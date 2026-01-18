曾比特回歸香港大展拳腳出廣東歌 彌補過去幾年遺憾
梁家輝、張家輝、Jeffrey魏浚笙，同框畫面如「財閥家族劇照」！Ralph Lauren米蘭時裝騷登場
男裝秋冬2026時裝騷要來了！日前Ralph Lauren就在米蘭舉行時裝騷，一眾Ralph Lauren紳士到場，穿起西裝的各位男士都魅力大爆發，當中看到梁家輝、張家輝、Jeffrey魏浚笙同框，還有韓國人氣偶像NCT成員Mark、荷里活級演員們Tom Hiddleston、Henry Golding、Liam Hemsworth、Noah Schnapp等，靚仔氣場直接推上高峰！
Ralph Lauren相隔20年重返米蘭騷場，為這次的男裝秋冬季做開騷場，一眾Ralph Lauren紳士都穿著Purple Label & Polo Ralph Lauren 2026秋季男裝系列，當中包括香港人熟悉的梁家輝、張家輝到場，相當難得。時尚寵兒Jeffrey魏浚笙也到了米蘭現場，三人同框合照如上演「財閥家族劇」，畫面太養眼。另外，Jeffrey還跟「洛基」Tom Hiddleston、Henry Golding合照，也是很難得的同框機會。
此外，人氣韓星NCT Mark、《怪奇物語》Noah Schnapp、Liam Hemsworth、Nick Jonas等荷里活級名人們都帥氣亮相，穿起西裝的各人都十分養眼。
關於Ralph Lauren這次發布的系列，Old Money Fashion已經是基本招數，紳士風格加上老派有錢的服裝造型，就是要讓男生們穿起來帥氣滿分。想看起來休閒一點的話，也有一些亮色服裝出現，但同樣是以老派有錢學色風格設計為主，迎合現在Gen Z新生代大愛的穿搭風格，一起來看看系列吧！
