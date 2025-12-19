梁振英自爆曾約見《蘋果》廣告客戶 大公報當年指特首「被屈」 引特首辦稱「絕無此事」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】壹傳媒創辦人黎智英被法院裁定串謀勾結外國勢力，以及串謀發布煽動刊物罪成，前特首、全國政協副主席梁振英昨日（18 日）在社交平台撰文，指他以往多年來透過公開點名，又以特首身份主動約見《蘋果日報》的大廣告客戶，最終讓《蘋果》的全版和半版廣告「壓縮到接近零」。翻查報道，《蘋果日報》在 2014 年 5 月 28 日曾經報道，除了渣打集團收到「下令」之外，梁振英曾親自或透過「梁粉」向商界及旅遊界明示或暗示不應在《蘋果》賣廣告。翌日，官媒《大公報》就稱「《蘋果》屈特首」，又指特首辦表明「絕無此事」。十一年過去，梁振英文章最終證實了消息。

大公報稱蘋果為廣告量跌「諉過於人」

《大公報》在 2014 年 5 月 29 日 A13 版的報道稱，《蘋果》污衊梁振英逼商界抽廣告，打壓新聞自由，「但通篇敘述均極為『飄忽』」。報道指，《蘋果》找不到有關梁振英行動的直接證據，又用上定義極為模糊的「梁粉」來做文章，種種說法只是想將廣告量下跌「諉過於人」。

報道又引述時任進出口界立法會議員黃定光指，沒有聽說講過梁振英有向業界施壓，認為有關指控只是部分別有用心的人有意而為之。黃定光指，當下社會資訊流通這麼快，如果真有此事，消息不可能被隱瞞，「我相信行政長官亦不會這麼傻，去做這樣的事情」，另一位旅遊界立法會議員姚思榮則表示看過有關報道，但他從未聽過有關傳聞。

大公報當年報道。

梁振英籲勿「事後鬥爭」應及早行動

梁振英昨日在社交平台發布的文章就指，不論黎智英有沒有用外國政府的錢，壹傳媒集團的利潤就已經為黎智英提供大量財政能力，而利潤就來自廣告；他又批評黎智英為「香港的反華反共勢力的大腦」，要以行動打擊，所以多年來就透過公開點名，又以特首身份主動約見《蘋果日報》的大廣告客戶，務求減少《蘋果》收到的廣告。

梁振英並指，如果大家能夠在黎被捕前就站出來，結果可能不同，「相信 2019 年黑暴事件以至香港歷史至少有些部份可以改寫」，「我們要反思黎智英和《蘋果日報》問題，要總結經驗、汲取教訓，不希望將來有大大小小的黎智英再次在香港出現，如果出現，我希望大家能夠在事中鬥爭，而不是在事後鬥爭，在敢於鬥爭的同時，善於鬥爭，不能僅靠國安法。」