2026｜深圳新年春節好去處！非遺燈會／打鐵花＋火壺表演／水豚主題街區／有錢花主題展

每年農曆新年都是港人北上深圳玩樂的高峰期，一來新春氣氛濃厚，二來消費平，一家大細即使多住一晚也不會肉赤！今次Yahoo Travel為大家集合深圳新年春節活動及前往的交通方法，包括錦繡中華民俗村的非遺燈會、甘坑古鎮的繁花盛宴，以及一眾商場的新春主題活動，有搶眼打卡位，亦有打鐵花、水上飛人火壺等精彩表演，準備去深圳過新年的話不妨留意！

Yahoo 旅遊 ・ 7 小時前
粥食譜｜荔灣艇仔粥

粥食譜｜荔灣艇仔粥

粥食譜｜荔灣艇仔粥

Cook1Cook煮一煮 ・ 1 天前
UNIQLO「BB穿搭公式」是什麼？春季新品巡禮：$399大熱巴恩風外套＋$299超好著Baggy/Barrel褲組合

UNIQLO「BB穿搭公式」是什麼？春季新品巡禮：$399大熱巴恩風外套＋$299超好著Baggy/Barrel褲組合

UNIQLO 2026春夏系列都已經上場，今季繼續有好多基本百搭服飾讓大家mix and match，包括色彩繽紛的多巴胺服飾，也有近期大流行的「巴恩風Barn Style」。有趣在於發現品牌在推一個叫做「BB穿搭公式」，不是寶寶BB的意思，而是湊上Barn

Yahoo Style HK ・ 8 小時前
百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖

百年老字號「蓮香樓」宣布4月搬遷 月租50萬轉戰上環1.6萬呎巨舖

老字號茶樓「蓮香樓」屹立中環近百年，曾因不同原因數次結業，最後由現時蓮香樓負責人黃熙仁於2024年4月於原址重開，既保留傳統點心車文化，同時在地舖加設手搖茶飲店。但事隔不足兩年，蓮香樓日前宣布，隨着現址即將拆卸重建「 蓮香樓將於2026年4月移師到德輔道中249-251號東寧大廈 」，衷心感謝大家陪伴走過99年時光。

Yahoo Food ・ 8 小時前
長期病患14歲男童染甲流　情況危殆

長期病患14歲男童染甲流　情況危殆

【Now新聞台】衞生防護中心接獲一宗兒童感染季節性流感嚴重個案。 該14歲男童有長期病患，上周五發燒、氣促和咳嗽帶痰，到東區醫院求醫，再轉到兒童深切治療部，情況危殆，其呼吸道樣本對甲型流感呈陽性反應。初步調查顯示，該男童發病前三天才接種流感疫苗，由於接種後一般需要兩周身體才能產生足夠保護，所以男童未能受到疫苗保護。#要聞

now.com 新聞 ・ 20 小時前
Pizza Hut破天荒推一人餐買一送一！9款人氣主食自由配 最平$33食飽一餐

Pizza Hut破天荒推一人餐買一送一！9款人氣主食自由配 最平$33食飽一餐

新年「使凸咗」救星到！如果大家銀包因為早前的節慶活動而「大出血」，Pizza Hut這次史無前例的買一送一優惠就可以拯救預算不夠的各位。由即日起至2月11日，Pizza Hut破天荒推出全日供應的一人餐買一送一限時優惠 。這次活動不但覆蓋全線外賣自取及外送速遞，連指定的35間堂食分店都同樣適用，讓大家不論是想在辦公室快速解決午餐，還是約朋友坐低慢慢歎，都能以超高CP值享用美食！

Yahoo Food ・ 6 小時前
【7-11】買和風の味三文治送鈣思寶（即日起至20/01）

【7-11】買和風の味三文治送鈣思寶（即日起至20/01）

7-Eleven推出2天限時優惠，買任何7-SELECT和風の味三文治1件，即送送維他奶鈣思寶高鈣豆奶，簡單同時大滿足！

YAHOO著數 ・ 5 小時前
這裏買護膚品超抵！大牌誇張激減 低至32折買Estée Lauder「小棕瓶」、$623買到SK-II皇牌神仙水、41折買La Mer面霜

這裏買護膚品超抵！大牌誇張激減 低至32折買Estée Lauder「小棕瓶」、$623買到SK-II皇牌神仙水、41折買La Mer面霜

新年絕對是囤貨黃金期，Zalora年度最強護膚優惠現已震撼開跑，超過30個國際護膚品牌聯手誇張激減，讓你以驚人折扣將貴婦級保養品帶回家！SK-II皇牌神仙水竟以$623即可購入、Estée Lauder鎮店之寶「小棕瓶」狠劈至32折、就連La Mer也加入減價行列，美編看到也超心動！這波減價不僅是年度入手頂級護膚品的最佳時機，更是為肌膚升級、打造新年煥亮美肌的絕佳契機。以下為你精選必搶清單，手速要快，錯過就要再等下一次了！

Yahoo Style HK ・ 6 小時前
豆苗食譜｜蒜子瑤柱豆苗

豆苗食譜｜蒜子瑤柱豆苗

豆苗食譜｜蒜子瑤柱豆苗

Cook1Cook煮一煮 ・ 8 小時前
ChatGPT 唔再「純潔」！OpenAI 擬測試內嵌廣告，號稱不干擾 AI 回覆

ChatGPT 唔再「純潔」！OpenAI 擬測試內嵌廣告，號稱不干擾 AI 回覆

OpenAI 計劃在未來數週內，於 ChatGPT 平台開始測試內嵌廣告。新措施將率先在美國推出，適用於成年用家的免費版及新推出的低價 Go 訂閱方案。廣告將顯示在用家對話下方，並明確標示為贊助內容，官方號稱不會影響 ChatGPT 的回答。

Yahoo Tech HK ・ 15 小時前
渣打馬拉松︱終點線現混亂　工作人員步入賽道中間拍手祝賀　亞季軍選手受阻險釀碰撞︱Yahoo

渣打馬拉松︱終點線現混亂　工作人員步入賽道中間拍手祝賀　亞季軍選手受阻險釀碰撞︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】一年一度體育盛事渣打香港馬拉松今日（18 日）舉行，在終點衝線位置發生一段插曲。根據影片顯示，當男子馬拉松全場冠、亞、季軍相繼抵達終點時，多名賽事工作人員及田徑總會高層突然步入賽道中間，意圖向冠軍跑手拍手祝賀，結果差點與正全速衝線的亞軍及季軍選手相撞。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
金唱片後台曬交情！許光漢、邊佑錫飛米蘭準備合體？Karina女神級降臨機場美到失焦

金唱片後台曬交情！許光漢、邊佑錫飛米蘭準備合體？Karina女神級降臨機場美到失焦

日前在金唱片頒獎後台自拍、展現好交情的兩位男神－許光漢與邊佑錫，這次更分別出發前往PRADA2026米蘭秋冬男裝秀會合了～機場穿搭：許光漢「低調耐看派」代表許光漢，他選擇黑色尼龍外套搭配咖啡色長褲，看似簡單卻處處有細節，重點放在材質與比例。Prada Speedrock Re-Nylon...

styletc ・ 3 小時前

渣馬2026｜後段逆風上坡 羅映潮：最艱難的渣馬 首跑族：曬到眼睛張不開｜Yahoo

【Yahoo新聞報道】 從天黑到天亮，隨太陽漸升，「渣打馬拉松 2026」各組健兒亦陸續抵達維園終點。跑手賽前預計要忍受微熱天氣，實際整個朝早頗為清涼，反而不論新手老手都說大風是賽道上最大挑戰，有參加者指最後一段路逆風上坡好難跑，令體力快速下跌，全馬女子本地冠軍的羅映潮更形容今屆是她跑過最艱難的渣馬。

Yahoo新聞 ・ 1 天前
賽馬會向全運會得獎運動員頒贈逾1100萬元獎金

賽馬會向全運會得獎運動員頒贈逾1100萬元獎金

【Now新聞台】香港賽馬會向全運會得獎的港隊運動員頒贈超過1100萬元獎金，張家朗期望香港能舉辨更多大型國際賽事，讓市民入場支持香港運動員。港隊在全運會創下歷史佳績，一共獲得19面獎牌，賽馬會透過優秀運動員獎勵計劃，向港隊運動員頒贈超過1100萬元獎金。政務司司長陳國基、文體旅局局長羅淑佩向運動員頒贈支票，包括摘下兩金兩銅的何詩蓓獲得180萬元現金獎勵，奪得三面金牌的李思穎亦獲得225萬元現金獎勵。港隊單車代表李思穎：「我一部分獎金都會分給隊友，隊友的功勞及幫助亦都有很多，其次都是儲起來。亞運會目標都是與今次全運會一樣，都是這三個項目為我發展目標，哪個為主項仍未確定。」香港一共承辦全運會8項賽事，包括劍擊取得一金一銅的港隊劍擊代表張家朗，期望香港能舉辦更多大型國際賽事。港隊劍擊代表張家朗：「剛剛全運會在啟德場地各方面做得很好，甚至可能之前世界盃比較其他分站世界盃，我覺得(香港)做得更好。在香港舉行大型比賽，對我們來說很好的機會，亦讓香港市民能現場看，不像其他比賽直播，我覺得很好的機會，對我們來說需要珍惜的機會。」巴黎奧運金牌得主兼立法會旅遊界議員江旻憓亦有出席活動。港隊劍擊代表佘繕妡：

now.com 新聞 ・ 1 天前
自僱人士、收租業主、創業老闆 有無得申請稅貸？

自僱人士、收租業主、創業老闆 有無得申請稅貸？

職場生態已擺脫「只打一份工」思維，唔少人轉跑道做Freelancer，又或創業做小老闆，甚至轉行做收租業主，這三類人究竟有無方法申請到一年一度的稅貸？

Yahoo財經 ・ 8 小時前
茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際

茶記筷子筒「頭向上vs向下」大激鬥！網民揭筒底暗黑真相 怕污糟教路做多1步最實際

近日有網民於Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」出帖，詢問網友平常在外食飯見到的筷子筒，多數會揀筷子向上還是向下的進食。帖文獲得多名網友回覆解釋，反應熱烈，大多數網友果不其然都是揀「向上」，只因害怕筒底極度骯髒，更有網友一言驚醒夢中人，指正正就是因為筒底骯髒，所以筷子才會倒插筒內；不過有網友就選擇「向下」，只因筷子暴露於空氣之中會有細菌，食客談天時的口沫唾液橫飛都會令「向上」的筷子惹到，所以不論如何，都會自行先抹一抹，或先浸於熱水就最穩陣！讀者們，不知你們如何選擇？

Yahoo Food ・ 7 小時前
【百佳】泰國無激素雞中翼$110/2包、金御膳蛋卷買一送一（即日起至18/01）

【百佳】泰國無激素雞中翼$110/2包、金御膳蛋卷買一送一（即日起至18/01）

Emperor泰國急凍無激素添加雞中翼/雞柳/雞上髀扒/去皮雞胸/雞下髀/雞翼槌1.5磅 $110/2包、超值牌餅乾買1送1、星巴克精選咖啡膠囊 $168/4盒、李錦記紅燒花菇／蠔皇花膠鮑魚買2盒送總值 $60 贈品、Ferrero 金莎 Origins T24 $99.8/盒、金御膳 X李錦記鮑螺萬有福袋買2件85折

YAHOO著數 ・ 1 天前
英偉達H200傳抵港轉口 內地拒清關

英偉達H200傳抵港轉口 內地拒清關

中美兩國在晶片領域的角力持續，美國近期批准晶片龍頭英偉達（Nvidia）的H200人工智能（AI）晶片出口至中國，據報部分晶片已運抵香港，詎料最新出現變數。外電引述知情人士透露，中國海關已攔截該款晶片，並拒絕清關入境，引起業界與供應鏈關注，原本為H200晶片供貨的相關供應鏈更已叫停生產，英偉達原先預期，可接獲逾100萬顆來自中國客戶的訂單，供應商更曾為最快3月出貨加班，但如今進度受阻。

信報財經新聞 ・ 12 小時前
醒來就被美醒！全球5間神級日出飯店，鬧鐘再早都願意起床！

醒來就被美醒！全球5間神級日出飯店，鬧鐘再早都願意起床！

神級日出飯店推薦1.峇里島．安縵丘瀾安縵丘瀾依偎在阿貢山腳下，佔據龍目海峽一段令人驚嘆的海岸線。三層無邊泳池如瀑布般層疊而下，復刻印尼傳統稻田之美。雖然11月至翌年3月是峇里島雨季，卻也是淡季，熱門景點無需排隊，早晨與中午多半陽光普照，午後偶有短暫陣雨。神級日...

styletc ・ 3 小時前