影帝梁家輝「片場溫柔照顧年輕演員」暖到登熱搜！ 網嘆：根本當成女兒寵​

67歲影帝梁家輝近日因電影《捕風追影》的一段幕後佳話，再度成為網路關注焦點。女演員曾涵煜在社群分享，某次她蹲在片場吸菸區，一邊抽菸一邊玩手機，怎料梁家輝主動上前輕聲提醒：「妹妹，妳這麼漂亮的女孩子，不該這個姿勢抽菸的。」隨後遞上一張摺疊椅，示意她坐下休息。曾涵煜形容自己當下「大腦一片空白」，而梁家輝語氣低沉溫柔，始終帶著慈愛笑容，一點都沒有前輩架子。

網友對梁家輝的這個小故事反應熱烈，甚至討論到文章都上了陸網熱搜。許多人稱讚，他並沒有直接否定年輕人抽菸的行為，而是以體貼照顧的方式給出建議，既保留年輕演員的體面，也傳遞關心，顯見情商之高。

不少人聯想到他在真人秀《一路成年》中的表現。節目裡，梁家輝與雙胞胎女兒互動時，即使被吐槽「不會做飯」，仍在廚房旁叮囑細節，擔心女兒們太累；面對小脾氣，他也從不責備，而是耐心溝通。網友指出，無論是在家庭還是工作場合，他的態度都是一貫的帶著溫柔，可見平時人品就是如此。

網友紛紛讚嘆「媽呀，他人真好」、「這語氣根本是把你當成自己的女兒寵了」、「他是生雙胞胎女兒的，女兒應該和你差不多大，你查一下他尊重女兒自由談戀愛的發言……會發現，他對你說抽菸的語氣，和他對女兒說戀愛的語氣幾乎一樣，沒有粗暴的爹味批評」、「和家輝哥合作過，他人真的超級好，現場會關注到所有人，有人腸胃不舒服，他能準確說出要買的藥，工作怕他累，他說這是演員應該的，他不累」，幾乎滿滿都是好評。

延伸閱讀

梁家輝給女兒的擇偶情書：交往2年那是「戀情」，30年後還牽著妳的手才是「愛情」

結婚就是一輩子！梁家輝婚後避嫌張曼玉 老婆被譏又醜又胖他仍每年一顆鑽石寵爆