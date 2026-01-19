香港武打影星梁小龍離世享壽75歲，《功夫》「火雲邪神」經典名言：天下武功，無堅不破，唯快不破

一代香港武打影星梁小龍離世，享年75歲。從香港「四龍」成員，再到周星馳電影《功夫》火雲邪神深入民心。他的家屬委託「香港動作特技演員公會」公布，梁小龍在1月14日下午4時離世，因心衰竭搶救6小時後安然告別。

消息發布後，他的帳號發文表示：「請原諒我不辭而別，就當我到很遠的地方拍電影去了，本想保密的，所以關門弟子像往常一樣發視頻，我喜歡有點神秘感，你們替我好好活著，愛一直在，記住我愛你們 ——梁小龍，2026年1月14日。」

（Getty Images）

曾與梁小龍合作拍攝電影的周星馳亦在IG Story上發文哀悼，「永遠懷念梁小龍先生。」而「四龍」之一的成龍也發文哀悼，「梁兄，北京下雪了，天色陰沉，懷念您。」

（IG Story@stephenchow）

梁小龍，原名梁財生，生於廣東中山，嬰兒期隨家人遷港，於九龍油麻地貧窮環境長大，與祖母相依為命。15歲輟學入行做替身演員，1970年代拍逾50部電影如《猛虎下山》《女英雄飛車奪寶》，以快腿聞名，與李小龍、成龍、狄龍並稱「四小龍」。1981-82年亞視劇《大俠霍元甲》《陳真》飾霍元甲大弟子陳真，一紅大江南北，獲《華僑晚報》十大電視明星兩屆。

（《功夫》電影照片）

1980年代中訪內地獲葉劍英接見，卻因立場遭台港抵制，息影近20年轉內地從商。2004年復出演周星馳《功夫》火雲邪神，人氣爆棚。梁小龍分享，當年周星馳邀請他3次演出《功夫》，拒絕了兩次是因為當時梁小龍要做生意，沒哪麼多時間去拍戲。梁小龍期間有介紹其他演員，周星馳還是找梁小龍，期間更有個小插曲，周星馳問梁小龍「會不會用棍子、會不會用刀，問了很多問題。」敢質疑梁小龍的人就只有周星馳，令19歲就在邵氏擔任武術指導的梁小龍感到被羞辱，於是梁小龍忍不住一手抓住周星馳，並霸氣地說，「我給你面子，3秒鐘要你躺在地上，不給你面子，只要1秒。」讓周星馳都甘拜下風，並在一個月後再打給他，誠邀梁小龍成為片中的武打高手。（抖音影片按此）

（抖音@梁小龍）

天下武功，無堅不破，唯快不破。梁小龍，電影《功夫》火雲邪神

在《功夫》裡飾演武打高手「火雲邪神」的梁小龍，一句名言：「天下武功，無堅不摧，唯快不破。」到現在還是很深入民心，當中的意思，不只追求速度，更有一重當機立斷的智慧，在此懷念這位一代武打巨星。

