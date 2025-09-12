梁振英批評淘寶發財要立品，不能損全體中國商人聲譽。(資料圖片)

近日有報道指，阿里巴巴(9988)旗下網購平台淘寶出現馬會、香港哥爾夫球會、清水灣哥爾夫球會等俱樂部的偽冒泊車貼。全國政協副主席、前特首梁振英今日(12日)在社交平台發文，批評淘寶出售假貨，敦促任何假冒和香港相關的東西，都應下架。

「不能損全體中國商人聲譽」

梁振英在帖文中反問，「印刷、販賣或管有沒有水印、『純裝飾』的假鈔票犯法不犯法？」。他認為誠信、商譽、守法意識是「香港賴以為生的優勢」，必須杜絕假冒。

廣告 廣告

他又分享自身經歷，指自己「兩年前在淘寶找種子，遇到『冬草夏草』的種子，買了，種了，長出一棵小樹，種子拿去化驗，結果當然不是冬蟲夏草，是不知名植物，我向淘寶投訴，這種子下架了」。

促 假冒香港東西下架報案

最終梁振英表示：「淘寶發財要立品，不能損全體中國商人聲譽」，強調這些泊車貼，還有任何假冒和香港相關的東西，都應下架，同時報公安。

原文刊登於 AM730 https://www.am730.com.hk/中國/梁振英批淘寶-發財要立品-自爆曾買冬蟲夏草種子受騙/598601?utm_source=yahoorss&utm_medium=referral